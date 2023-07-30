美國租金中位數出現至少三年來首見年跌幅， 隨著房市供給爆量， 房租跌勢料可持續到明年，輕減租屋族壓力。

美國疫後的返校和重回辦公室潮，帶動租金在2021年飆漲，但房地產網站6月下旬發布的報告顯示，全美租金中位數出現2020年新冠疫情爆發以來首見的下滑，應可讓租屋族稍稍鬆一口氣。

疫後首跌 房客鬆口氣



房地產網站Realtor.com於6月下旬發布報告，全美5月租金中位數1,739美元（約合台幣5.5萬），比4月多漲3美元，但與去年5月相較跌0.5％。這是自2020年3月以來，首見美國租金中位數出現年跌幅。

全美租金漸漸從去年7月的峰點1,777美元回落，不過仍比2019年高出近25％，相當於344美元。

Realtor.com首席經濟學家哈勒（Danielle Hale）指出，「這是租金驅動型通膨可能已被我們甩在後頭的另一個跡象，但要到明年才會看到這股趨勢反映在正式指標上。雖說租金降幅有限，不過伴隨著通膨降溫及就業市場續強，對家庭來說肯定是好消息。」

2020年新冠疫情爆發，企業實施居家遠距工作，人口遷離都市造成租金下滑，到了2021年租金又開始飆高直到去年中，主要是員工被召回辦公室及學生要返校而搬回都市。潛在購屋者礙於房價高漲還是繼續當租屋族，整體房市供給短缺也帶動房租勁漲。

哈勒表示，雖租屋市場朝有利租客的方向發展，但對於選擇留在原處續租的人來說，房租還是比想像來得貴，「如果他們今年想搬，就算市場行情下滑，依然得付高昂租金。」

Realtor.com報告指出，儘管美國租金中位數下跌，並非每個地區都呼應這股趨勢。5月美國西部和南部的租金中位數分別年跌3％、0.7％，但中西部與東北部仍見攀升，中西部年漲4.5％。

5月租金中位數漲勢最凶猛的美國城市，依序為俄亥俄州哥倫布（年漲9.3％）、密蘇里州聖路易（年漲7.7％）、俄亥俄州辛辛那提（年漲7.7％）。

同時間跌幅最深的城市，依序是內華達州拉斯維加斯（年跌6％）、加州河濱市和聖伯納迪諾（年跌5.9％），以及亞利桑那州鳳凰城（年跌5.7％）。哈勒分析中西部與東北部租金走高的原因表示，中西部城市的生活成本大致可負擔，失業率又低；東北部就業市場強勁，或許是促成租屋需求看俏的原因。

供屋爆量 有助租金減壓



哈勒指出，房屋供給爆量，有助在今年剩下的日子減輕租金壓力，甚至一路跌到明年。根據美國人口普查局資料，5月多戶住宅開工數觸及創紀錄的99.4萬戶，年增33.2％創2016年來最大增幅。

然而紐約無殼蝸牛仍背負沉重的房租負擔，6月下旬紐約市租金督導委員會才投票通過，租金穩定公寓的1年期租約漲幅設定3％，2年期租約漲幅多達5％。

房東除漲租外，隨著疫情期間頒布的禁迫遷令失效，對於欠租不繳的房客多申請強制搬遷。普林斯頓大學驅逐實驗室負責人格辛森（Carl Gershenson）說，將有更多窮人和弱勢家庭流落街頭。

精句選粹

Some welcome news for renters：The US median rent in May fell from May 2022, the first annual rent decline in at least three years, according to a Realtor.com report.

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