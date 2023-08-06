北美｜SEC重賞吹哨者

美國證管會發出史上最高吹哨者獎金2.79億美元， 得獎者揭發瑞典電信巨頭愛立信行賄多國官員的弊端。

美國證管會（SEC）2019年與違法行賄的瑞典電信大廠愛立信（Ericsson）達成和解，SEC重賞一名舉發愛立信的吹哨者，在5月頒發2.79億美元（約台幣87億元）鉅額獎金創新高紀錄。

熟悉內情人士透露，愛立信為了搶生意，密謀在五個國家非法行賄，觸犯美國的反賄賂法，亦即《海外反貪腐法》（Foreign Corrupt Practices Act，FCPA）。2019年愛立信與美國主管機關和解，同意支付11億美元罰金。

但之後愛立信又遭指控，違反2019年與美國司法部達成的延期起訴協議，這家瑞典電信巨頭今年3月同意認罪，另付2.07億美元換取和解。

愛立信與美國司法部的延期起訴協議，包括支付5.2億美元刑事罰金及歸還5.4億美元不法獲利。檢方3月指控，愛立信未遵循和解義務，包括與美國當局充分合作。

最高可領到罰金三成



SEC是根據2010年《多德-弗蘭克法案》下的吹哨人計畫頒發檢舉獎金。按照SEC的舉報機制，假定SEC及其他執法機關因接獲檢舉，提民事訴訟或採取相關訴訟產生逾100萬美元罰金，吹哨人可得其中10％到30％作為獎勵。

SEC重賞愛立信案吹哨人頒發2.79億美元獎金，刷新了2020年10月的1.14億美元獎金紀錄。

2019年起訴愛立信的紐約南區聯邦檢察官指出，愛立信的犯行從2000年持續到2016年，橫跨吉布地、中國、越南、科威特、印尼五國。

SEC在訴狀中提到，愛立信子公司透過第三方賄賂沙烏地阿拉伯、中國和吉布地的官員，爭取到總值4.27億美元的生意。

愛立信還被控行賄恐怖組織伊斯蘭國（ISIS），付所謂的「過路費」以求在伊拉克順利開展業務，去年愛立信遭一群美國受害者提告，指控該公司資助恐怖團體。美國司法部去年起便調查此案，今年3月對愛立信開罰，但調查還在繼續進行，愛立信稱會全力配合。

判定資格惹議



SEC發出史上最高檢舉獎金，有二位曾向SEC和美國司法部告發愛立信行賄的吹哨人，卻分不到一杯羹，他們為此提出上訴。SEC的說法是，這二人提供的情報對執法行動沒有助益。

其中一位的身分是前愛立信主管南澤爾（Liss-Olof Nenzell），另一位在吹哨人保護法下維持匿名。

二名吹哨人的委任律師表示，這說明SEC核發吹哨人獎金的過程不夠透明，尤其是領獎資格及線報是否有助執法行動如何判定。

吹哨人會趕在SEC做最後定奪前，直接向這家證券主管機關申訴，或是循上訴法庭管道，但SEC否決獎金申請的決定鮮少撤銷。

法律事務所Stone & Magnanini資深合夥人史東（David Stone）透露，他會代表委託人南澤爾，要求哥倫比亞特區巡迴上訴法院重新檢視SEC的最終決定。

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The record $279 million whistleblower award issued by the Securities and Exchange Commission earlier this month stemmed from a bribery case against telecommunications company Ericsson.



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