南亞｜印度的半導體大夢

隨著科技業逐漸朝向印度設廠， 該國總理莫迪也試圖扶持國內半導體產業，積極向廠商招手， 這個以委外聞名的南亞國家，要從軟實力朝向硬實力邁進。

今年7月底舉辦的印度半導體展SemiconIndia，多家美國頂尖半導體廠商執行長皆與該國總理莫迪一同出席，讚揚這個南亞國家的科技實力，也為印度發展半導體的宏偉願景站台。

在這場半導體業盛會中，美光（Micron）、Cadence執行長以及應材（Applied Materials）、超微（AMD）高層與莫迪一同在台上，向外界闡述自家公司對於印度晶片市場的投資。

天時地利人和

出身印度的全球半導體產業協會（SEMI）主席馬諾查（Ajit Manocha）指出，「這是印度史上首次，包括地緣政治、國內政策與民間產業全都有利於印度發展，成為半導體產業的一員。」

他表示，「日後我們回首2023這一年…將會是起步的里程碑。」

在今年的印度半導體展，一些全球重量級晶片業者都共襄盛舉，展現印度投入晶片業的雄心壯志，這個以委外聞名的全球第五大經濟體，期盼能像美國、台灣、韓國一樣成為半導體製造重鎮。

印度的晶片策略分為兩大部分，首先是吸引外國企業赴該國營運、投資，接著就與美國等重要半導體國家組成聯盟。

此外，印度政府已啟動扶持半導體業的相關政策。去年12月該國政府推出100億美元補助計畫，旨在促進國內半導體產業發展，也開放外國廠商申請，鼓勵在印度進行投資。

印度總理莫迪甫於6月訪問美國，當時他表示印度將與美國企業在半導體等領域合作。

美企搶進 深耕在地



在印度半導體展，出席的美國晶片公司紛紛宣布在印度的新投資案，反映印度吸引外企進駐的積極態度。

超微即宣布未來5年擬在印度注資約4億美元，打造最新班加羅爾園區，這將是超微最大設計中心，技術長佩普馬斯特（Mark Papermaster）說，「印度團隊將是發展先進AI機器學習、軟硬體實力的關鍵樞紐。」

美光6月宣布，擬斥資8.25億美元於印度古吉拉特邦設立半導體封測廠。這家記憶體晶片大廠的印度裔執行長梅洛特拉（Sanjay Mehrotra）提及，「我們期盼此投資案將帶動該領域的其他投資，強化在地製造能力，鼓勵創新和支持更多就業機會。」

印度科技部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）強調，新廠建造將在「不久後」啟動。

蘋果iPhone代工廠鴻海董事長劉揚偉出席印度半導體展，格外引人注目。鴻海7月稍早宣布退出與Vedanta的195億美元的半導體合資案，但深耕印度的規劃未變，劉揚偉接受CNBC-TV18訪問表示，鴻海有意在未來五年於印度投資20億美元。

Vedanta董事長阿加瓦爾（Anil Agarwal）在印度半導體展也指出，該公司已選定世界級的科技夥伴，正在洽談半導體業合作。

就印度目前情況來看，在半導體封裝與測試領域最具設廠吸引力。智庫塔夏希拉研究所（Takshashila Institution）副主任科塔斯坦內（Pranay Kotasthane）提到，此領域需要相對低技能的勞工以及相當高的資本投資，這些條件印度都擁有，不過台灣封測廠都尚未赴印度設廠，「政策的一致性和高進口關稅是兩大難題，也可解釋為何台廠裹足不前」。

精句選粹

India woos U.S. chip giants as it looks to become a semiconductor superpower.



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