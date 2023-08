南亞｜印度的半導體大夢

隨著科技業逐漸朝向印度設廠, 該國總理莫迪也試圖扶持國內半導體產業,積極向廠商招手, 這個以委外聞名的南亞國家,要從軟實力朝向硬實力邁進。

今年7月底舉辦的印度半導體展SemiconIndia,多家美國頂尖半導體廠商執行長皆與該國總理莫迪一同出席,讚揚這個南亞國家的科技實力,也為印度發展半導體的宏偉願景站台。

在這場半導體業盛會中,美光(Micron)、Cadence執行長以及應材(Applied Materials)、超微(AMD)高層與莫迪一同在台上,向外界闡述自家公司對於印度晶片市場的投資。

天時地利人和

出身印度的全球半導體產業協會(SEMI)主席馬諾查(Ajit Manocha)指出,「這是印度史上首次,包括地緣政治、國內政策與民間產業全都有利於印度發展,成為半導體產業的一員。」

他表示,「日後我們回首2023這一年…將會是起步的里程碑。」

在今年的印度半導體展,一些全球重量級晶片業者都共襄盛舉,展現印度投入晶片業的雄心壯志,這個以委外聞名的全球第五大經濟體,期盼能像美國、台灣、韓國一樣成為半導體製造重鎮。

印度的晶片策略分為兩大部分,首先是吸引外國企業赴該國營運、投資,接著就與美國等重要半導體國家組成聯盟。

此外,印度政府已啟動扶持半導體業的相關政策。去年12月該國政府推出100億美元補助計畫,旨在促進國內半導體產業發展,也開放外國廠商申請,鼓勵在印度進行投資。

印度總理莫迪甫於6月訪問美國,當時他表示印度將與美國企業在半導體等領域合作。

美企搶進 深耕在地



在印度半導體展,出席的美國晶片公司紛紛宣布在印度的新投資案,反映印度吸引外企進駐的積極態度。

超微即宣布未來5年擬在印度注資約4億美元,打造最新班加羅爾園區,這將是超微最大設計中心,技術長佩普馬斯特(Mark Papermaster)說,「印度團隊將是發展先進AI機器學習、軟硬體實力的關鍵樞紐。」

美光6月宣布,擬斥資8.25億美元於印度古吉拉特邦設立半導體封測廠。這家記憶體晶片大廠的印度裔執行長梅洛特拉(Sanjay Mehrotra)提及,「我們期盼此投資案將帶動該領域的其他投資,強化在地製造能力,鼓勵創新和支持更多就業機會。」

印度科技部長衛士納(Ashwini Vaishnaw)強調,新廠建造將在「不久後」啟動。

蘋果iPhone代工廠鴻海董事長劉揚偉出席印度半導體展,格外引人注目。鴻海7月稍早宣布退出與Vedanta的195億美元的半導體合資案,但深耕印度的規劃未變,劉揚偉接受CNBC-TV18訪問表示,鴻海有意在未來五年於印度投資20億美元。

Vedanta董事長阿加瓦爾(Anil Agarwal)在印度半導體展也指出,該公司已選定世界級的科技夥伴,正在洽談半導體業合作。

就印度目前情況來看,在半導體封裝與測試領域最具設廠吸引力。智庫塔夏希拉研究所(Takshashila Institution)副主任科塔斯坦內(Pranay Kotasthane)提到,此領域需要相對低技能的勞工以及相當高的資本投資,這些條件印度都擁有,不過台灣封測廠都尚未赴印度設廠,「政策的一致性和高進口關稅是兩大難題,也可解釋為何台廠裹足不前」。

精句選粹

India woos U.S. chip giants as it looks to become a semiconductor superpower.



延伸閱讀