北美｜美國人不愛國內旅遊

以往不愛出國旅遊的美國民眾, 今年夏季卻爭相前往海外度假, 這也導致專注國內航空市場的航空業者收入大減。

今年夏季美國國際航班幾乎班班爆滿,相形之下部分國內航班卻顯得冷冷清清。

海外旅遊的吸引力大增加,讓民眾寧可放棄在美國境內的短途旅行,轉而選擇路途更長的海外旅程,當中又以歐洲是最受歡迎的目的地。

根據代表美國主要航空業者的美國航空協會發布最新統計指出,7月國內航班的搭乘人數較2019年同月下降了2%,至於跨大西洋航線的乘客人數則增加14%。

航空公司的機票價格也反映這項變化。機票預訂應用程序Hopper的數據發現,美國國內機票價格較去年下降11%,低於2019年水平,不過國際票價卻較去年上漲11%,比2019年增加28%。

航空業重新調整航班



然而如此轉變也讓部分專注國內市場的航空公司收入受到衝擊。據航空公司高管指出,為了因應新的趨勢變化,航空業者正在重新調整航班計畫,嘗試新的航線希望能更加適應新崛起的旅遊模式。

Spirit航空公司執行長克里斯蒂(Ted Christie)日前在發布財報時警告,目前情況對於專注國內航空市場的業者相當不利。

普洛汀斯基(Dan Plotinsky)與他的家人通常都會在夏季搭機飛往英國探望親戚。由於他的大女兒今年從高中畢業,他們決定改變度假計畫,轉而前往歐洲旅行。普洛汀斯基的妻子和女兒從法國出發,之後到了倫敦再與他會合。

他表示:「我想我們只是決定要嘗試新的東西。」

捷藍航空先前也提出預警,聲稱第三季財報可能出現虧損,它還調降今年全年的獲利預測。Spirit、Frontier和阿拉斯加航空高管在最近幾周也都不約而同表示,隨著愈來愈多民眾將度假預算花在海外旅行上,美國航班的機票已經調降。

Frontier航空執行長畢夫(Barry Biffle)說:「當我們有5%的民眾選擇前往歐洲,這代表很多顧客。」

旅館國際收入成主引擎

旅館也出現類似的轉變。萬豪國際表示,今年每間客房的國際收入有望增長最多3成,將成為帶動獲利成長的主要動力。凱悅則提到,第二季在歐洲旅館的客房收入,有27%來自美國旅客,超出2019年同期的21%。

凱悅執行長沃帕馬連(Mark Hoplamazian)指稱:「我們看到美國人的旅行目的變得更加廣泛。」

受到疫情結束帶動旅遊需求激增,旅遊已經連續兩年呈現上升趨勢,而且需求比許多觀察家預期的更加強勁與具有韌性。不過今年夏季國內旅遊成長陷入停滯,可能是這波反彈趨勢趨緩的首個跡象。一些航空業者認為,國際旅行熱潮是去年國內旅行榮景的延遲回聲。

隨著許多商務旅行人士仍然選擇退場觀望,導致航空公司愈來愈受到度假民眾善變心情的影響,他們目前還在努力找出如何因應的策略。

一些業者正在整理周二與周三等淡日的航班,並計畫調整航班以迎合更多的休閒旅客。

西南航空最近表示,將退出以商務為主的航空市場,像是從芝加哥到俄亥俄州哥倫布的路線,並增加到佛羅里達州城市,如薩拉索塔、坦帕和鳳凰城的航班。

捷藍航空也有類似調整計畫,將嘗試不同航線,藉此開拓新的需求。

