歐洲｜立陶宛衝刺科技新創

立陶宛擬砸下1億歐元， 打造歐洲最大科技園區， 試圖追趕在科技新創領域遙遙領先的英法等國。

立陶宛正在首都維爾紐斯（Vilnius）打造歐洲最大的科技園區，希望朝著「波羅的海國家新科技之都」的目標邁進。此園區由基建公司Tech Zity負責建造，預計耗資1億歐元、占地5.5萬平方公尺，完工後可容納約5千名科技工人。

Tech Zity將改造維爾紐斯新城廢棄工業區的數家成衣廠，維持類似工廠風格的辦公樓層，天花板高度至少7公尺。此園區將比法國巴黎Station F來得大，後者是歐洲目前最大新創園區。

鼓勵勞工重返辦公室

此科技園區的成立，意在鼓勵科技勞工重返辦公室。Tech Zity創辦人扎凱提斯（Darius Zakaitis）表示，過去十年來，立陶宛科技生態出現驚人成長，規模從30年前的200人暴增至如今1.8萬人。

他表示：「這是年輕人積極創業十年後的成果，有些人現在非常成功。立陶宛人非常勤勞、十分注重成效。這群高技術人才努力創建自家公司。」

維爾紐斯是波羅的海國家第二大城，擁有蓬勃發展的科技產業，包括二手衣電商Vinted與資安公司Nord等估值超過10億美元的獨角獸企業在內。

Nord在維爾紐斯擁有自己約300平方公尺的園區，距離Tech Zity新園區地點僅300公尺遠。Vinted總部也在200公尺附近。

維爾紐斯市長本昆斯卡斯（Valdas Benkunskas）聲明指出，在快速創新與極具遠見的企業支持下，維爾紐斯在歐洲科技界的地位十分穩固。

他表示：「這裡充斥著創業家、跨國人才與野心勃勃的投資人，已發展為一個現代科技中心，足以激發大膽想法、促成合作與發想以人為本的解決方案。」

本昆斯卡斯表示，立陶宛科技公司約99％的營收來自於海外。而該國科技業以以色列為榜樣，後者培育出許多成功科技企業，其中包括自駕技術公司Mobileye與地圖軟體公司Waze。

Tech Zity新園區將包括共同生活空間、餐廳與酒吧，以及文化與教育設施等，希望透過這些建設提供繁華夜生活與更多社交機會。

Tech Zity在維爾紐斯已管理三個科技園區，包括Tech Park、Tech Loft以及Tech Spa。谷歌與Bored Panda網站等科技公司在這些園區設有據點。

拚贏西歐有機會？

儘管立陶宛科技業實力雄厚，但距離英國、法國或德國這般等級的科技中心仍有一大段距離。該國2022年吸引2.22億歐元的風險投資，表現遠不如西歐對手。英國新創企業同年籌資金額高達300億美元，法國募資規模亦有135億歐元。

不過，根據當地新創業者表示，立陶宛正吸引愈來愈多的風險投資。Nord執行長奧克曼（Tom Okman）指出：「所有頂尖創投公司現在都來到立陶宛與新創企業、天使投資人交流。」

精句選粹

Lithuania is building a huge tech campus — Europe’s largest — in the capital of Vilnius, as it looks to become the new tech capital of the Baltics.

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