北美｜高中實習生待遇福利優

美國四大會計事務所目前正面臨人才短缺的危機, 為了招攬新血加入,KPMG除了對高中實習生給予最多時薪22美元的優渥待遇, 另外還提供服裝與交通津貼,希望藉此吸引更多年輕人願意投入這個行業。

17歲的金伯勒(Autumn Kimborough)坦承自己對會計一點都不感興趣。不過這位來自伊利諾州Flossmoor、即將成為高中四年級生的她聽說,KPMG在夏季將舉辦一個待遇良好的實習課程,當中還包括提供250美元的服裝津貼,如此優渥的薪資條件,讓她感到心動不已,最後決定報名參加。

KPMG社區影響負責人福林(Jennifer Flynn)表示,美國四大會計公司將首度舉辦為期三周的夏季實習課程,目標鎖定高中生,希望鼓勵他們考慮投身這項領域。

將近200名青少年將可參與這項夏季實習課程,他們除了可獲得時薪20到22美元(約新台幣630到700元)的薪資外,還可領取服裝、交通津貼與餐費等,以及參加商務禮儀課程與其他技能建立的相關訓練等。

人人追求高時薪

學生還將與導師進行配對,後者將會追蹤學生的上課情形,福林說:「我們要確保實習生能獲得確實完整的經驗。」

金伯勒表示:「過去我總有一些成見,認為會計師就是整日坐在辦公桌前」,現在她說她學到了投身該行業,不僅可以四處旅遊,還可認識形形色色的人,比她想像有趣的多。

會計公司目前面嚴重的人才短缺危機。工時長、壓力大的截止日期與無聊的刻板印象,導致離開該職業的人數多於加入者。

剛從大學畢業的社會新鮮人寧可選擇相關領域,像是投資銀行、諮詢或數據分析。由於為了獲取註冊會計師執照,必須花費更多時間準備,因此讓許多學生退避三舍。

為了吸引新生代會計人才加入,會計公司與非營利組織除了舉辦夏令營,還嘗試採取新的策略,透過面對面的活動,以爭取更多青年人加入,來解決人力不足的問題。

有會計師執照 錢景光明

最近德勤基金會(Deloitte Foundation)、Urban Addembly與Outlier.org等與學校合作,透過提供可獲得學分的線上學院課程,在紐約展開一項雙重學分試點計畫。

從今年秋季開始,部份公立高中生可以選修金融會計概略課程,並能獲得匹茲堡大學的三個學分,之後可以把這些學分轉移到他們選擇的學校。

該目標也是吸引更多不同背景的學生能考慮會計工作。

多項報告指出,會計通常被列為擁有最佳前景,及年薪上看六位數的前幾項職業之一。

KPMG多元化、平等與包容性部門負責人李察(Elena Richards)表示,「我們知道這不是最性感的工作」,「不過我們正努力提早開始、並且擴展徵才範圍。」她強調這些舉動將讓更多年輕人可以明瞭會計是擁有許多潛力的工作。

多項研究顯示,該職業缺乏多元化是另一個無法吸引年輕人加入的原因。根據AICPA趨勢報告指出,儘管該領域的工作機會良多,不過在註冊會計師當中,僅有2%是黑人、5%是西裔人士。

