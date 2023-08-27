北美｜加拿大野火空污嚴重
加拿大野火造就前所未有的嚴重空污，
不僅波及美國，
濃煙甚至飄洋過海影響歐洲空氣品質。
今年3月爆發的加拿大野火至今不斷刷新歷史紀錄，不僅火災面積累積超過13.1萬平方公里，火災產生的排碳量也破紀錄。歐洲哥白尼大氣局（CAMS）監測統計，今年1到7月加拿大野火造成的排碳量高達2.9億公噸，占全球排碳量比重高達25％，且是去年加拿大全年排碳量的2倍以上。
CAMS資深科學家派林頓（Mark Parrington）表示：「近年北半球不斷發生嚴重野火，但今年加拿大野火的嚴重程度非比尋常。」
氣候變遷 野火頻傳主因
氣候變遷無疑是造成野火頻傳的最大因素，因為高溫及乾旱提高森林大火的發生機率，也讓火勢一發不可收拾。以今年加拿大野火為例，事發至今火災面積已經超越葡萄牙或韓國領土面積。
加拿大跨部門林火中心統計，截至8月11日為止，國內仍有1,119處森林火場持續燃燒，其中半數以上處於失控狀態。大火至今已造成數萬人流離失所，但科學家警告更嚴重的問題還在後頭，那就是嚴重空污久久無法消散，甚至已經波及遠在大西洋另一端的歐洲。
CAMS資料顯示今年6月頭三周，也就是加拿大野火急速惡化的這段期間，火災輻射功率（FRP）遠高於2003至2022年同期中間值。回顧今年1到5月加拿大排碳量還維持在2003至2022年同期中間值上下，但6月排碳量瞬間衝破1億公噸。
加拿大魁北克省在6月初已有多處火場產生火災熱對流，嚴重影響空氣品質，使該省首府蒙特利爾淪為全球空氣品質最差的城市。魁北克省光是在5、6月因野火而產生的排碳量就高達350萬公噸，創下2013年以來新高紀錄。同一期間，安大略省野火產生的排碳量也創下2003年以來新高紀錄。
加拿大野火濃煙飄散的速度超乎想像，在6月火勢急速擴大後一周內，歐洲空氣品質就開始下降。6月還沒過完，整個西歐已經籠罩在煙霧當中。CAMS根據6月25日氣溶膠光學厚度進行的分析顯示，加拿大野火濃煙已經從南歐飄到不列顛群島，並持續朝東北方向移動。
美東北部 狂發空污警報
鄰近加拿大的美國同樣遭殃。CAMS根據6月1至26日氣溶膠光學厚度進行的分析顯示，魁北克省野火濃煙已經向南飄到紐約及費城等美國東北大城，光是6月第一周就有超過7,500萬名美國人收到空污警報。美國政府建議這些民眾外出時最好戴上口罩。
CAMS表示過去北美夏季野火鮮少飄洋過海蔓延至歐洲，但今年6、7月就連俄羅斯也發生嚴重野火。往年北半球自5到10月是野火旺季，尤其盛夏氣候最為乾燥的7、8月是高峰期，也就是說加拿大這波野火恐怕還會持續延燒數周或數月。
“In recent years we have seen significant wildfires in the Northern Hemisphere, but this year’s fire activity in Canada is highly unusual,” said Mark Parrington, senior scientist at CAMS.
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