歐洲｜法國修補衣鞋拿補助

法國政府為了對抗快時尚產生的大量廢棄衣物, 鼓勵消費者修補破損的衣鞋, 每件可申請6歐元至25歐元不等的補貼。

法國政府10月起將補貼消費者修補衣鞋的費用,鼓勵民眾修理損壞的衣服和鞋子,而不是將它們丟棄,這是繼去年維修家電補貼後的最新計畫,目的是降低棄廢物和紡織業造成的環境汙染。

負責生態事務的法國國務秘書庫雅爾(Berangere Couillard)表示,法國人每年丟棄多達70萬噸的衣物,其中有三分之二進了垃圾掩埋場。自10月起,政府將補助消費者修補衣服和鞋子支出,依據修補的複雜程度,補貼金額在6歐元(7美元)至25歐元(28美元)之間。

舉例來說,簡單的縫補將補貼6歐元,修鞋跟7歐元,換拉鏈8至15歐元,修理皮鞋最高可到25歐元。在2023年至2028年之間,修補衣鞋補助計畫約有1.54億歐元經費。

鼓勵修補創造循環經濟

庫雅爾表示,「這項計畫可促進像是購買優質鞋子或成衣的民眾,修補損壞的衣鞋,而不是將之丟棄。政府的目的是創造循環經濟,讓衣服和鞋類能使用得更久。」

法國政府指派民間紡織生態組織Refashion負責該計畫,並邀請服裝店、服飾品牌和修補商店加入。補貼金額可直接從消費者的修補帳單中扣除,Refashion將協助加入計畫的商家在15天內取得補助款。

這項新計畫是法國政府改革服飾產業的努力之一,目標包括提高品牌責任,以及補助再利用和再循環衣服的組織。

Refashion表示,法國去年生產33億件服飾、鞋類、床單和桌巾等商品,較2021年增加50萬件。庫雅爾指出,2050年前紡織業排放的溫室氣體將占全球四分之一,為全球汙染第二嚴重的產業。

巴黎服裝修改店Retouches Paris的裁縫師利歐泰特(Jeremie Liotet),質疑這項計畫能對服裝產業和環境帶來顯著影響。他說:「或許會有幫助,但我不敢肯定裁縫店將會有接不完的生意。」

快時尚衣服比修補便宜

利歐泰特表示,多年來裁縫店與快時尚品牌的戰役愈來愈激烈,既然能用4.99歐元買到一件新襯衫,消費者就不太可能花10歐元修補破損的舊衣。他說:「我們確實需要重新思考整個服飾產業,當前的產業是建立在自由市場資本主義之上。我認為這只是政府宣示性的計畫,大過於認真想要改變現狀。」

利歐泰特指出,環保並不是許多客戶的主要考量,店裏的生意大多是為追求時尚的客戶製作訂製服,而不是修補舊衣舊鞋,減少垃圾掩埋場的廢棄物。

法國不是人人都歡迎政府這項補貼政策,商業團體警告不要將法國重要產業「污名化」,右翼共和黨議員帕格特(Eric Pauget)批評,法國政府已背負3兆歐元債務,應該停止揮霍納稅人的血汗錢。

時尚業是法國最大的產業之一,去年營業額達660億歐元,然而時尚業每年的溫室氣體排放量高達40億公噸。

在此之前,法國政府去年冬季推出家電維修補貼計畫,金額在10歐元至45歐元,或維修費用的20%,鼓勵民眾修理過了保固期的冰箱和洗衣機等家電,數位相機和筆電也在補貼範圍內。

