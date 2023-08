非洲｜非洲遊戲市場異軍突起

過去一年來, 全球遊戲市場喪失疫情期間的成長動能, 唯獨非洲異軍突起。

非洲各國脫離疫情之後經濟不見明顯起色,不僅人民背負物價上漲的民生壓力,政府也負債累累。世界銀行資料顯示,去年撒哈拉沙漠以南非洲經濟成長率僅3.6%,小於前年的4.1%,且今年成長率恐怕進一步縮小至3.1%。

在這樣的經濟環境下卻有一個產業蓬勃發展,那就是遊戲產業。市調機構Newzoo統計,去年非洲遊戲市場營收成長8.7%至8.6億美元,反觀去年全球遊戲市場營收減少5.1%至1,829億美元,更加凸顯非洲遊戲市場逆勢成長。

非洲近年竄出許多新創遊戲公司都看好當地市場潛力。南非開普敦遊戲公司Carry1st執行長羅賓寇克(Cordel Robbin-Coker)表示,Newzoo的市調數據突顯撒哈拉沙漠以南非洲遊戲市場的長期成長潛力。

他表示:「我們都知道過去新冠肺炎曾是遊戲市場的一大成長動力,但隨著疫情消退,我們開始看到其他區域市場成長減速,甚至陷入負成長。」

年輕人口比例高

羅賓寇克認為非洲遊戲市場之所以逆勢成長,是因為非洲人口成長速度位居全球之冠,且許多非洲人都是在這一兩年開始上網。這些網民當中多達90%都是透過手機上網,而這些人極度渴望各種網路內容,其中也包含電玩遊戲。

專攻遊戲產業的創投公司Konvoy先前曾預期今年非洲遊戲市場營收成長9.23%,明年成長8.95%,但近日將今年成長率上修為15.7%,明年成長率也上修為13.6%。

Konvoy合夥人佛漢(Jackson Vaughan)表示:「非洲遊戲產業的早期數據相當樂觀,在長遠未來隨著非洲人口成長、網路普及且智慧型手機用戶成長,更將加速遊戲市場成長。」

非洲年輕人口比例偏高且年輕族群人手一支智慧型手機,是造就當地遊戲商機的主因。手機產業聯盟GSMA統計,今年撒哈拉沙漠以南非洲人口有87%是手機用戶,比例大於去年的51%,主因是近年手機價格持續下滑。Newzoo資料顯示,去年非洲手遊市場營收達到7.8億美元,占整體遊戲市場營收比重高達90%。

衣索比亞成長最快

過去非洲遊戲市場營收大多數來自南非,但去年奈及利亞遊戲市場營收2.5億美元,超越南非的2.4億美元成為非洲最大遊戲市場。去年兩國遊戲市場營收總和比撒哈拉沙漠以南其餘八國總和還多出1倍。

肯亞、衣索比亞、迦納去年遊戲市場營收分別在4,000萬美元左右,但成長潛力不容小覷。衣索比亞遊戲市場營收在去年成長13%,是非洲成長最快的地區。去年撒哈拉沙漠以南的十個主要國家遊戲市場營收全面成長,就連成長最慢的烏干達去年成長率也有6%。

研究機構Ampere Analysis認為今年手機遊戲需求逐漸回溫,可望推動全球電玩市場營收成長3.3%,但還是遠遠比不上2020、2021年疫情期間的驚人成長速度。

Ampere Analysis分析師舒特豪斯(Louise Shorthouse)表示:「未來隨著各大平台修改隱私政策,再加上經濟環境動盪削弱大眾消費能力,都可能阻礙手機遊戲用戶成長,使市場前景更難預測。」

