北美｜美國人不愛冰淇淋了

冰淇淋曾是美國人重要的療癒食物, 但隨著健康意識抬頭,冰淇淋被打入冷宮, 消耗量愈來愈少。

冰淇淋不只是甜點,在美國歷史上具舉足輕重的地位,禁酒令期間是釀酒廠的救星,二戰期間也被用來鼓舞軍心士氣,但健康疑慮讓這個療癒食物在美國逐漸失寵,消耗量逐年下滑。

美國農業部指出,一般含乳脂的冰淇淋(不包括優格冰淇淋、雪酪或零脂及低脂冰淇淋),消耗量一年比一年少。1986年平均每位美國人吃掉18磅冰淇淋,2021年掉了三分之一只剩12磅。《食物秘辛》(The Secret History of Food)作者席格爾(Matt Siegel)點出幾個關鍵時刻,讓冰淇淋在20世紀成為美國飲食文化的要角。

首先是頒布禁酒令(Prohibition)時期,當時酒類是違禁品,很多美國釀酒廠為求生存,轉型生產冰淇淋,啤酒釀造巨頭百威英博(Anheuser-Busch)及雲嶺啤酒(Yuengling)都改做冰淇淋。席格爾指出,脂肪、糖等冰淇淋的成分取代酒精安撫情緒,冰淇淋是「終極療癒食物」。

冰淇淋虜獲美國人的心,二戰期間甚至被美國政府拿來提振陣前將士士氣。席格爾說:「我們在前線成立臨時冰淇淋工廠,把一箱箱冰淇淋送到散兵坑,還花了100多萬美元打造冰淇淋駁船,巡航太平洋運送冰淇淋。」

根據美國農業部資料,1946年的人均冰淇淋產量是22.7磅。席格爾指出,很多美國大兵吃得到冰淇淋,獲短暫的喘息,也帶旺冰淇淋產業。

戰後美國大蓋洲際公路系統,個人用冰箱愈來愈普及,無論在路上或家中都能享用冰淇淋。席格爾說:「冰淇淋及圍繞冰淇淋的一切,是那麼新奇特別。」

但如今冰淇淋的魅力不再,席格爾認為,原因出在大眾健康意識提高,擔心糖分對健康的影響,冰淇淋的正面形象一點一滴消失。

帶頭指控冰淇淋及乳製品不利健康的羅賓斯(John Robbins),竟曾是老牌31冰淇淋(Baskin-Robbins)王國的法定繼承人。

羅賓斯的叔父巴斯金(Burt Baskin)是31冰淇淋共同創辦人,1967年過世後,羅賓斯開始相信冰淇淋吃得愈多,罹患心臟病、糖尿病和肥胖的機率愈高。羅賓斯幾十年前就脫離家族事業,改投身推廣素食與動物維權。

荷蘭合作銀行資深乳品分析師福斯(Lucas Fuess)揣測,健康顧慮是冰淇淋消耗量下滑的一大原因。美國農業部統計,1986到2021年間,低脂和零脂肪冰淇淋的消費明顯增加,1986年的人均消耗量6.1磅,到2021年增至6.4磅。

福斯指出,現在甜點的選擇比以前多是另一原因,「當大家的選擇變多,健康意識高漲,冰淇淋就會敗下陣來。」

也有人認為,與其說美國人不再愛冰淇淋,倒不如說他們的品味進化,追求頂級、口味特殊但價格昂貴的冰淇淋,購買量自然減少。

消費者研究機構Circana主管克勞福德(John Crawford)指出,近年冰淇淋有從家庭號大包裝改成個人小包裝的趨勢,每次購買份量便會縮小。

