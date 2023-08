北美｜SEC重賞吹哨者

美國證管會發出史上最高吹哨者獎金2.79億美元, 得獎者揭發瑞典電信巨頭愛立信行賄多國官員的弊端。

美國證管會(SEC)2019年與違法行賄的瑞典電信大廠愛立信(Ericsson)達成和解,SEC重賞一名舉發愛立信的吹哨者,在5月頒發2.79億美元(約台幣87億元)鉅額獎金創新高紀錄。

熟悉內情人士透露,愛立信為了搶生意,密謀在五個國家非法行賄,觸犯美國的反賄賂法,亦即《海外反貪腐法》(Foreign Corrupt Practices Act,FCPA)。2019年愛立信與美國主管機關和解,同意支付11億美元罰金。

但之後愛立信又遭指控,違反2019年與美國司法部達成的延期起訴協議,這家瑞典電信巨頭今年3月同意認罪,另付2.07億美元換取和解。

愛立信與美國司法部的延期起訴協議,包括支付5.2億美元刑事罰金及歸還5.4億美元不法獲利。檢方3月指控,愛立信未遵循和解義務,包括與美國當局充分合作。

最高可領到罰金三成



SEC是根據2010年《多德-弗蘭克法案》下的吹哨人計畫頒發檢舉獎金。按照SEC的舉報機制,假定SEC及其他執法機關因接獲檢舉,提民事訴訟或採取相關訴訟產生逾100萬美元罰金,吹哨人可得其中10%到30%作為獎勵。

SEC重賞愛立信案吹哨人頒發2.79億美元獎金,刷新了2020年10月的1.14億美元獎金紀錄。

2019年起訴愛立信的紐約南區聯邦檢察官指出,愛立信的犯行從2000年持續到2016年,橫跨吉布地、中國、越南、科威特、印尼五國。

SEC在訴狀中提到,愛立信子公司透過第三方賄賂沙烏地阿拉伯、中國和吉布地的官員,爭取到總值4.27億美元的生意。

愛立信還被控行賄恐怖組織伊斯蘭國(ISIS),付所謂的「過路費」以求在伊拉克順利開展業務,去年愛立信遭一群美國受害者提告,指控該公司資助恐怖團體。美國司法部去年起便調查此案,今年3月對愛立信開罰,但調查還在繼續進行,愛立信稱會全力配合。

判定資格惹議



SEC發出史上最高檢舉獎金,有二位曾向SEC和美國司法部告發愛立信行賄的吹哨人,卻分不到一杯羹,他們為此提出上訴。SEC的說法是,這二人提供的情報對執法行動沒有助益。

其中一位的身分是前愛立信主管南澤爾(Liss-Olof Nenzell),另一位在吹哨人保護法下維持匿名。

二名吹哨人的委任律師表示,這說明SEC核發吹哨人獎金的過程不夠透明,尤其是領獎資格及線報是否有助執法行動如何判定。

吹哨人會趕在SEC做最後定奪前,直接向這家證券主管機關申訴,或是循上訴法庭管道,但SEC否決獎金申請的決定鮮少撤銷。

法律事務所Stone & Magnanini資深合夥人史東(David Stone)透露,他會代表委託人南澤爾,要求哥倫比亞特區巡迴上訴法院重新檢視SEC的最終決定。

