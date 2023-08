東北亞｜日本喜迎觀光錢潮

在疫情過後,觀光客大量湧入旅遊首選之地—日本, 儘管「觀光公害」的情況再度出現, 但日本人仍很高興「錢潮」來臨。

在東京的和服出租店裡,小野真明(音譯)換上色彩鮮豔、花俏的和服,取代本地人偏好的素雅風格,他說:「因為外國遊客比較喜歡活潑奔放的款式。」

隨著疫情過後解封,外國觀光客再度湧入日本旅遊,使小野店裡的業績大增,他與妻子近日將店面搬遷到空間大一倍的地方。他唯一的期望是觀光客們能在走進店裡前拖下鞋子。

旅客暴增 觀光公害再現

日本如今已出現夏季的「報復性旅遊熱潮」,人們經過將近三年無法出國的時間,現在紛紛出國觀光,日本更是人們首選地點之一。眼見觀光客暴增,也使得日本人再度抱怨「觀光公害」(tourist pollution)帶來的困擾,例如觀光景點人潮擁擠、遊客亂丟垃圾、大聲喧嘩和電車爆滿等。

小野直言:「我們希望觀光客來日本玩之前,能夠先學習一些規範。」這樣的牢騷早在2019年就已存在,當時由於日本外國遊客造成民眾生活不便,甚至出現要求遏止觀光人數的呼聲。

疫情期間觀光人數驟減,再度開放迎來國際遊客後,困擾當地居民的情況也沒有太大改善,只不過觀光業的龐大利潤令人垂涎,日本致力成為觀光大國的同時,也難再走回頭路,只能致力向遊客宣導。

過去曾擔任日本國際觀光振興機構JNTO執行資深副總裁的吉田明子指出,日本在2010年代投入許多努力,旨在成為全球觀光熱點,包括將標語翻譯為英文和中國、安裝Wi-Fi網路等,俾以吸引外國遊客前來。這些努力已經奏效。日本在2019年迎來將近3,200萬旅客,是此前十年旅客數的逾4倍。吉田表示,當新冠疫情爆發時,所有旅遊活動按下暫停鍵,商業活動大受打擊。

隨著解封來臨,「錢潮」實在太過誘人,以致於觀光公害仍可暫時忽略。吉田提到,倘若今年觀光客在日支出超過2019年創紀錄的4.8兆日圓(約340億美元),她也不覺得意外。

日圓貶值 有利歐美客換匯

JNTO在6月公布,5月赴日的海外旅客將近190萬人,約占2019年同期人數的68.5%,這歸功於日圓貶值使得持有美元、歐元的遊客換匯更有利。

來自加拿大、與家人同遊東京的Fiori Lee說:「我所有在IG(Instagram)的朋友,都可看見他們在日本,幾乎每個人都在這裡。」

在東京淺草販售糯米糰子的名取俊(音譯)指出,雖然觀光客時常亂丟垃圾,但他仍很高興人潮回來了。他提到,「過去兩年真的很辛苦,倘若客人不來,我們在這裡做生意就沒有意義。」

伊勢丹新宿百貨在5月免稅銷售額比起2019年同期高出將近27%,根據資料,觀光客購買許多高價商品,如珠寶、手表和精品包等。

在此同時,日本國內有些價格已經急速上漲。東京一些高級酒店一晚的房價高達數千美元。此外,日本鐵路Japan Rail Pass「普通車廂7日券」票價將在今年10月飆漲69%至約350美元。產業高層和政府官員表示,希望採取適當措施因應遊客暴增的情況,而不是阻擋觀光客前來。

Japan decides ‘Tourism Pollution’ is worth it as money floods in.

