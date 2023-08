歐洲｜AI來襲 德國報社大裁員

德國報社為了追趕數位浪潮 決定以AI取代大量編輯人力, 使數百人面臨失業危機。

德國《圖片報》(Bild)是歐洲發行量第一的小報,但近年在數位浪潮推擠之下發行量逐年下滑,迫使發行商Axel Springer痛定思痛決心改革,而該公司提出的改革政策是運用AI來達成1億歐元成本節約目標。

今年6月Axel Springer在內部信件中宣布,《圖片報》目前發行的18個地區版本將在未來縮減至6個版本,且未來《圖片報》將統一由柏林總部來生產及管理所有地區版本。

AI包辦所有作業

Axel Springer於信中表示:「我們很遺憾將與部分同仁道別,因為這些同仁的職務在未來都將被AI或自動化作業取代。」該公司明確表示文字編輯、照片編輯、校稿及其他紙本編輯人員未來將不復存在,因為「AI即將一手包辦紙本新聞的編排作業」。

這封內部信件由《圖片報》兩位總編輯宏恩(Marion Horn)及史奈德(Robert Schneider)及另外兩位高層署名。外媒引述消息報導,Axel Springer旗下規模最大的日報《世界報》(Die Welt)未來也可能採取類似措施。

Axel Springer並未公布確切裁員人數,但《法蘭克福匯報》(Frankfurter Allgemeine)引述消息報導裁員人數約200人。《圖片報》目前員工總數約1,000人。

雖然AI終將取代人力的話題早在10年前就浮上檯面,但去年底AI聊天機器人ChatGPT問世後更讓生成式AI技術突飛猛進,令愈來愈多企業認為AI取代人力不是夢。

Axel Springer執行長多夫納(Mathias Dopfner)早在今年2月就宣布公司將力拚轉型為數位出版商,而推動轉型的一大利器就是AI。他在當時就曾讚揚AI收集資訊的能力勝過人類,並預言未來只有具備新聞調查或社論這類優質原創內容的新聞媒體能存活。

多夫納上任以來承擔沉重的改革壓力,因為近年報紙銷量每況愈下且公司醜聞不斷。《圖片報》先前曾遭外界批評包庇編輯性騷擾及職場霸凌,今年初又被踢爆曾在德國大選期間扭曲報導試圖影響選情,害多夫納不得不公開道歉。

除了《圖片報》之外,歐美也有不少新聞媒體開始嘗試利用AI取代部分人力。美國新聞網站BuzzFeed日前宣布運用AI工具充實內容及線上測驗,英國《每日鏡報》(Daily Mirror)及《每日快報》(Daily Express)也開始探索AI應用。

科技新聞網站Cnet也利用AI寫新聞,再由人類編輯校稿。

AI內容並非正確

但現階段生成式AI產出的內容仍有不少錯誤資訊,完全仰賴AI可能得不償失。Cnet在今年1月坦言AI工具有所限制,因為該網站利用AI產出的新聞超過半數發現內容有誤需要修改。

今年4月德國周刊雜誌Die Aktuelle開除總編輯並公開道歉,原因是該雜誌先前刊登一篇F1賽車車神舒馬克(Michael Schumacher)的專訪,實際上卻是由生成式AI產出的假專訪,不僅因此遭到舒馬克家族提告,還害出版商名譽掃地。

儘管如此《圖片報》還是相信AI將為報業帶來轉機。《圖片報》發言人表示:「我們希望運用AI來製作優質新聞,在長遠未來保持獨立新聞媒體。」