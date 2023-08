東北亞｜韓國搶鹽大作戰

日本準備將福島核廢水排入海, 韓國民眾擔心吃到核食, 瘋搶海鹽和海產囤貨。

日本宣布今夏要將福島核電廠的核廢水排入太平洋,讓亞洲鄰國繃緊神經,韓國消費者瘋買海鹽和海鮮囤貨,各大超市貨架上鹽巴被搶購一空,導致韓國食鹽價格狂飆。

福島第一核電廠在2011年311大地震發生輻射外洩的核污染事故,12年來為了讓反應爐內的燃料維持穩定,每天須注入大量的水冷卻,累積的核廢水已超過100萬噸,儲存空間到今夏達滿載地步。

日本政府2021年批准核廢水排入海洋計畫,2023年1月拍板於今夏開始排放。日本當局聲稱核廢水經過淨化去除大部分放射線物質,7月初也獲國際原子能總署發表調查報告背書,堅稱排放計畫安全無虞,符合國際標準。

日將排核廢水 引疑慮

儘管日本政府與核子監督機構掛保證,還是無法消除中韓等鄰國的疑慮。韓國漁民說他們的生計陷入危機,中國禁止日本部分地區的食品進口。

韓國消費者擔心海鹽和海鮮遭日本核廢水污染,爭先恐後搶購囤積,海鹽嚴重缺貨,帶動價格狂飆,6月韓國的海鹽價格比二個月前貴了將近27%。

但韓國官員認為不能只歸咎於囤鹽潮,因天候不佳導致產量下滑,也是鹽價飆漲的肇因。

韓國鬧嚴重鹽荒,迫使尹錫悅政府釋出官方庫存平抑鹽價。韓國海洋漁業部於6月29日起每天釋出海鹽儲備到市面,直到7月11日,零售價以6月市價折抵20%計算,共釋出400噸。

美國有線電視新聞網(CNN)記者走訪首爾超市,貨架上的調味料琳瑯滿目,從大蒜粉到辣椒醬,應有盡有,唯獨鹽的放置處空無一物,還被貼上售罄告示。韓國消費者甚至開始囤積海帶、鯷魚等海產類主食。

家住京畿道城南市的38歲母親Lee Young-min說,她做了件前所未有的事,就是一口氣買了5公斤的鹽,為了保護二個孩子及家人,她認為必須這麼做。

站在超市空貨架旁的73歲Kim Myung-ok抱怨,上次來買不到鹽,這次來還是撲空,「我們已經活得夠久,我擔心的是下一代。」

首爾最大的魚市場也瀰漫不安,為安撫消費者,官員大陣仗帶著輻射偵測儀,對好幾個攤位的生鮮漁獲進行檢測。

韓國2013年起便禁止進口福島水產品,最近表明打算維持禁令。韓國消費者還是人心惶惶,擔心日本海域以外的海洋生物都被核廢水污染。

78%受訪者 憂海鮮污染

韓國民調機構「蓋洛普韓國」(Gallup Korea)6月調查顯示,78%受訪者說,他們非常或有些擔心海鮮遭污染。有魚市場購物者告訴來採訪的媒體,一旦日本真的將核廢水排入大海,他們再也不敢大啖海鮮。

在鄰近日本海域作業的韓國漁民,感受到日本準備排放核廢水的衝擊。慶尚南道統營市漁民Lee Gi-sam表示:「超過8成的消費大眾說要少吃海鮮,讓人很擔心。要是大家都不碰海鮮,我們會面臨破產危機。」

精句選粹

In many supermarkets across South Korea, one item has conspicuously vanished from shelves:salt.

