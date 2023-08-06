大陸｜世大運吉祥物商品熱賣

成都世大運正如火如荼舉行， 吉祥物蓉寶作為繼冰墩墩（北京冬奧會吉祥物）後又一以熊貓為原型的吉祥物， 在吉祥物經濟熱潮下，點燃民眾的消費熱情。

7月28日，第31屆世界大學夏季運動會在四川成都開幕，開幕式上31隻吉祥物蓉寶和運動員一起進場。蓉寶以成都大熊貓繁育研究基地一隻名為芝麻的熊貓為原型，因模樣討喜受到觀眾喜愛。隨著成都世大運的進行，蓉寶周邊商品在線上、線下大賣。

時代周報報導，蓉寶再現冰墩墩式搶購熱潮。在天貓成都世大運官方旗艦店中，四款售價分別為人民幣（下同）298元、88元、79元、68元的蓉寶商品月銷量都超過1萬件。其餘幾款售價在50元～70元間的商品月銷量約5,000件左右。初步統計，截至7月30日晚間8時，成都世大運旗艦店的銷售額已超過1,000萬元。

位於成都街頭的世大運特許商店同樣人氣火爆。7月29日下午2時，成都國際金融中心旁的世大運特許商店門口，有50～60人排隊等候進店選購蓉寶周邊商品。另一家特許商店的謝姓店長以「瘋狂」兩字來形容這幾天蓉寶的銷售情況，貨架上不少商品已銷售一空，工作人員一整天都在忙著補貨。

謝店長統計，7月28日世大運開幕當天，其所負責的店家客流量在1萬人以上，營業額接近20萬元。目前店內銷售最好的商品是蓉寶鑰匙鏈，顧客平均消費在200元～300元左右。

在收銀台前，不少顧客手捧多件商品。一位來自武漢的年輕遊客說：「我自己喜歡熊貓，蓉寶作為世大運的吉祥物也有紀念意義，所以想多買點，分給朋友和家人。」

記者帶頭搶買蓉寶商品

實際上，早在世大運開幕前，世大運主媒體中心的商店內就已出現搶購蓉寶周邊商品的情形。該中心工作人員說：「7月25日就已經有不少記者進入主媒體中心工作，他們可以說是帶動蓉寶周邊商品銷量的先鋒，每個人都消費幾百甚至上千元。」

河北日報報導，蓉寶與冰墩墩的最大相似之處，是透過打造爆紅傳播內容，帶起現象級的周邊商品銷售熱潮。從太空蓉寶、蓉寶盲盒等商品上發現，冰墩墩文創出品企業、代理銷售冰墩墩周邊商品的元隆雅圖公司，同樣是成都世大運的特許生產商與零售商。

為了做好特許商品的推廣經營工作，成都世大運參考北京冬奧會等大型賽事，學習其特許經營經驗。透過特許經營計畫，向社會公開招募80家特許經營企業，聚焦蓉寶主題，累計推出玩具類、徽章類、文具類等18大系列、1,000多款特許商品。

成都旅遊消費也升溫

值得注意的是，由於成都美食與文化兼備，一直是大陸熱門旅遊城市。而2023年暑期，「暑運」（夏季大規模交通運輸）加上「世大運」，使成都旅遊市場進一步升溫。自7月初開始，成都旅遊消費顯著增長。

去哪兒數據顯示，截至7月20日，成都世大運舉辦期間（7月25日至8月10日），目的地為成都的機票預訂量與疫情爆發前的2019年同期相比增長50％。另據飛豬數據顯示，世大運期間成都進出港的境內機票預訂量年增約2倍、火車票預訂量年增超過5倍。

除了機票，成都的飯店預訂量也明顯增長。攜程數據顯示，截至7月21日，世大運舉辦期間，該平台成都的飯店預訂量較2019年同期增長121.2％。

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