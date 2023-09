德國人一絲不苟、精準務實的特質, 在全球享譽盛名, 但在德國的火車卻為人詬病。

德國人向來以精確守時的民族性自豪,無法準時往往是不被允許的,唯獨火車例外。

去年德國國家鐵路公司Deutsche Bahn(DB,德鐵)所有長程火車,其中有三分之一的班次誤點,創十年來最差紀錄,這不只是德國交通運輸的危機,對該國文化也造成潛在風險。

柏林社會科學中心(Berlin Social Science Center)交通政策教授科尼(Andreas Knie)表示,「這實在很丟臉,對德國人來說是一個文化危機。我們都很喜歡吹噓說我們有多棒、我們最有效率,但看看德鐵、還有最近我們的足球隊輸了,都證明我們已經不再那麼棒。」科尼口中的足球隊,意即德國男、女足國家隊相繼踢不進本屆世足賽,使這個熱愛足球的國家陷入極大的沮喪中。

德鐵發言人將誤點歸咎於交通流量增加、基礎設施老舊以及建設計畫,並稱「我們對此深感遺憾」。

德國人長年被灌輸「守時是王者之禮。(Punctuality is the politeness of kings.)」的觀念,火車誤點的情況迫使德國人的旅行計畫一再被打亂。34歲、擔任教師的波納爾住在距離慕尼黑一小時車程的郊區,由於火車時常誤點,導致他必須每天清晨4點起床,以確保他能夠搭上火車,趕在8點以前到校。他說自己休假的日子,寧願騎機車到市中心與朋友相聚,「我實在無法相信德鐵火車」。

車廂放香味安撫乘客

為改善很難準點的窘境,政府投入450億歐元(約492.8億美元)更新火車軌道。此外,德鐵為平撫乘客的不滿與煩躁,曾試圖在車廂內投放安定情緒的香味,被德國小報《圖片報》(Bild)嘲諷是「香味麻藥」(scent doping)。

美國小說家博伊爾(T.C. Boyle)今年6月在推特發文批評德鐵嚴重誤點的情況。他提到此次赴德旅遊,搭乘的三班火車全都遲到,「我猜他們應該是拿了航空公司的小費」。

當火車延誤時,有時車內的廣播內容卻又有著德國人誠實的風格,透過自我解嘲讓憤怒的乘客莞爾一笑,例如廣播可能會說:「因為另一班車誤點了,所以這班車的司機尚未抵達,不幸的是,我們現在封鎖那班列車的軌道,所以也很好奇這情況要如何解決。」

推月票讓問題更嚴重

德國是全世界最密集度最高的鐵路網之一,自1994年德鐵成立以來,使用率已成長50%,但鐵路長度卻縮減14%,近年推出的49歐元月票更是令乘客人數攀上高峰,導致德鐵更不堪負荷,人力不足、罷工、甚至車廂門狹窄使乘客耗費更多時間上下車,造成誤點愈發嚴重。

德國以一絲不苟的嚴謹態度創造了歐洲其他國家無可比擬的工業實力,但火車無法準點卻是這個歐洲經濟龍頭感到窘迫的現象之一。

抱怨德鐵是德國人的共通語言,還有人笑稱,如果想要找個話題聊天,不妨從吐槽德鐵開始。

網路上也出現一些嘲諷德鐵的迷因圖,例如有人將德鐵的標誌倒放,看起來猶如乘客在哀嚎的臉。一位網友在交車網站的個人檔案寫道:「我最像德國人的習慣,就是對德鐵看不順眼。」

精句選粹

Germany, the land of meticulous planning and clockwork punctuality, can’t seem to make its trains run on time.



延伸閱讀