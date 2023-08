東南亞｜後疫情演唱會經濟學

愈來愈多人出國旅遊是為了去當地參加演唱會、運動賽事等大型活動, 在經過疫情的壓抑後, 如今人們對於這類消費更不手軟。

美國樂壇天后泰勒絲(Taylor Swift)的時代巡迴演唱會(The Eras Tour)明年將前往新加坡。居住在菲律賓帕西市(Pasig City)的伊格納西歐說,不管有沒有搶到票,他都會去新加坡一趟。

身為泰勒絲鐵粉的伊格納西歐直言,泰勒絲在亞洲擁有龐大的歌迷,「所以要搶到票幾乎不可能」,但這不會阻止他前往新加坡的旅行計畫。

這位菲律賓的YouTuber表示,「就算我沒搶到票,我也會去新加坡,我要到演唱會的停車場感受那氛圍。」

伊格納西歐的瘋狂程度並非特例,事實上泰勒絲演唱會所到之處,帶動飯店客滿、餐廳一位難求的盛況,進而大幅挹注當地旅遊經濟,另也反映近來演唱會、運動賽事成為國際旅遊主力的趨勢。

演唱會 帶動觀光商機

根據旅遊軟體業者Navan資料,泰勒絲巡迴的城市飯店房價平均飆漲50%,在辛辛那堤和匹茲堡的住宿房價甚至上翻逾一倍。

經過疫情封鎖的洗禮,加上許多人抱持著「人生只活一次(YOLO,You only live once.)」以及錯失恐懼症(FOMO、Fear of missing out)的心態,使得在後疫情時代,這類大型活動的吸金力愈來愈驚人。

甚至聯準會褐皮書也提到此現象,報告裡指出「5月是疫情爆發以來費城飯店收入最強勁的一個月,很大程度要歸功於泰勒絲在該市的演場會帶來大批遊客。」

Deloitte今年5月公布的報告,參加大型活動的旅行越來越興盛,針對逾3,500位美國人的調查顯示,人們出國旅遊的原因,仍以休閒放鬆為最大宗,但是為了特別活動而出國的比重呈現爆炸式增長,分析師認為,這部分即歸因於先前疫情的壓抑。

來自舊金山的阿伯爾(Farhan Abrol)在6月到7月期間前往法國參加溫布頓網球公開賽,他提到,之前疫情暫停旅遊、大型賽事和音樂活動,「現在絕對有一波反彈」。

泰勒絲新加坡演唱會門票在7月開賣,立即引發搶票旋風。住在曼谷的Kanyarat Teawprasong搶票成功,她和男友已經在規劃新加坡的3日行,這是她第五次走訪新加坡,她說:「每次都是因為演唱會而去。」

她表示:「我非常喜歡出國參加演唱會,像是韓國、日本、台灣、香港和新加坡。」即便一些她喜歡的團體到泰國舉辦演唱會,但她為了旅遊的緣故,寧願選擇去別的地方。

出國參加大型活動的風潮興起,超大咖歌手的演唱會也成為各城市爭取的對象,泰國前進黨領袖皮塔(Pita Limjaroenrat)日前就曾喊話,盼泰勒絲能來泰國開演唱會。

出國追星風潮興起

至於泰勒絲巡迴演唱會東南亞唯一站新加坡,更令歌迷為了門票搶破頭,光是線上就發放超過100萬個排隊號碼。根據研究公司QuestionPro資料,在不包括出國費用情況下,每位泰勒絲歌迷花在門票、餐飲和旅遊平均達1,330美元。

來自美國的帕梅羅表示,他去年去杜哈參加世界盃足球賽,無論是卡達航空的機票和當地的旅館價格都大漲,「FIFA甚至將系統鎖住,除非你擁有FIFA門票,否則無法住宿,所有飯店、旅館都被那些VIP方案的人預訂一空。」

精句選粹

From Taylor Swift to the World Cup,travelers are paying big bucks to catch overseas games and shows.



