歐洲｜俄國民眾黑市換匯

儘管莫斯科當局祭出資本管制手段, 但俄國民眾仍千方百計將盧布換成外幣, 甚至得學習黑市交易手法。

眼見俄烏戰事延燒、俄國經濟前景充滿不確定性,過去幾個月以來俄羅斯資金持續外逃,民眾甚至學習黑市手法才能換匯並將錢移轉至海外帳戶,有人形容過程如同毒品交易一樣刺激。

俄羅斯入侵烏克蘭後,西方國家切斷俄國取得美元與歐元的多數管道,莫斯科當局也祭出資本管制以防資金流出,但俄國民眾依然想方設法將俄羅斯盧布兌換成外幣。

2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭當天,俄國財經部落客葉爾馬科夫(Stepan Ermakov)急忙將存款移出俄國銀行。他表示自己在夜間等候,待銀行人員補滿ATM鈔票後立刻提領美元,直到俄國央行實施提領限制為止。

之後,葉爾馬科夫透過在奧地利等國開設的帳戶,將錢轉進美國券商帳戶。他表示:「美元比盧布穩定許多,1,000美元能讓我買到一支iPhone,持有盧布總是會有風險。」

也有人採取風險更高的方式,像是向陌生人兌換外幣,因抗議戰事離開俄國的阿夫拉門科(Andrey Avramenko)表示,他去年住在蒙特內哥羅時便以40萬盧布向一名網路換匯論壇結識的男子換錢。

阿夫拉門科與對方約在餐廳碰面,他以數位方式將盧布轉至那個人在俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)的帳戶,後來順利換到歐元現金,他表示:「我緊張死了,買毒品大概就是這樣做吧。」

外銀存款金額較戰前翻倍

央行數據顯示,自俄烏戰事爆發以來,俄羅斯家庭存放於外國銀行的存款金額翻倍成長,截至今年4月為止已暴增至5.4兆盧布(約673億美元)。目前每月流入境外外幣帳戶的盧布規模,約是戰爭爆發前的逾5倍。

俄羅斯民眾想盡辦法將盧布換成外幣,其一是透過非正式外匯交易商換匯,也有人利用喬治亞、哈薩克與亞美尼亞等鄰國銀行系統,他們在這些國家能持有美元帳戶與Visa卡,加密通貨也是轉移金錢的常見手法。

俄羅斯資金持續外流,此趨勢今年料將延續下去,原因包括民眾對於該國經濟擔憂有增無減,以及俄國男子為了逃避徵兵紛紛出走海外等。

此番景象與莫斯科官員形容的「經濟展現韌性」有極大落差,他們表示俄國雖承受西方制裁但適應良好,西方經濟學家對於俄國今年經濟能否重返成長或再次萎縮意見分歧,但多數人同意戰事衝突與遭到孤立對於俄國帶來長期傷害。

資本管制措施恐捲土重來

今年迄今盧布對美元貶值劇烈,顯示能源制裁效應開始顯現,西方國家將制裁範圍擴及俄國多家銀行,進一步限縮外匯交易選項,儘管俄羅斯政府已放寬戰事初期實施的資本管制措施,但許多人擔憂這些措施難保不會捲土重來。

投資銀行Renaissance Capital俄國經濟學家頓涅茨(Sofya Donets)估計,俄羅斯家庭今年可能再將300億美元轉移至海外銀行,畢竟俄羅斯經濟不確定性一直很高,這意味著工資與生意收入存在變少風險,因此必須採取防範措施。

