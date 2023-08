歐洲｜美國遊客塞爆歐洲

歐洲今年夏季熱門旅遊景點湧進報復性出遊的美國遊客, 就算旅遊成本躥升也澆不熄旅遊興致。

美元強勁升值與疫情後的報復性出遊浪潮,促使大批美國遊客湧進歐洲,義大利又格外受到青睞,即便機票和飯店價格高漲,熱門旅遊景點人滿為患,也絲毫不影響遊客的出遊興致。

若是將去年夏季湧入歐洲熱門景點的美國觀光人潮喻為巨浪,那麼今年夏季的遊客量則堪比海嘯。根據旅行保險公司安聯(Allianz Partners)分析,預期今年赴歐洲旅遊的美國遊客將較去年激增55%。

旅遊顧問公司Vgari Lifestyle共同創辦人史瓦斯布魯克(Tania Swasbrook)表示:「我以為去年已經很瘋狂了,今年的預訂又更加踴躍。我無法想像歐洲有多擁擠,各地都已經滿訂。」

25歲的岡薩蕾斯(Lauren Gonzalez)7月和四名朋友相約到義大利旅遊16天,過去三年她們只在美國國內旅遊,這次打算造訪羅馬、佛羅倫斯和享受海灘,她們完全不擔心高成本和人潮。

在行銷公司工作的岡薩蕾斯說:「我們都存了點錢,而且我們知道這次旅行意義非凡,旅遊景點大排長龍也阻止不了我們。」

歐元貶值 不成阻礙

歐元去年一度重貶至與美元平價,目前升至1.1美元左右,但對美國遊客而言,造訪歐陸仍然相對便宜。波隆那(Bologna)一名計程車司機說:「生意好的不得了,即便冬天也是,遊客源源不絕。」

水都威尼斯一名貢多拉船夫表示,威尼斯逾430名貢多拉船夫現在全職工作,45分鐘的運河行程開價120歐元(約130美元),遊客也照樣埋單。

在歐洲旅遊旺季出遊,荷包也遭受考驗。義大利消費者團體Codacons數據,佛羅倫斯的住宿費用在過去一年暴漲53%,威尼斯攀升25%,羅馬也上漲21%。就連義大利冰淇淋價格也漲了21%,因為砂糖和牛奶等原物料漲價。

旅遊應用程式Hopper指出,今年夏季飛歐洲的機票創下歷史紀錄,平均票價高達1,200美元,較2018年的前次高點再貴上50美元。

訂房網站HotelPlanner執行長亨切爾(Tim Hentschel)表示:「美國遊客對歐洲長途旅遊的興趣攀升,是疫情時期封城引發的報復性旅遊熱潮。熱門歐洲國家的大城市在夏季肯定非常繁忙。」

義恢復疫情前水準

根據義大利旅館協會(Federalberghi)表示,美國遊客已經將羅馬、佛羅倫斯、威尼斯和卡布里島(Capri)等旅遊熱點的遊客人數,推升至疫情前的水準。

疫情期間受壓抑的購買力在出國時大爆發。今年第一季美國觀光客在義大利購買免稅品的支出,較2019年同期激增74%。

義大利高度依賴觀光業,該產業聘雇超過200萬人,約占整體就業的8%。觀光業回溫對義大利經濟至關重要。世界旅遊觀光協會(WTTC)估計,今年底前觀光旅遊業將貢獻義大利經濟1,940億歐元。

美國人到歐洲撒鈔觀光,相形之下,義大利人的生活就相對拮据。義大利的收入低於歐盟平均,稅務負擔沉重又缺乏就業成長,失業率和通膨率皆高於歐盟水準,導致許多人得到海外討生活,義大利目前約有500萬人居住在海外。

義大利一名餐廳經理表示:「對美國人而言,義大利物美價廉,但義大利人到美國觀光,簡直不可能。」

精句選粹

Many arrive motivated by “revenge tourism” – so eager to explore again that they’re undaunted by higher airfares and hotel costs.

