中東｜伊朗連放兩天高溫假

伊朗今夏遭遇嚴重熱浪侵襲, 促使政府宣布連放兩天高溫假, 以保護民眾免於中暑。

中東國家伊朗遭逢前所未見高溫,南部部分城市氣溫飆破華氏120度(攝氏48.8度),促使該國政府8月初決定放兩天高溫假。伊朗當局宣布各政府機構、銀行與學校全面關閉,同時呼籲私人企業跟進停工。

伊朗衛生部亦建議,老年人、孩童與有潛在健康風險者待在室內,以避免出門導致自己中暑。其他政府部門則懇請民眾減少用電,除了早晚時段外不要使用耗電量大的設備,以確保電力足以供應伊朗近9,000萬人口。

據伊朗商工礦農會(ICCIMA)數據顯示,截至2022年3月的一年,停電已導致伊朗非石油出口損失高達70億~80億美元。

在伊朗政府宣布8月2日~8月3日放兩天高溫假後,首都德黑蘭街道一片寂靜,民眾都躲在家裡避暑。儘管超市、餐廳與購物中心大致上維持開放,但車流明顯比平日稀少。相較之下,前往北部山區與裏海(Caspian Sea)沿岸避暑的道路被擠得水洩不通。

政府憂 搞到全國停擺

伊朗政府表示,若高溫氣候持續的話,不排除進一步實施停工。伊朗內政部長瓦希迪(Ahmad Vahidi)強調,如果衛生單位認為有必要放假以保護民眾生命安全,那政府就會這麼做,但他希望「不要搞到全國停擺」。

伊朗深受全球暖化影響,原因是該國隸屬乾旱與半乾旱氣候,降雨與降雪量稀少。

儘管美國實施制裁一定程度妨礙伊朗在減緩氣候變遷衝擊方面的努力,但該國政府長期以來並未投資太陽能等綠能計畫或是更高生產效率的農業技術。

曾經的最大湖 岌岌可危

伊朗當局警告, 伊朗西北部的「爾米亞湖」(Urmia)過去曾是中東最大湖泊,但自1990年代中期以來面積持續縮減。如果不停止建設水壩與其他農業項目的話,此湖可能完全乾涸。伊朗政府已挖掘一條長達20英里的隧道,將附近盆地的水引至湖中。

這使得伊朗面臨兩難困境,原因是水壩灌溉對於農業部門至關重要,該部門早已因氣候變遷衝擊損失數十億美元。根據聯合國數據顯示,像伊朗這樣的氣候地區,氣溫每增加一度,農作物產量就會減少1成。而這恐怕加劇俄烏戰事引發的糧食供應危機。

全球高溫今年頻創紀錄,7月成為有史以來最熱月份,為整個中東地區帶來痛苦,不僅僅是伊朗而已。

伊拉克去年延長全國假期,以保護民眾免於烈日曝曬。該國多數地區8月初氣溫預估超過攝氏48度,恐怕對於該國脆弱的電力系統帶來更大壓力。

埃及7月實施限電措施以緩解電力吃緊狀況。埃及政府警告民眾在特定時段不要使用電梯,同時通知公務員開始實施每周一天遠距辦公制度,並呼籲私人企業跟進類似措施。

另一方面,黎巴嫩情況也好不到哪去。除了近幾周野火肆虐外,黎巴嫩行之有年的電力配給因高溫變得更加吃緊,政府電力系統每日僅能供應幾小時電力,導致民眾必須仰賴私人發電機設法降溫。

