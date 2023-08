北美｜小鎮拚靠鋰礦發財

近來電動車需求攀升,讓全球掀起新一波鋰礦淘金潮! 這也使得地層含有鋰鹽水的阿肯色州馬格諾利亞鎮(Magnolia) 很可能躍升成為美國鋰礦熱潮的中心。

馬格諾利亞鎮的市長凡恩(Parnell Vann)把手槍插在腰帶上,跳下了他1995年的福特皮卡,去找尋新能源熱潮的更多證據。

然而在一個剛粉刷過門的另一邊,凡恩指著一個連接廢井的藍色矮塔,上面有閥門、螺栓和壓力表,顯示上面的裝置不久將重新啟動。凡恩在那些油井鑽探者很久以前就放棄了的小路上,又陸續找到兩口類似的井。

這些日子以來,人們不再尋尋覓覓,企圖找到更多的石油,取而代之的新能源是一種在世界各地愈來愈受重視的金屬、是電動車電池的必要成份-鋰。過去幾年受到電動車日益普及,鋰的需求也跟著大幅攀升。鋰是電動車電池的關鍵成份,它也可用在其他一些高科技產品,例如手機與筆電等。

降低對中依賴的新可能

由於中國長期以來一直是鋰礦精煉領域的主導者,如果美國想要大幅降低對中國的依賴,它很可能需要這個阿肯色州的寧靜小鎮來引領潮流。

馬格諾利亞鎮位於地層上。該地層富含鹽滷水,其中含有少量鋰。因此像是艾克森美孚等這類石油大廠,正思考欲從該地區的鹽滷水中提取鋰,以用來協助電動汽車發電。所以這些業者正評估在該小鎮附近建造鋰提取設施的可行性。

如果這些業者提取鋰的計畫能夠獲得成功,將使馬格諾利亞鎮搖身一變,成為美國鋰礦熱潮的中心。

艾克森目前正計劃在該小鎮附近建造世界上最大的鋰加工廠之一,年產量可達75,000至100,000公噸。

根據分析師指出,就如此規模而言,它將相當去年全球生產的所有成品鋰的15%。媒體曾在5月披露,艾克森在該地區收購了120,000公頃土地,價格超過1億美元。賣方顧問估計,這塊地區可能含有400萬噸的碳酸鋰,足以提供5000萬輛電動車所需的電量。

知情人士表示,要推進這項計畫,艾克森必須成功把鹽滷水中抽取鋰的技術擴大到可獲利的規模,不過在這產業中,這始終是難以達成的目標。

目前標準鋰與泰特拉技術公司,也有擴大鋰產能的計畫。

最近幾年,礦商為了增加供應做出諸多努力,但卻都遭遇一些障礙。不過致力鑽探鋰的業者認為,他們的提取技術比傳統的採礦方法更潔淨,並且面臨更少的監管風險。

標準鋰公司執行長米塔克(Robert Mintak)先前在接受訪問時指出,Smackover地層很可能會在國內鋰生產中,變得像西德州和新墨西哥州的Permian盆地,在美國石油產量中扮演一樣重要的地位。

鋰開採計畫帶來就業機會

米塔克認為,Smackover的經濟效益將會更好、資源也將持續更久。此外,與石油相比,產品的去向朝向更有利的環境。

泰特拉技術公司則是另一家打算從該地區的鹽滷水中提取化學溴的業者,它目前正在評估在此地設廠的可行性,該新廠預料還將增加數千噸的鋰提取能力。泰特拉執行長墨非( Brady Murphy)聲稱:「這將在南部阿肯色州引發一場不小的繁榮。」

不過這些都是昂貴的賭注。米塔克預估受通膨推高建築材料價格後,目前建造25,000公噸的鋰產能需要約15億美元。

然而據消息人士推估,到2028年上述三家公司的鋰開採計畫可為當地創造約6,000個工作機會。

