北美｜美國老齡化加快

過去十年，美國人口老化速度不僅加快， 而且中位年齡也升至38.8歲的紀錄新高。

根據美國最新人口普查數據顯示，2010年到2020年這段期間，65歲以上（含65歲）的民眾比例激增逾三分之一，創下130年來成長速度最快的十年，同期間兒童比例則是下滑。

在這項數據中，尤其值得注意的是5歲以下兒童比例下降。綜合這些趨勢，意味美國中位年齡在這十年，從37.2歲升高到38.8歲。

這些變化主要受到兩大年齡群體的影響。一是嬰兒潮世代進入65歲，以及千禧世代晉升為成年人或進入20歲與30歲。

此外，2010年至2020年間出生的兒童數量減少。專家指出，主要原因是女性因專注教育與事業而延後生育。學者指出，在2007到2009年的經濟衰退以後，美國出生率並未見恢復。

馬里蘭大學社會學家科恩（Philip Cohen）表示，就短期而言，工作與家庭平衡的危機、負擔沉重的托兒費用、以及健康照護、住房和就業穩定相關的壓力，都讓民眾更難決定是否要生育與撫養小孩。

老人撫養比 明顯增加

人口老化對社會與經濟影響重大，包括勞動年齡人口通常透過社會安全和醫療保險貢獻來支撐老年人口。

人口普查局以每一百名勞動年齡人口所扶養兒童與老年人口比例算出了撫養比。雖然從2010年到2020年這段期間，兒童的撫養比出現下降，但老人撫養比卻增加了6.8人。

此外，在這段年齡區間的頂端，100歲以上的人口數增加一半，從於5.3萬人增加到超過8萬人。

波士頓大學醫學教授珀爾斯（Thoms Perls）表示，受益逾一世紀以來的疫苗和抗生素發展、手術的改善與對疾病有更好治療。男性的長壽比率也有所提高。

他說，有更多有機會可以活到100歲的人，在過去可能因為種種原因而死亡，但如今他們卻能實現長壽的生活。

中位年齡在種族與族裔之間有很大差異。非西班牙裔白人是年齡最大的群體，中位年齡為44.5歲。西班牙裔則是年齡最輕群體，中位年齡為30歲，目前全美四分之一兒童都是西班牙裔。非西班牙裔黑人的中位年齡為35.5歲。亞裔的中位年齡為37.2歲。

做為美國最大摩門教人口聚居地的猶他州，是全美中位年齡最年輕的州、平均為31.3歲，這主要是該州擁有全美最高的出生率之一。

由於城市地區常見大量年輕的勞動年齡人口，哥倫比亞特區的中位年齡為33.9歲，排名第二。

緬因州 成全美最老的州

北達科他州是唯一一個中位年齡下降的州，從37歲降到35.8歲，因為大量年輕人湧入該州蓬勃發展的能源行業工作。緬因州則是美國最老的州，中位年齡為45.1歲，愈來愈多嬰兒潮一代已經退出勞動力市場。

波多黎各的中位年齡也在同一範圍內，約為45.2歲。一系列颶風和政府管理不善，導致大量勞動年齡人口離開該島。

另外，佛羅里達州、緬因州、佛蒙特州和西維吉尼亞州等四州的老年人口超過該州人口的五分之一。

佛羅里達州蘇姆特縣，擁有繁榮的退休社區The Villages，是美國各縣中位年齡最高的地方，為68.5歲；而猶他州縣城普羅沃和布里格漢姆大學所在地的猶他縣，則是中位年齡最低的地方，為25.9歲。

儘管65歲以上人口在2020年美國的總人口中占比16.8％，但該比例仍低於日本、義大利與希臘等國，這些國家65歲及以上的人口比例約在五分之一到四分之一之間。然而，隨著嬰兒潮一代的年齡增長，65歲以上人口在美國人口中的比例將持續增加。

精句選粹

The United States grew older, faster, last decade.

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