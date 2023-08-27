大陸｜高檔香水爭奪市占

近期國際高檔香水品牌備受資本青睞， 同時這些品牌不約而同都把大陸視為未來發展中的重要市場。

國際小眾高檔香水品牌開拓大陸市場可以追溯到2019年，自2019年以來，不少品牌從一線城市的高檔購物中心起步，逐步拓展到全大陸。

贏商網報導，歐睿數據預測，到2025年，大陸香水零售額將達到人民幣（下同）300億元。其中，大眾香水市占率會下降15％左右，小眾香水及其代表的高檔市場將增長18％。由此可見，小眾香水的市場爭奪戰才剛剛開始。

最愛在上海開首店

在大陸各大城市中，上海是小眾高檔香水品牌開設第一家店的首選。上海IFC國金中心是幾個品牌選擇進駐大陸市場的首站，馥馬爾、Creed、阿蒂仙之香等品牌的大陸首店都選擇在此開業，BYREDO則選在上海恒隆廣場開設第一家專賣店。另外，大陸本土香水品牌：聞獻首店也選擇在上海淮海路開業。

除了上海以外，小眾高檔香水品牌深入大陸市場的第二選擇是西南重鎮：成都，在成都遠洋太古里，Creed、馥馬爾都在當地開設西南首店。而在華南市場方面，2022年上半年，潘海利根、阿蒂仙之香的華南首店都選擇進駐深圳的商業中心：萬象天地。初步統計，最受品牌青睞的城市是上海，其次是深圳和成都，杭州、北京緊追在後。

此外，高檔香水品牌都重視門市的選址與設計，特別偏愛大規模的高檔購物中心。贏商大數據顯示，六大品牌：聞獻、馥馬爾、Creed、阿蒂仙之香、潘海利根、BYREDO，有76％的門市開在高檔購物中心，其中41％的門市更是選擇規模超過20萬平方公尺的高檔購物中心。

一位擁有百萬粉絲的香水意見領袖指出，現在的小眾香水，尤其是定價更高的高檔香水，還是以一線城市的消費者居多，但從過往的案例來看，歐瓏、Jo Malone London也曾被視為小眾香水品牌，隨著它們的知名度愈來愈大，已經被大眾所接受，不僅一線、二線城市消費者有購買需求，三線、四線城市的消費者也有極大的購買需求。

Jo Malone London官網顯示，目前已進駐大陸17座城市，其中在浙江進入商業市場較強的三線城市：寧波。此外，無錫也是許多小眾高檔香水品牌青睞的城市。

從市場角度來看，大陸香水市場存在龐大的發展空間。艾媒諮詢研究數據顯示，2021年全球香水市場規模達到465億美元，大陸香水市場零售額為109億元，到2025年預計達到300億元，發展年增率遠高於全球香水市場。

2025年零售額衝300億

對此，香水意見領袖表示，這也代表小眾香水會有更大的發展，目前小眾高檔香水消費族群主要分兩大類：一、一直追求高品質生活、關注各類小眾高檔品牌的消費者，他們會長期購買小眾高檔香水。二、25歲左右的年輕消費族群，這部分消費者大多具有藝術相關背景，且喜歡彰顯獨特個性，習慣優先選購小眾高檔香水。

艾媒諮詢分析師認為，青年消費族群普遍存在悅己心理和儀式感，追求個性化表達，香水不僅體現個人品味，還能帶來感官和精神雙重體驗，高度符合青年族群的消費需求。

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