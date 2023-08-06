南亞｜印度爆發番茄之亂

印度爆發番茄之亂， 由於番茄短缺導致價格飆漲逾3倍， 意外引發竊案增多與社會動亂。

印度目前正爆發嚴重的番茄荒，受到極端天氣影響，導致當地番茄價格飆升超過300％。

根據印度消費者事務部的統計數據顯示，番茄價格自今年年初到7月11日這段期間，已經狂漲了341％，從每公斤24.68盧比飆漲至每公斤108.92盧比。

專門從事農業研究的印度國家生物重點管理研究所解釋，安得拉邦、馬哈拉施特拉邦和卡納塔克邦等主要番茄產地遭到大水侵襲，是番茄價格漲翻天的主要原因。

該研究所表示，由於這些地區的降雨過多，導致番茄作物受到嚴重影響。它說大部分番茄作物都因雨水和洪水而被摧毀。

嚴重短缺 竊案頻傳



惠譽解決方案公司（Fitch Solutions）研究部門BMI的商品分析師哈特（Charles Hart）指出，印度是全球第二大番茄生產國，番茄與洋蔥是印度民眾日常生活中的「絕對必需品」。

例如馬薩拉（Masala）就是印度料理當中最受歡迎的菜餚之一，然而在它的基本醬汁中，番茄是不可或缺的主要成份。還有另一種受到印度當地人廣泛喜愛的菜餚-安得拉番茄庫拉（Andhra Tomato Kura），也是以番茄為主要食材。

因為番茄嚴重短缺，根據當地農民指出，他們的番茄作物遭到大規模偷竊，有一份報告詳細描述小偷竊走約150公斤番茄的情況。

此外印度的多家麥當勞分店也決定從菜單中刪除番茄。麥當勞印度西部和南部的加盟店業者在一份聲明中指出，這是餐廳與食品業每年在季風季節都必須面臨的問題。

為了改善印度番茄價值鏈與降低價格，印度政府還邀請大眾參加了一場名為「番茄大挑戰黑客松」的活動，希望能透過集思廣益，為番茄危機尋求尋求新的對策。

印度番茄價格通常在6月和7月的生長季節飆升，然後在8月的收成期前開始下降。

不過今年6月和7月的高溫氣候，再加上2023年西南季風的延後到來，對該作物生產造成重大的影響。

漲翻天推升通膨率



除了氣候因素，近年來當地番茄花嵌紋病毒的增加，也導致作物受損程度不一，從部分到完全損失不等。該病徵主要是葉子上出現斑駁或馬賽克形狀，可能導致產量減少，質量和數量也出現下滑。

據印度政府統計，與去年7月相比，番茄價格已飆升166％。此外據媒體調查顯示，受番茄價格漲翻天，推升印度通脹率可能在6月年增4.58％。

星展銀行的資深經濟學家拉奧（Radhika Rao）表示，番茄、洋蔥和馬鈴薯的價格波動通常都較為劇烈，而且需求向來變化不大，因為這些都是印度本地人的主食。

儘管如此，分析師預測，當下個月到了番茄收成期，該作物價格有機會降低。

拉奧指出，預計下個月夏季作物供應將會增加，在同時印度政府還將採取包括增加進口在內的措施，這些都有助穩定作物價格。

BMI的哈特也補充，8月份的番茄收成即將開始，即使產量不多，不過新的供應量在某種程度上多少還是可以緩解價格壓力。

精句選粹

India’s tomato prices surge over 300%, sparking theft and turmoil.



延伸閱讀