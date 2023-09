歐洲｜俄羅斯登月任務失敗

俄羅斯月球25號雖成功發射但數日後失聯墜毀, 令俄國時隔半世紀後再度登月的盼望落空。

俄羅斯8月11日成功發射月球探測器「月球25號」(Luna 25),試圖搶先印度成為首個登陸月球南極的國家。但月球25號後來偏離既定航道並失聯墜毀,令俄國時隔近五十年後重返月球的雄心壯志以失敗收場。

月球25號從距離俄羅斯首都莫斯科約3,450英里的東方太空發射場(Vostochny Cosmodrome)發射。這是俄羅斯自1976年以來首次執行月球任務並加入各國拓展太空足跡的行列,顯示莫斯科當局急於證明自己不畏西方制裁、依然擁有與世界強權相符的技術能力。

原定8月21日登陸月球南極的月球25號20日故障墜毀。擁有相同目標的印度「月船三號」(Chandrayaan-3)於7月14日發射升空,8月23日成功登陸月球南極寫下歷史新頁。

俄國此次登月困難度極高,除了須執行成功發射外,也要設法讓探測器在極地崎嶇地形精確軟著陸。在冷戰結束以來,以色列與日本皆嘗試登陸月球南極,但全都失敗。

俄羅斯航太(Roscosmos)官員坦言,此次任務相當危險。該機構主管鮑里索夫(Yuri Borisov)6月時告知總統普丁「此類任務總是充滿風險」,並估計成功機率僅7成。

此次登月若能成功不僅能拉抬俄羅斯聲望,也有助於拓展科學新知,讓科學家瞭解月球極地是否具備充足的冰來提供燃料、氧氣與飲用水,以支持人類未來定居的構想。

月球南極 具戰略意義

太空政策獨立學者戈斯瓦米(Namrata Goswami)表示:「選擇月球南極有其戰略意義,因為此處擁有豐富水冰,且具備做為採礦、工業與定居地點的長期潛力。」

戈斯瓦米表示,成功執行任務將證明俄國仍具備雄厚航太實力,而這正是普丁想向全球釋放的訊息。

對於俄羅斯與普丁個人而言,此次登月任務賭注極高。俄烏戰事爆發後,歐美國家對於俄羅斯實施制裁並終止大部分的太空合作,促使俄國與極具太空抱負心的中國大陸愈走愈近。

美國太空總署(NASA)與俄羅斯航太持續在國際太空站的載人飛行與營運方面展開合作。但賓夕法尼亞大學物理與天文學系資深研究員施密特(Benjamin L. Schmitt)認為,美俄在太空領域的合作可能接近尾聲。

美俄太空合作 近尾聲

施密特表示:「普丁政權在烏克蘭的慘忍行徑與對於全球民主國家帶來的威脅,令科學界與太空界氛圍開始出現變化,認為美國太空總署與俄羅斯航太無法再密切合作。」

俄羅斯對於蘇聯時期輝煌的太空探索歷史深感驕傲,普丁堅稱即便西方制裁也無法阻攔他們繼續發展月球計畫的決心。西方制裁包括航天技術出口管制與限制,導致俄國太空探索面臨更嚴峻挑戰。

分析師表示,戰事挫敗令俄羅斯技術與戰略缺點暴露無遺,促使該國急於透過登月扳回一城,以消除外界對於霸權實力不如預期的疑慮。但如今登月任務失敗,俄國一切盼望都落空。

