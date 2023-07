歐洲｜瑞士通過最低企業稅率

長久以來被跨國企業視為避稅天堂的瑞士為了避免稅收流失, 公投表決通過加入全球行列實施最低企業稅率。

瑞士在6月18日舉辦的公投以78.5%同意票通過15%最低企業稅率的議案,是近20年來瑞士公投中同意票比例第六高的議案。即便在公投早已成為日常的瑞士,一項公投議案能讓26個省份全數表決通過仍屬不易,可見瑞士人對這項議案的重視程度。

代表瑞士10萬多家企業的商會Economiesuisse執行董事柯羅尼洛(Roberto Colonnello)表示:「瑞士選民為確保最低企業稅率創造的額外稅收留在瑞士。」

這項議案最初在2021年由經濟合作暨發展組織(OECD)提出,旨在避免跨國企業利用稅率較低的國家做為避稅天堂。過去兩年來全球有137國支持這項議案並推動立法,瑞士逐漸面臨壓力。

瑞士各省規定的企業稅率不盡相同,企業稅率最低的省份只徵收11.8%,全國平均企業稅率約14.6%。過去許多跨國企業為了避稅都會刻意將海外總部設在瑞士,但2021年OECD提出15%最低企業稅率後,已有137國支持並推動立法。

根據OECD提出的框架,凡是年度獲利超過7.5億歐元(約8.2億美元)的企業,都將在2025年前開始受到新法規範。在多數國家實施最低企業稅率的情況下,總部設在瑞士的企業除了向瑞士地方政府繳納企業稅之外,還得向營利活動所在且實施最低企業稅率的第三國繳納額外企業稅,加總起來才能符合15%最低企業稅率的規定。

瑞士在6月18日公投表決通過後,將自明年元旦起加入35國行列,開始實施最低企業稅率。這些國家包括歐盟27個會員國,澳洲、日本、加拿大、英國。OECD預估最低企業稅率將為全球創造每年2,000億美元額外稅收,光是瑞士每年額外稅收就有25億瑞士法郎(約28.3億美元)。

瑞士政府表示明年最低企業稅率上路後,稅收將有75%交給企業總部所在的地方政府,另25%交給聯邦政府。地方政府將運用這筆稅收充實地方建設並提供企業補助,吸引更多跨國企業進駐。聯邦政府預計將稅收用在縮短城鄉差距,但這項做法引來左派團體不滿。

代表貿易團體參加公投前辯論會的朗帕特(Daniel Lampart)表示:「儘管政府獲得額外稅收,一般納稅人卻沒受惠,健保保費還是狂漲,大眾運輸交通費及租金也漲不停。」

社民黨議員莫利納(Fabian Molina)也表示這次公投結果是左派「慘敗」。他表示社民黨雖然支持最低企業稅率,但質疑政府課稅方式與稅金用途「不公平」。

瑞士非政府組織Alliance Sud負責人葛羅斯(Dominik Gross)也質疑,瑞士實施最低企業稅率對打擊跨國企業避稅行徑沒有實質幫助。他表示:「最低企業稅率帶來額外稅收不會流入最需要的國家。」

多數非洲國家尚未加入最低企業稅率的行列,未來也將面臨額外稅收流失的命運。非洲稅務論壇已開始催促非洲各國政府立法。該論壇負責人柯瑞克(Lee Corrick)表示:「非洲必須即刻行動。若非洲不實施最低企業稅率,額外稅收將落入其他國家手中。」

