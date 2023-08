北美｜加拿大野火空污嚴重

加拿大野火造就前所未有的嚴重空污, 不僅波及美國, 濃煙甚至飄洋過海影響歐洲空氣品質。

今年3月爆發的加拿大野火至今不斷刷新歷史紀錄,不僅火災面積累積超過13.1萬平方公里,火災產生的排碳量也破紀錄。歐洲哥白尼大氣局(CAMS)監測統計,今年1到7月加拿大野火造成的排碳量高達2.9億公噸,占全球排碳量比重高達25%,且是去年加拿大全年排碳量的2倍以上。

CAMS資深科學家派林頓(Mark Parrington)表示:「近年北半球不斷發生嚴重野火,但今年加拿大野火的嚴重程度非比尋常。」

氣候變遷 野火頻傳主因

氣候變遷無疑是造成野火頻傳的最大因素,因為高溫及乾旱提高森林大火的發生機率,也讓火勢一發不可收拾。以今年加拿大野火為例,事發至今火災面積已經超越葡萄牙或韓國領土面積。

加拿大跨部門林火中心統計,截至8月11日為止,國內仍有1,119處森林火場持續燃燒,其中半數以上處於失控狀態。大火至今已造成數萬人流離失所,但科學家警告更嚴重的問題還在後頭,那就是嚴重空污久久無法消散,甚至已經波及遠在大西洋另一端的歐洲。

CAMS資料顯示今年6月頭三周,也就是加拿大野火急速惡化的這段期間,火災輻射功率(FRP)遠高於2003至2022年同期中間值。回顧今年1到5月加拿大排碳量還維持在2003至2022年同期中間值上下,但6月排碳量瞬間衝破1億公噸。

加拿大魁北克省在6月初已有多處火場產生火災熱對流,嚴重影響空氣品質,使該省首府蒙特利爾淪為全球空氣品質最差的城市。魁北克省光是在5、6月因野火而產生的排碳量就高達350萬公噸,創下2013年以來新高紀錄。同一期間,安大略省野火產生的排碳量也創下2003年以來新高紀錄。

加拿大野火濃煙飄散的速度超乎想像,在6月火勢急速擴大後一周內,歐洲空氣品質就開始下降。6月還沒過完,整個西歐已經籠罩在煙霧當中。CAMS根據6月25日氣溶膠光學厚度進行的分析顯示,加拿大野火濃煙已經從南歐飄到不列顛群島,並持續朝東北方向移動。

美東北部 狂發空污警報

鄰近加拿大的美國同樣遭殃。CAMS根據6月1至26日氣溶膠光學厚度進行的分析顯示,魁北克省野火濃煙已經向南飄到紐約及費城等美國東北大城,光是6月第一周就有超過7,500萬名美國人收到空污警報。美國政府建議這些民眾外出時最好戴上口罩。

CAMS表示過去北美夏季野火鮮少飄洋過海蔓延至歐洲,但今年6、7月就連俄羅斯也發生嚴重野火。往年北半球自5到10月是野火旺季,尤其盛夏氣候最為乾燥的7、8月是高峰期,也就是說加拿大這波野火恐怕還會持續延燒數周或數月。

