非洲｜非洲遊戲市場異軍突起

過去一年來， 全球遊戲市場喪失疫情期間的成長動能， 唯獨非洲異軍突起。

非洲各國脫離疫情之後經濟不見明顯起色，不僅人民背負物價上漲的民生壓力，政府也負債累累。世界銀行資料顯示，去年撒哈拉沙漠以南非洲經濟成長率僅3.6％，小於前年的4.1％，且今年成長率恐怕進一步縮小至3.1％。

在這樣的經濟環境下卻有一個產業蓬勃發展，那就是遊戲產業。市調機構Newzoo統計，去年非洲遊戲市場營收成長8.7％至8.6億美元，反觀去年全球遊戲市場營收減少5.1％至1,829億美元，更加凸顯非洲遊戲市場逆勢成長。

非洲近年竄出許多新創遊戲公司都看好當地市場潛力。南非開普敦遊戲公司Carry1st執行長羅賓寇克（Cordel Robbin-Coker）表示，Newzoo的市調數據突顯撒哈拉沙漠以南非洲遊戲市場的長期成長潛力。

他表示：「我們都知道過去新冠肺炎曾是遊戲市場的一大成長動力，但隨著疫情消退，我們開始看到其他區域市場成長減速，甚至陷入負成長。」

年輕人口比例高

羅賓寇克認為非洲遊戲市場之所以逆勢成長，是因為非洲人口成長速度位居全球之冠，且許多非洲人都是在這一兩年開始上網。這些網民當中多達90％都是透過手機上網，而這些人極度渴望各種網路內容，其中也包含電玩遊戲。

專攻遊戲產業的創投公司Konvoy先前曾預期今年非洲遊戲市場營收成長9.23％，明年成長8.95％，但近日將今年成長率上修為15.7％，明年成長率也上修為13.6％。

Konvoy合夥人佛漢（Jackson Vaughan）表示：「非洲遊戲產業的早期數據相當樂觀，在長遠未來隨著非洲人口成長、網路普及且智慧型手機用戶成長，更將加速遊戲市場成長。」

非洲年輕人口比例偏高且年輕族群人手一支智慧型手機，是造就當地遊戲商機的主因。手機產業聯盟GSMA統計，今年撒哈拉沙漠以南非洲人口有87％是手機用戶，比例大於去年的51％，主因是近年手機價格持續下滑。Newzoo資料顯示，去年非洲手遊市場營收達到7.8億美元，占整體遊戲市場營收比重高達90％。

衣索比亞成長最快

過去非洲遊戲市場營收大多數來自南非，但去年奈及利亞遊戲市場營收2.5億美元，超越南非的2.4億美元成為非洲最大遊戲市場。去年兩國遊戲市場營收總和比撒哈拉沙漠以南其餘八國總和還多出1倍。

肯亞、衣索比亞、迦納去年遊戲市場營收分別在4,000萬美元左右，但成長潛力不容小覷。衣索比亞遊戲市場營收在去年成長13％，是非洲成長最快的地區。去年撒哈拉沙漠以南的十個主要國家遊戲市場營收全面成長，就連成長最慢的烏干達去年成長率也有6％。

研究機構Ampere Analysis認為今年手機遊戲需求逐漸回溫，可望推動全球電玩市場營收成長3.3％，但還是遠遠比不上2020、2021年疫情期間的驚人成長速度。

Ampere Analysis分析師舒特豪斯（Louise Shorthouse）表示：「未來隨著各大平台修改隱私政策，再加上經濟環境動盪削弱大眾消費能力，都可能阻礙手機遊戲用戶成長，使市場前景更難預測。」

精句選粹

Adoption of smartphones, in particular, has boosted Africa’s gaming prospects.

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