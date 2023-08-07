歐洲｜法國修補衣鞋拿補助

法國政府為了對抗快時尚產生的大量廢棄衣物， 鼓勵消費者修補破損的衣鞋， 每件可申請6歐元至25歐元不等的補貼。

法國政府10月起將補貼消費者修補衣鞋的費用，鼓勵民眾修理損壞的衣服和鞋子，而不是將它們丟棄，這是繼去年維修家電補貼後的最新計畫，目的是降低棄廢物和紡織業造成的環境汙染。

負責生態事務的法國國務秘書庫雅爾（Berangere Couillard）表示，法國人每年丟棄多達70萬噸的衣物，其中有三分之二進了垃圾掩埋場。自10月起，政府將補助消費者修補衣服和鞋子支出，依據修補的複雜程度，補貼金額在6歐元（7美元）至25歐元（28美元）之間。

舉例來說，簡單的縫補將補貼6歐元，修鞋跟7歐元，換拉鏈8至15歐元，修理皮鞋最高可到25歐元。在2023年至2028年之間，修補衣鞋補助計畫約有1.54億歐元經費。

鼓勵修補創造循環經濟

庫雅爾表示，「這項計畫可促進像是購買優質鞋子或成衣的民眾，修補損壞的衣鞋，而不是將之丟棄。政府的目的是創造循環經濟，讓衣服和鞋類能使用得更久。」

法國政府指派民間紡織生態組織Refashion負責該計畫，並邀請服裝店、服飾品牌和修補商店加入。補貼金額可直接從消費者的修補帳單中扣除，Refashion將協助加入計畫的商家在15天內取得補助款。

這項新計畫是法國政府改革服飾產業的努力之一，目標包括提高品牌責任，以及補助再利用和再循環衣服的組織。

Refashion表示，法國去年生產33億件服飾、鞋類、床單和桌巾等商品，較2021年增加50萬件。庫雅爾指出，2050年前紡織業排放的溫室氣體將占全球四分之一，為全球汙染第二嚴重的產業。

巴黎服裝修改店Retouches Paris的裁縫師利歐泰特（Jeremie Liotet），質疑這項計畫能對服裝產業和環境帶來顯著影響。他說：「或許會有幫助，但我不敢肯定裁縫店將會有接不完的生意。」

快時尚衣服比修補便宜

利歐泰特表示，多年來裁縫店與快時尚品牌的戰役愈來愈激烈，既然能用4.99歐元買到一件新襯衫，消費者就不太可能花10歐元修補破損的舊衣。他說：「我們確實需要重新思考整個服飾產業，當前的產業是建立在自由市場資本主義之上。我認為這只是政府宣示性的計畫，大過於認真想要改變現狀。」

利歐泰特指出，環保並不是許多客戶的主要考量，店裏的生意大多是為追求時尚的客戶製作訂製服，而不是修補舊衣舊鞋，減少垃圾掩埋場的廢棄物。

法國不是人人都歡迎政府這項補貼政策，商業團體警告不要將法國重要產業「污名化」，右翼共和黨議員帕格特（Eric Pauget）批評，法國政府已背負3兆歐元債務，應該停止揮霍納稅人的血汗錢。

時尚業是法國最大的產業之一，去年營業額達660億歐元，然而時尚業每年的溫室氣體排放量高達40億公噸。

在此之前，法國政府去年冬季推出家電維修補貼計畫，金額在10歐元至45歐元，或維修費用的20％，鼓勵民眾修理過了保固期的冰箱和洗衣機等家電，數位相機和筆電也在補貼範圍內。

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France is launching a bonus scheme to persuade consumers to repair their clothes and worn-out shoes rather than throwing them away and buying new ones.

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