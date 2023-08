疫情過後美國消費需求轉向服務業, 再加上全球不景氣打擊貨運需求, 使先前因應網購熱潮而急速擴張的物流業開始裁員。

回顧兩年前全球疫情高峰期,網購需求爆量曾讓貨運及快遞業者疲於奔命,不僅各大港口為此增設甲板,電商平台增設配貨中心,就連物流公司也持續擴充人力,無奈風水輪流轉,如今物流公司開始縮減人力。

美國勞工統計局最新資料顯示,今年6月美國非農就業人口較5月增加20.9萬人,但增幅主要來自服務業。美國私營服務業者在6月增加12萬名員工,其中教育與健保相關服務業者增加7.3萬名員工。相較之下,製造業只增加2.9萬名員工。

物流業更加慘淡,6月就業人口減少7,000人。勞工統計局資料顯示,美國物流業自從去年10月貨運旺季以來,裁員人數已經超過4萬人。先前在疫情高峰期,美國物流業為了應付龐大貨運量一共增加18萬名卡車司機,但去年以來人數也開始減少。

自動化技術取代人力

供應鏈研究機構Logistics Trends & Insights總裁羅伯森(Cathy Roberson)表示:「物流業需求不如以往。零售商開始提供網路下單、門市取貨服務,或是路邊取貨服務。他們為了節省出貨成本,想盡辦法避免出貨。」

除了貨運需求減少之外,優比速(UPS)、聯邦快遞(FedEx)兩大快遞業者也開始運用更多自動化技術取代人力,例如配貨中心及倉庫改用機器撿貨,連帶縮減人力需求。

聯邦快遞在今年4月宣布與AI機器人開發商Berkshire Grey擴大合作。聯邦快遞先前已在紐約、拉斯維加斯及其他六個地點的配貨中心採用Berkshire Grey的機器人撿貨辨識系統(RPSi),預計未來應用範圍將擴大至更多配貨中心。

聯邦快遞營業科學與先進科技部門副總裁Rebecca Yeung表示:「我們相信持續創新與自動化有助提升團隊成員的效率、生產力及安全,維持全球供應鏈運作。」

年終購物需求恐不如前

羅伯森預期物流業短期內不會擴大招募人力,即便下半年即將接近傳統物流旺季,她也認為今年年終購物季物流業人力需求大不如前。

她表示:「截至去年為止,物流業通常很早就開始為年終旺季做準備,有些公司甚至從8月就開始擴充人力,但今年卻感受不到這種急迫性。」

勞工統計局資料顯示,今年6月為止美國倉儲人力已連續八個月萎縮。倉儲業在疫情期間曾是就業成長最快速的產業之一,先是受惠於封城期間各地網購需求爆量,後來隨著各地解封消費需求快速回溫,各大零售商瘋狂補貨又為倉儲業帶來一波龐大需求,無奈好景不常。

勞工統計局資料顯示去年6月以來美國倉儲業就業人口已減少5.6萬人,光是今年6月就減少6,900人。

房地產服務業者Cushman & Wakefield近日指出,今年第二季美國工業用房地產全國平均空屋率約4.1%,高於第一季的3.5%。

由美國多所大學供應鏈管理學系共同製作的物流業經理人指數,也在今年6月跌至45.6點,是該指數追蹤六年半以來最低紀錄。

