東北亞｜韓大學生洋墨水障礙

曾經是韓國職場優勢的海外文憑,近來因種種因素, 包括難融入韓國職場文化、海外學子吸毒、政商界洗學歷等, 反而成為無形的障礙。

韓國外交部公布的數據顯示,過去十年,韓國人海外留學人數從2010年的329,579人急劇下降至2020年的171,343人。其中,留美的韓國人數從2010年逾105,000名,跌落至2020年的不到44,000人。

曾經「中國熱」燒到韓國的2010年時,到大陸讀書的韓國人數逾57,000名,但是,到了2020年時,已經不到13,000名;同時間留學歐洲的韓國人數也從36,000名減少至23,000名。

這幾年又因為新冠疫情,留學海外的韓國學生人數更加明顯的下降。

海外文憑吸引力退燒

留學海外人數驟減的直接原因是,海外就學成本不斷上升,除非家裡有錢的不得了,對韓國中產階級家庭來說,當前韓國國內就業前景充滿不確定,也就對送子女去留學,形成一道無形的「障礙」。

然而,根本原因在於,曾經「光芒四射」的海外文憑,如今在韓國漸漸變得黯然了。

海外文憑、國外經歷,曾經在1997年韓國經歷過「IMF危機(亞洲金融風暴)」之後,受到「追捧」。特別是2000年~2010年間,擁有海外文憑,在韓國就業市場具有一定的優勢,甚至是會被「特別」挑選出來。

當時韓國不少企業都冀望於喝過洋墨水、外語流暢、擁有海外留學經歷的韓國畢業生,能夠協助企業全球化、吸引國際投資、甚至是引進國外最好的管理模式等。

但是,經過歲月的洗禮,曾經是優勢的、流暢的外語,不一定要留學過後才能擁有,很多韓國國內的大學生還沒畢業,就已經會說至少兩種外語;曾經是優勢的長期海外生活經驗,反而變成是一種「障礙」:難以適應、融入韓國的職場文化,而且更糟的是「韓語」大多很爛,用韓語反而很難溝通…。

現實職場上,韓國企業發現,資質相當的留學歸國畢業生與韓國大學畢業生相比,韓國大學畢業生是在更加激烈的競爭過程下的「倖存者」,他們比外國大學畢業生能夠承受更大的壓力。

這也讓一心想要讓孩子成龍成鳳的韓國父母們開始意識到,海外文憑不再是職場的優勢,進而降低了送子女留學的熱情。

負面新聞助長留學偏見

不過,「留學」在韓國漸失光芒變色的關鍵原因,是近來有愈來愈多的負面新聞,都跟留學有關,包括海外學子吸毒、政商界為子女洗學歷等,特別是,對政商界將子女送出國讀書,被視為是「具有社會經濟優勢的人的專利」,這對想要努力消弭社會上各類不平等的韓國社會無疑是助長了一種偏見。

儘管如此,追求「精英」教育,依然受到韓國社會重視,特別是「名牌」大學文憑,對想要提升學術或專業資格的韓國人而言,到美國長春藤大學攻讀碩士或博士學位仍然具有強大的吸引力,得到美國長春藤大學的「博士」學位,對想要從事學術工作的韓國人來說,依然至關重要。

精句選粹

Parents now know that their child isn’t a shoo-in for a department chief position at a major domestic company just by virtue of being a fluent English speaker.

