東南亞｜後疫情演唱會經濟學

愈來愈多人出國旅遊是為了去當地參加演唱會、運動賽事等大型活動， 在經過疫情的壓抑後， 如今人們對於這類消費更不手軟。

美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）的時代巡迴演唱會（The Eras Tour）明年將前往新加坡。居住在菲律賓帕西市（Pasig City）的伊格納西歐說，不管有沒有搶到票，他都會去新加坡一趟。

身為泰勒絲鐵粉的伊格納西歐直言，泰勒絲在亞洲擁有龐大的歌迷，「所以要搶到票幾乎不可能」，但這不會阻止他前往新加坡的旅行計畫。

這位菲律賓的YouTuber表示，「就算我沒搶到票，我也會去新加坡，我要到演唱會的停車場感受那氛圍。」

伊格納西歐的瘋狂程度並非特例，事實上泰勒絲演唱會所到之處，帶動飯店客滿、餐廳一位難求的盛況，進而大幅挹注當地旅遊經濟，另也反映近來演唱會、運動賽事成為國際旅遊主力的趨勢。

演唱會 帶動觀光商機

根據旅遊軟體業者Navan資料，泰勒絲巡迴的城市飯店房價平均飆漲50％，在辛辛那堤和匹茲堡的住宿房價甚至上翻逾一倍。

經過疫情封鎖的洗禮，加上許多人抱持著「人生只活一次（YOLO，You only live once.）」以及錯失恐懼症（FOMO、Fear of missing out）的心態，使得在後疫情時代，這類大型活動的吸金力愈來愈驚人。

甚至聯準會褐皮書也提到此現象，報告裡指出「5月是疫情爆發以來費城飯店收入最強勁的一個月，很大程度要歸功於泰勒絲在該市的演場會帶來大批遊客。」

Deloitte今年5月公布的報告，參加大型活動的旅行越來越興盛，針對逾3,500位美國人的調查顯示，人們出國旅遊的原因，仍以休閒放鬆為最大宗，但是為了特別活動而出國的比重呈現爆炸式增長，分析師認為，這部分即歸因於先前疫情的壓抑。

來自舊金山的阿伯爾（Farhan Abrol）在6月到7月期間前往法國參加溫布頓網球公開賽，他提到，之前疫情暫停旅遊、大型賽事和音樂活動，「現在絕對有一波反彈」。

泰勒絲新加坡演唱會門票在7月開賣，立即引發搶票旋風。住在曼谷的Kanyarat Teawprasong搶票成功，她和男友已經在規劃新加坡的3日行，這是她第五次走訪新加坡，她說：「每次都是因為演唱會而去。」

她表示：「我非常喜歡出國參加演唱會，像是韓國、日本、台灣、香港和新加坡。」即便一些她喜歡的團體到泰國舉辦演唱會，但她為了旅遊的緣故，寧願選擇去別的地方。

出國參加大型活動的風潮興起，超大咖歌手的演唱會也成為各城市爭取的對象，泰國前進黨領袖皮塔（Pita Limjaroenrat）日前就曾喊話，盼泰勒絲能來泰國開演唱會。

出國追星風潮興起

至於泰勒絲巡迴演唱會東南亞唯一站新加坡，更令歌迷為了門票搶破頭，光是線上就發放超過100萬個排隊號碼。根據研究公司QuestionPro資料，在不包括出國費用情況下，每位泰勒絲歌迷花在門票、餐飲和旅遊平均達1,330美元。

來自美國的帕梅羅表示，他去年去杜哈參加世界盃足球賽，無論是卡達航空的機票和當地的旅館價格都大漲，「FIFA甚至將系統鎖住，除非你擁有FIFA門票，否則無法住宿，所有飯店、旅館都被那些VIP方案的人預訂一空。」

精句選粹

From Taylor Swift to the World Cup,travelers are paying big bucks to catch overseas games and shows.



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