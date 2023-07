美國租金中位數出現至少三年來首見年跌幅, 隨著房市供給爆量, 房租跌勢料可持續到明年,輕減租屋族壓力。

美國疫後的返校和重回辦公室潮,帶動租金在2021年飆漲,但房地產網站6月下旬發布的報告顯示,全美租金中位數出現2020年新冠疫情爆發以來首見的下滑,應可讓租屋族稍稍鬆一口氣。

疫後首跌 房客鬆口氣



房地產網站Realtor.com於6月下旬發布報告,全美5月租金中位數1,739美元(約合台幣5.5萬),比4月多漲3美元,但與去年5月相較跌0.5%。這是自2020年3月以來,首見美國租金中位數出現年跌幅。

全美租金漸漸從去年7月的峰點1,777美元回落,不過仍比2019年高出近25%,相當於344美元。

Realtor.com首席經濟學家哈勒(Danielle Hale)指出,「這是租金驅動型通膨可能已被我們甩在後頭的另一個跡象,但要到明年才會看到這股趨勢反映在正式指標上。雖說租金降幅有限,不過伴隨著通膨降溫及就業市場續強,對家庭來說肯定是好消息。」

2020年新冠疫情爆發,企業實施居家遠距工作,人口遷離都市造成租金下滑,到了2021年租金又開始飆高直到去年中,主要是員工被召回辦公室及學生要返校而搬回都市。潛在購屋者礙於房價高漲還是繼續當租屋族,整體房市供給短缺也帶動房租勁漲。

哈勒表示,雖租屋市場朝有利租客的方向發展,但對於選擇留在原處續租的人來說,房租還是比想像來得貴,「如果他們今年想搬,就算市場行情下滑,依然得付高昂租金。」

Realtor.com報告指出,儘管美國租金中位數下跌,並非每個地區都呼應這股趨勢。5月美國西部和南部的租金中位數分別年跌3%、0.7%,但中西部與東北部仍見攀升,中西部年漲4.5%。

5月租金中位數漲勢最凶猛的美國城市,依序為俄亥俄州哥倫布(年漲9.3%)、密蘇里州聖路易(年漲7.7%)、俄亥俄州辛辛那提(年漲7.7%)。

同時間跌幅最深的城市,依序是內華達州拉斯維加斯(年跌6%)、加州河濱市和聖伯納迪諾(年跌5.9%),以及亞利桑那州鳳凰城(年跌5.7%)。哈勒分析中西部與東北部租金走高的原因表示,中西部城市的生活成本大致可負擔,失業率又低;東北部就業市場強勁,或許是促成租屋需求看俏的原因。

供屋爆量 有助租金減壓



哈勒指出,房屋供給爆量,有助在今年剩下的日子減輕租金壓力,甚至一路跌到明年。根據美國人口普查局資料,5月多戶住宅開工數觸及創紀錄的99.4萬戶,年增33.2%創2016年來最大增幅。

然而紐約無殼蝸牛仍背負沉重的房租負擔,6月下旬紐約市租金督導委員會才投票通過,租金穩定公寓的1年期租約漲幅設定3%,2年期租約漲幅多達5%。

房東除漲租外,隨著疫情期間頒布的禁迫遷令失效,對於欠租不繳的房客多申請強制搬遷。普林斯頓大學驅逐實驗室負責人格辛森(Carl Gershenson)說,將有更多窮人和弱勢家庭流落街頭。

精句選粹

Some welcome news for renters:The US median rent in May fell from May 2022, the first annual rent decline in at least three years, according to a Realtor.com report.

延伸閱讀