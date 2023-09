北美｜美國人嫌工作無意義

將近20%美國勞工認為,自身的工作沒有意義,對社會毫無用處, 從事銷售、行銷、辦公室行政工作的人, 有此感受的比例特別高。

根據一項最新學術研究,每五位美國勞工就有一人認為,從事的職業對世界毫無價值,他們幾乎或從來不認為自己的工作對社會有正面影響,也不覺得在做有用的工作。

瑞士蘇黎世大學社會學家瓦洛(Simon Walo)在最新一期學術期刊《工作,就業與社會》(Work, Employment and Society)寫道,「所有受調者中,超過19%覺得他們的工作對社會沒有助益。」

當中近三分之一是從事運輸或貨運,木匠、肉販、航空工程師也在其中。做銷售、行銷及辦公室行政工作的,對其工作的社會意義給了很低的評價。

將近25%的商業和財經人士,以及20%以下的律師及經理人,認為他們的工作對社會沒什麼價值。

醫師、教師自我評價高

而在光譜的另一頭,醫師、護士、教師肯定自身工作的社會價值。自認工作對社會無益的教師不到5%。在私營部門就業的人,認為工作沒什麼意義的比例,高於在非營利事業或公家部門服務的人。

瓦洛做此學術研究的目的,是要測試已故人類學家格雷伯(David Graeber)十年前拋出的理論,現代經濟下的職場,充斥無意義的「狗屁工作」(bullshit jobs)。

被冠上無政府主義者的格雷伯,生前任教過美國耶魯大學和英國倫敦政經學院,他也是2011年占領華爾街運動的發起人之一,2020年在威尼斯度假時因病猝世。

格雷伯曾在文章寫道,「尤其歐洲和北美,一大票人的整個職涯,都耗在他們私下認為根本沒有必要做的事情上。」

他說,「我們看到膨脹的不僅是『服務』業,還有行政部門,甚至包括金融服務或電話行銷這類創造出來的全新產業。而諸如企業法務、學院及醫療行政、人力資源、公共關係等行業,更是出現前所未有的擴張。」

職場環境也影響員工感受

不過瓦洛在新聞稿中提到,「員工評價自己的工作對社會有沒有用,是非常複雜的議題,須從不同的角度切入。工作的社會意義涉及各式因素,未必與格雷伯主張的有關,比方說有人認為從事的工作對社會毫無用處,只是因為職場環境令人不快。」

除了格雷伯的理論,其他研究員提到,人們認為自己的工作無用,並非從工作重要性判斷,而是覺得工作成例行公事,欠缺自主性或妥善的管理。

這份最新研究報告證實,還有其他因素會影響員工對個人工作的看法,像是疏離感、負面的職場環境和社會互動。

瓦洛是根據2015年調查數據進行分析,受調者是1,800多位美國勞工,橫跨21種工作類型。他發現排除工作環境,主要還是個人職業性質,大大影響他們對工作有用性的看法。

總結瓦洛的研究發現兩件事: 第一是認為自己從事的工作對社會沒有用處,這種員工不在少數;第二要是他們做的是枯燥、重複性的工作,即便公認有用,他們也覺得沒用。

精句選粹

A big part of the population feels just that way — that the jobs they do matter little to society.

