歐洲｜瑞士通過最低企業稅率

長久以來被跨國企業視為避稅天堂的瑞士為了避免稅收流失， 公投表決通過加入全球行列實施最低企業稅率。

瑞士在6月18日舉辦的公投以78.5％同意票通過15％最低企業稅率的議案，是近20年來瑞士公投中同意票比例第六高的議案。即便在公投早已成為日常的瑞士，一項公投議案能讓26個省份全數表決通過仍屬不易，可見瑞士人對這項議案的重視程度。

代表瑞士10萬多家企業的商會Economiesuisse執行董事柯羅尼洛（Roberto Colonnello）表示：「瑞士選民為確保最低企業稅率創造的額外稅收留在瑞士。」

這項議案最初在2021年由經濟合作暨發展組織（OECD）提出，旨在避免跨國企業利用稅率較低的國家做為避稅天堂。過去兩年來全球有137國支持這項議案並推動立法，瑞士逐漸面臨壓力。

瑞士各省規定的企業稅率不盡相同，企業稅率最低的省份只徵收11.8％，全國平均企業稅率約14.6％。過去許多跨國企業為了避稅都會刻意將海外總部設在瑞士，但2021年OECD提出15％最低企業稅率後，已有137國支持並推動立法。

根據OECD提出的框架，凡是年度獲利超過7.5億歐元（約8.2億美元）的企業，都將在2025年前開始受到新法規範。在多數國家實施最低企業稅率的情況下，總部設在瑞士的企業除了向瑞士地方政府繳納企業稅之外，還得向營利活動所在且實施最低企業稅率的第三國繳納額外企業稅，加總起來才能符合15％最低企業稅率的規定。

明年元旦起實施

瑞士在6月18日公投表決通過後，將自明年元旦起加入35國行列，開始實施最低企業稅率。這些國家包括歐盟27個會員國，澳洲、日本、加拿大、英國。OECD預估最低企業稅率將為全球創造每年2,000億美元額外稅收，光是瑞士每年額外稅收就有25億瑞士法郎（約28.3億美元）。

瑞士政府表示明年最低企業稅率上路後，稅收將有75％交給企業總部所在的地方政府，另25％交給聯邦政府。地方政府將運用這筆稅收充實地方建設並提供企業補助，吸引更多跨國企業進駐。聯邦政府預計將稅收用在縮短城鄉差距，但這項做法引來左派團體不滿。

納稅人沒受惠引起左派團體不滿

代表貿易團體參加公投前辯論會的朗帕特（Daniel Lampart）表示：「儘管政府獲得額外稅收，一般納稅人卻沒受惠，健保保費還是狂漲，大眾運輸交通費及租金也漲不停。」

社民黨議員莫利納（Fabian Molina）也表示這次公投結果是左派「慘敗」。他表示社民黨雖然支持最低企業稅率，但質疑政府課稅方式與稅金用途「不公平」。

瑞士非政府組織Alliance Sud負責人葛羅斯（Dominik Gross）也質疑，瑞士實施最低企業稅率對打擊跨國企業避稅行徑沒有實質幫助。他表示：「最低企業稅率帶來額外稅收不會流入最需要的國家。」

多數非洲國家尚未加入最低企業稅率的行列，未來也將面臨額外稅收流失的命運。非洲稅務論壇已開始催促非洲各國政府立法。該論壇負責人柯瑞克（Lee Corrick）表示：「非洲必須即刻行動。若非洲不實施最低企業稅率，額外稅收將落入其他國家手中。」

精句選粹

“swiss voters have ensured that all of the additional income from the new minimum tax stays in Switzerland,”said Roberto Colonnello, a member of the executive board at Economiesuisse.



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