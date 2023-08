北美｜全球品牌搶進美國

美國經濟展現韌性與消費者擁抱外國品牌, 令許多零售商把握機會加速拓展該市場。

優衣庫(Uniqlo)、Mango與Zara等外國服飾品牌一改先前保守立場,加入丹麥玩具商樂高(Lego)與宜家家居(IKEA)等零售巨頭行列在美國市場加速擴張。原因是美國經濟前景相對樂觀,且當地消費者對於新品牌接納度提升。

愛爾蘭平價服飾品牌Primark母公司英聯食品(ABF)財務長巴森(John Bason)表示:「經濟規模龐大且消費實力雄厚,令美國市場極具吸引力。」Primark計劃未來幾年內在美國開設數十家新據點。

新品牌、新事物受歡迎

據美國人口普查局數據顯示,美國去年零售支出高達7.1兆美元,超越其他任何國家。

歐洲知名零售品牌過去將營運成長重點放在中俄等新興經濟體上頭,但俄烏戰事爆發促使西方品牌去年在俄關閉數百家店面。部分企業雖持續看重大陸市場,但坦言政治緊張加劇與本土對手崛起令經營更加困難。

西班牙服飾品牌Mango擴張部門主管洛佩茲(Daniel Lopez)表示,美國重視本土品牌、過去被認為征服難度不低,但該市場如今「急切地迎接新品牌與新事物到來」。與其他地區相比,美國市場相對穩定,新富階級為外國企業帶來新的機會。

社交媒體成行銷利器

洛佩茲指出,他們2011年才在紐約開設一家店面試水溫,並未抱持太大期望,但公司高層對於近年美國線上銷售暴增感到意外。Mango在美國的實體店面不多,數量遠不如西班牙、德國與法國等歐洲核心市場,但美國卻成為該公司第五大電商市場。

Mango高層認為,這顯示出美國消費者心態出現變化、更偏好外國品牌帶來的新奇感。另一方面,社交媒體崛起為國外品牌提供絕佳宣傳管道,令他們不必透過實體據點便能觸及美國消費者。

Mango去年在紐約第五大道新設一家旗艦店,這是2024年底前在美開設40家分店計畫的一部分。該公司擴張計劃並不包含大陸。

西班牙快時尚品牌Zara採取類似策略。該公司據點在歐洲隨處可見,但在美國銷售規模較小。Zara決定在美加快擴張步伐,2025年前至少拓展或翻新30家分店。

Zara母公司Inditex執行長馬塞拉斯(Oscar Garcia Maceiras)表示,儘管他們在全球規模龐大,但在美國僅是「剛起步」。該公司看好美國市場長期成長潛力,擴張地點鎖定拉斯維加斯、佛羅里達州邁阿密與德州奧斯汀等。

同樣的,優衣庫亦計畫每年在美國開設20家據點,2026年時將北美店面數量增至原來的四倍。該公司表示,他們正將擴張重點由大陸與其他亞洲市場轉移至美國,以因應後者強勁需求。

Lego與IKEA早在今年4月便宣布將在美國加大投資力道與設立更多據點。這些公司高層表示,對於美國市場認識加深且受到線上訂單增加激勵,令他們對於提高當地市占率更具信心。

Some retailers now view U.S. expansion as the surest way to boost revenue amid a shaky global economy.



