東南亞｜星國護照全球最給力

新加坡擠下日本取得「全球最給力護照」頭銜, 在全球192國可免簽證入境。

投資移民諮詢公司Henley&Partners公布2023年「全球最給力護照」排行榜顯示,新加坡擠下日本取得冠軍寶座。持有星國護照者在全球192個國家與地區可獲得入境免簽證待遇。台灣排名則由去年的第34名升至31,可免簽通行144個旅遊目的地。

排名第一的是新加坡,該國護照在全球227個國家裡可免簽通行192國家或地區。星國2021年也曾登頂,當時免簽國家數量為194個,但2022年又輸給日本。

Henley&Partners彙整國際航空運輸協會(IATA)數據並根據護照持有者能夠免簽前往的國家數量做出此排序。

Henley&Partners表示:「過去18年製作排行榜以來,可以看到的趨勢是全球旅遊自由度愈來愈高。」

德國、義大利與西班牙三個歐洲國家今年並列第二,持有這些國家護照的人可免簽前往190個旅遊目的地。

美國免簽國家創新低

去年冠軍日本跌至第三名,與奧地利、芬蘭、法國、盧森堡、瑞典與韓國名次並列,可免簽通行189個旅遊目的地。日本2022年數據為193國。第四名則是英國,排名上升兩個名次,逆轉過去六年下滑趨勢。

至於全球最大經濟體美國則下滑至第八名,創下史上最低紀錄。立陶宛與美國同為第八,可免簽前往184個旅遊目的地。

美國2014年也曾獲得第一,但過去十年來排名持續下滑、逐漸被日本、韓國與新加坡等其他國家超越,理由是該國欠缺簽證互惠政策。部分專家認為,美國短期內不太可能奪回最給力護照頭銜。

康乃爾科技校區(Cornell Tech)Urban Tech Fellow中心成員林賽(Greg Lindsay)表示,美國護照排名下滑原因很簡單也很令人困惑,純粹就是「自己不夠努力」而已。

林賽表示:「在排名前十名的34個國家裡,美國在2013年~2023年間分數增加最少,僅額外獲得12個國家簽證。相較之下,新加坡同期增加25國,令其排名升至第一。」

強大護照象徵軟實力

美國智庫戰略與國際研究中心(CSIS)非常駐資深副研究員普福爾茨海默(Annie Pforzheimer)表示,護照排名下滑將導致「美國軟實力消退」。企業邀請合作夥伴參加會議遭遇困難,或是遊客申請簽證過程麻煩耗時,這些狀況都不利於美國形象。

Henley&Partners表示,強大的護照不僅僅是一個旅遊文件而已,更代表在國際投資與商機領域能夠搶占先機。該機構指出:「全球互通往來已成為財富創造與保存不可或缺的一部分。隨著地緣緊張情勢與地區動盪風險加劇,它的價值只會不斷增加。」

至於護照最難用的國家則是阿富汗、伊拉克與敘利亞,分別僅能免簽通行27、29與30個國家或地區。

精句選粹

Singaporeans enjoy visa-free entry to 192 destinations, more than travellers of any other country.



