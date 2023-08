歐洲｜西班牙成美國移民天堂

近年不少美國人選擇到西班牙定居, 享受這裏溫和的氣候和相對便宜的物價。

近幾年愈來愈多美國人移居西班牙,不論是工作或享受退休生活。西班牙全年溫和的氣候、悠閒的生活方式,相對便宜的物價和美酒佳餚,皆令美國人心馳神往。

根據西班牙公證人總理事會數據,在2019至2021年間,移居西班牙的美國人增加13%。截至2022年上半年止的三年,出售給美國人的房地產激增88%。遷居西班牙的外國人中,美國人支付的房價排名第二高,每平方公尺達2,837歐元(約3,119美元),僅次於丹麥人。

報告顯示,美國買家偏好到馬德里、巴塞隆納和瓦倫西亞(Valencia)等大城市置產,最南端的安達魯西亞(Andalucia)人氣也長期不墜。

房地產市場 掀起巨變

當地居民表示,在疫情爆發之前,西班牙並不在美國人的移居選擇範圍內,如今這股趨勢為西班牙房地產市場掀起巨變。

房地產公司VDB Luxury Properties品牌與創意總監波尼洛(Gloriana Bonillo)表示,「我們注意到自2019年來情況出現很大的變化,移居西班牙的美國人主要來自紐約、洛杉磯和德州,許多事情讓他們迫切想離開美國,包括高到難以承受的日常開銷、高不可攀的醫療系統和學校問題。」

在美國買家的推波助瀾之下,西班牙房屋租金一飛衝天,但若是與美國都會區相比,西班牙的居住成本依然低廉。波尼洛表示,「美國人認為在這裡的花費物超所值,這就是人們所追求負擔得起的高品質生活。」

邁阿密前居民佩爾(Michelle Payer)用不到20萬美元的價格,在安達魯西亞的薩洛夫雷尼亞(Salobrena)買了兩房兩衛的房屋,還能從屋頂露台眺望地中海。

佩爾曾在1990年代中期短暫旅居西班牙,到西班牙定居一直是她的夢想。她說:「我在去年2月做出決定,5月在安達魯西亞的小鎮買房,賣掉美國的公寓、汽車和大部分家當,9月展開新生活。」

物價親民 生活更享受

物價親民是佩爾住在西班牙的好處之一。佩爾之前在美國每個月開銷包括1,500美元的房貸、900美元的維護費,以及昂貴的車險,如今她能以12美元在餐廳享用午餐,再用一杯3美元的葡萄酒佐餐,一年的房地產稅也只要250美元。

VDB執行長暨創辦人德貝里斯(Viola De Bellis)表示,與巴黎等其他歐洲市場相比,西班牙的房價整體而言仍然負擔得起。

此外,在西班牙購買超過50萬歐元(約55萬美元)的房地產,買家還能得到所謂的黃金簽證,不僅能在當地定居和工作,就連歐盟地區都適用。葡萄牙過去也推出黃金簽證,但近期的簽證改革令吸引力下滑,不過還是有不少外國人湧至葡萄牙定居。

西班牙在今年稍早推出數位遊牧(digital nomad)簽證,讓外國人更容易到西國居住和工作,這種簽證是專為國際遠端工作的勞工所設計。

然而,遷居西班牙並非事事完美。現年30歲的蘇利文(Jesse Sullivan)表示,「許多美國人不了解在外國定居的缺點,直到踏上外國的土地,例如西班牙的官僚無效率。」他在2021年從西雅圖郊區搬到瓦倫西亞北部5萬人的小鎮比利亞雷阿爾(Villarreal)。

即便如此,擔任教師的蘇利文依然樂意住在歐洲,因為這總好過忍受美國的高房價。他表示,美國失控的房價似乎促使不少人選擇到海外定居。他在西班牙的兩房公寓每個月只要付600美元,他稱搬到西班牙是「此生最正確的決定」。

