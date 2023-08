北美｜美國勞動主力歸隊

在女性踴躍回歸職場帶動下, 美國因疫情流失的黃金年齡勞工, 大舉重返就業市場。

最新數據顯示,新冠疫情期間大量流失的美國核心勞動人口(25歲~54歲),似乎全面重返就業市場,就業與求職的比例創20年來新高,可望補上嬰兒潮世代退休留下的勞動力缺口。

經濟學家將25歲到54歲定義為「黃金工作年齡」(prime working years),這個年齡層的美國人大多已完成正規教育,還沒準備退休,是整體勞動力的中流砥柱。

新冠疫情爆發後最初幾個月,近400萬黃金年齡勞動人口退出就業市場,2020年初25~54歲的勞動參與率創1983年來新低,但如今在職的黃金年齡勞工,已比疫情前多了將近220萬。

6月整體黃金年齡勞參率升至83.5%,攀抵2002年來最高。美國核心勞動人口回歸,可使過熱的就業市場降溫,薪資成長受到抑制,有助聯準會壓制通膨。

女性重返職場大增

美國黃金年齡勞工重返職場的現象,主要是靠女性帶動。6月黃金年齡女性勞參率達77.8%,創下有史以來新高,高於2020年4月的73.5%。

美國失業率已有超過1年時間盤旋在近半世紀低點,職缺數比失業人數還多。聖路易聯邦準備銀行經濟平等研究所副總裁羅傑斯(William Rodgers)指出,雇主不能再挑三揀四。

他說,雇主更願意配合求職者,這裡多半指的是已為人父母者,「就業市場緊俏,有助於懲罰那些在聘雇和薪酬上帶有歧視的人。」

還有其他因素促成黃金年齡女性回到職場,包括生育數下降。去年美國出生數366萬,比2007年的高峰少了65.5萬,減輕女性育兒責任。

招聘網站 ZipRecruiter首席經濟學家波拉克(Julia Pollak)表示,倘若雇主和政府採取更友善家庭的政策,女性投入職場的比例可能會更高。美國女性的勞參率向來比其他已開發經濟體低,部分原因出在托兒成本高。

人口老化及退休潮恐削弱勞動力,但雇主為徵才留才使出渾身解數,這幾年加薪、提供員工更彈性的工作條件、改善津貼福利,抵銷人口結構變化的衝擊。

1990年代中期到2008年金融海嘯期間,55歲以上人口在勞動力的占比持續攀升,維持在高檔超過10年。新冠疫情爆發後很多人撤出勞動市場,年長勞工尚未歸隊,尤其是65歲以上。

雇主為徵才 祭出好條件

隨著嬰兒潮世代退休離開職場,美國整體勞參率下降是可以預期,但愈來愈多黃金年齡勞工回到就業市場,有助緩和跌勢。

2020年1月,亦即疫情來襲前夕,美國國會預算辦公室(CBO)預估,勞參率將節節下滑直到2020年代結束。當時CBO預測今年第二季勞參率降至62.4%,實際上還略高於估值來到62.6%,這多虧黃金年齡勞工歸隊。

不過聯準會(Fed)若為打通膨繼續升息,失業率還是會竄高。Fed官員預測,今年底前失業率可能回升到4.1%,明年攀至4.5%,美國7月失業率3.5%。

