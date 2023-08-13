源於湖南的湘菜作為大陸經典八大菜系之一， 料理以小炒為主，追求香辣、原味的草根風味， 近年廣受大陸民眾歡迎，已然成為大陸豐富料理中發展最快的菜系。

湖南地方特色菜餚湘菜在90年代開始廣泛於大陸市場發展，最早由快餐領域切入，大多以瀏陽蒸菜、常德缽子菜、湖南木桶飯、湖南大碗菜等平民化身影出現，如今湘菜成為大陸最受歡迎的菜系之一，發展速度可觀，更有業者大舉進軍一線城市，打造湘菜連鎖品牌。

每日食品引述美團數據顯示，近年受到疫情和整體經濟下行影響，餐飲業發展不均衡，但是川湘菜還能保持雙位數的增長，市場前景廣闊。美團到店交易量顯示，湘菜團買訂單量於2021年出現116％的高速增長，2022年增速仍然有60％。

湘菜正餐品牌化

界面新聞報導，湘菜正餐品牌化出現於2005年～2015年，楊裕興、洞庭土菜館、同湘會和望湘園等相繼以加盟門市，出現在大眾視野，門市裝潢突出湖南當地特色，菜色也相對道地，對於辣味尚未有微辣、微微辣的細分選項。

隨著購物中心發展和招商策略的演進，湘菜飲食品牌於2016年之後開始將餐廳選址擴及購物中心，以佬麻雀為代表的湘菜餐廳，成為購物中心熱衷招商的對象之一。

紅餐大數據顯示，截至2023年6月，排除小吃、快餐等門市，湘菜是中式正餐門市數最多的菜系，占正餐門市總數的18.5％，其次才是川菜，門市數占比為17.5％。

值得注意的是，川菜與湘菜皆位列大陸八大菜系且同屬辣味料理，因此常併列為比較菜系，但目前川菜總門市數量依舊難以超越。美團數據顯示，截至2022年底，大陸各菜系門市數量排名前三位分別是川菜、本幫江浙菜和粵菜，川菜以32萬多家位居榜首，期內，湘菜營業中門市數約9.6萬家。

從地區來看，深圳被稱為「湘菜重鎮」，2022百度遷徙大數據顯示，遷入深圳人口除廣東本省外，外地移入來源首位就是湖南。大眾點評顯示，截至2022年，深圳已經有7,827家湘菜館，超過川菜館、粵菜館、潮汕菜館、客家菜館等菜系門市的數量。

加速擴張 遍地開花

36氪引述華寶大餐飲管理合夥人、廣東嘉豪首席產品官倪浩曾表示，湘菜明顯在加速發展，湘菜如今在外地擴張，相當於川菜十年前擴張的格局。

新興湘菜品牌也持續加大布局各地市場，費大廚辣椒炒肉選擇進軍一線城市，廣州首店於5月正式開業，完成「北上廣深」門市布局里程碑，最新計畫顯示，費大廚還將在北京再增加3家門市，目前該公司共擁有90家直營門市。

此外，炊煙小炒黃牛肉於2021年5月走出湖南，前往上海開業；農耕記早年聚焦深圳市場，擴張至今在大陸有超過100家直營店；有「北京湘菜天花板」之稱的瀟湘閣也在4月赴上海展店，目前周末高峰期間，需要取號候位二小時以上。

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