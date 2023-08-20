大陸｜圖片版權平台再惹議

大陸圖片版權平台視覺中國再次惹議，近 期該平台的侵權訴訟卻告到原作者， 類似「訟棍」行為引發外界不滿

大陸知名圖片版權平台視覺中國近日再次成議論焦點，一件驚人且類似烏龍侵權訴訟大幅引發眾人不滿，衝擊視覺中國股價，也讓外界開始探討該平台的商業模式是否奠基於「告人」。

事情爆發在8月中旬，知名攝影師戴建峰15日在微博發文表示，自己收到視覺中國來電，說他違規使用173張版權照片，並索賠人民幣（下同）8萬多元。但自己認真一看清單，發現這173張照片都是自己這十幾年陸陸續續所拍攝的。

侵權訴訟卻告到原作者



戴建峰還指出，自己作品雖然曾和國外圖庫網站有過合作，但並未和視覺中國合作，也不曾上傳照片到視覺中國圖庫，對於視覺中國表示擁有照片版權一頭霧水，甚至要自己賠償這種事情，從業十幾年來首次遇到。

相關言論在網路上快速發酵，隨後視覺中國回應事情有誤會，視覺中國指出，戴建峰將作品授權給圖片庫Stocktrek Images進行銷售，Stocktrek Images又將相關圖片授權給Getty Images銷售，公司是Getty Images在大陸的獨家合作夥伴，擁有對包括涉事相關圖片在內的完整的銷售權利。

但戴建峰對該說法並不認帳，他表示，自己已與Stocktrek進行確認過，Stocktrek明確回覆，視覺中國無權銷售戴建峰的作品，也沒有戴建峰作品的任何版權。Getty也無權將戴建峰的作品再次轉售。戴建峰批評，視覺中國依然在網路非法銷售自己作品，並向他人謊稱擁有作品的著作權並索賠，反要求視覺中國立即停止侵權行為。

相關事件馬上影響股價，16日視覺中國股價走低收盤跌4.86％報16.43元。此外，Stocktrek也通知視覺中國下架相關作品。

視覺中國此前出現過不少類似爭議事件，2019年4月大陸有網友發現，視覺中國網站10日公布人類史上首張黑洞照片，並註明此圖片如用於商業用途需要付費購買版權。但黑洞照片擁有者、歐洲南方天文台（ESO）卻在官網上聲稱，只要註明圖片來源可自由使用。

不僅如此，視覺中國網站還被爆出有包括大陸國旗、國徽、領袖頭像在內的付費圖片，引起網友、官媒撻伐，認為此舉是將屬於公眾領域圖片用於商業用途。當時視覺中國被網友「罵上熱搜」，且還被天津市網信辦要求整改。

如今類似事件再現，視覺中國這種類似「訟棍」行為引眾怒。經緯中國創始管理合夥人張穎此前曾表示，視覺中國的商業模式，有組織地大範圍搜索未授權疏忽使用他們圖片的各種企業，然後大開價要求巨額賠償，或要求簽年度合約。

大範圍搜索疏忽使用圖片企業

有陸媒形容，視覺中國就是把律師當業務，例如戴建峰事件裡，視覺中國就提供戴建峰兩個方案，一是較低價格購買圖片版權並簽訂一年合作合約，另一是較高價格達成和解。

另有業內人士表示，視覺中國不會一次性告侵權，而會將圖片一張一張的向法院提起訴訟，許多企業會因此受不了折磨交錢了事。相關訊息顯示，視覺中國旗下公司存在1萬多條訴訟資訊，多為著作權糾紛與網路傳播糾紛的原告。

市場關注視覺中國這種商業模式，會否再成為大陸監管層的整頓重點對象。

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