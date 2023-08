歐洲｜BMW靠AI提升製程效率

BMW跟進業界應用人工智慧的趨勢, 利用此新穎技術打造更精簡高效的製程。

德國豪華車廠BMW(寶馬)加速人工智慧(AI)技術應用,以打造更精簡、更有效率的生產製程。過去幾年來,BMW升級南卡羅來納州斯帕坦堡(Spartanburg)工廠設備並引進新的AI功能。該廠占地超過800萬平方英尺,如今每日產能超過1,500輛,該公司在美銷售的汽車約6成來自於此。

AI對於汽車產業帶來翻天覆地的影響。根據市調機構Future Market Insights預測,到了2033年時,AI驅動的自駕車銷售收入預估超過700億美元。

但AI衝擊的領域不僅是自駕車而已,此技術已被廣泛運用於汽車生產,且該產業應用AI技術儼然已成趨勢。

以BMW為例,機器人在每輛休旅車車架焊接300~400個金屬螺柱,這意味著:工廠每天由機器人處理的螺柱數量高達50萬個,如今全部交由AI管理。AI會檢查螺柱是否準確地放置,若放置不當的話,系統便會指示機器人修正,過程無須任何人類干預。

螺柱校正 省錢省人力



BMW集團經理廷格爾(Curtis Tingle)表示:「這是一個完全自動化的過程,像是一個封閉循環。AI排除人類思考與人工干預因素,這大大地提高效率,實現我們之前認為不可能達到的5倍效能。」

廷格爾表示,AI螺柱校正技術每年至少能為公司省下100萬美元。這項新技術令BMW生產線能夠減少六名人力,轉而將他們調派至工廠其他崗位服務。

BMW指出,此AI技術由斯帕坦堡工廠內部開發出來,目前正在申請專利當中。

BMW集團資訊科技計畫負責人羅伯茨(Camille Roberts)亦表示,新的AI軟體有助於加快他們現今檢查流程。隨著休旅車在生產線上移動,工廠26個不同鏡頭會拍攝照片,此時AI會開始運作,找出問題點並標記出來,再交由人工處理解決,以防止不完美的汽車輸出。

羅伯茨表示,在AI技術升級前,工人對於每台車的檢查程度無法如同現在這般詳細。他表示:「每輛車都進行人工全面檢查是不可能做到的事。生產速度趕不上全球強勁的需求。」

BMW集團物流與生產控制部門副總裁比爾斯坦(Oliver Bilstein)則認為,AI技術在BMW仍有進一步應用空間。

建立3D工廠 精進生產線



BMW讓工廠工人配戴掃描器,這些儀器對於工廠每一處進行測量並拍攝高解析影像,以此建立「數位版本」的3D工廠。這可以讓BMW在現實世界做任何調整前,先測試這些改變會對生產造成什麼影響。BMW全球各地的工廠規劃師都可透過網路閱覽這一切。

比爾斯坦表示,在新的AI軟體幫助下,掃描現在僅需幾天時間,而非幾個月。最終情況將是:這類AI技術能夠透過自我學習找出並建議新的方法,進一步提高BMW自動化產線的效率。

