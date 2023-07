歐洲｜立陶宛衝刺科技新創

立陶宛擬砸下1億歐元, 打造歐洲最大科技園區, 試圖追趕在科技新創領域遙遙領先的英法等國。

立陶宛正在首都維爾紐斯(Vilnius)打造歐洲最大的科技園區,希望朝著「波羅的海國家新科技之都」的目標邁進。此園區由基建公司Tech Zity負責建造,預計耗資1億歐元、占地5.5萬平方公尺,完工後可容納約5千名科技工人。

Tech Zity將改造維爾紐斯新城廢棄工業區的數家成衣廠,維持類似工廠風格的辦公樓層,天花板高度至少7公尺。此園區將比法國巴黎Station F來得大,後者是歐洲目前最大新創園區。

鼓勵勞工重返辦公室

此科技園區的成立,意在鼓勵科技勞工重返辦公室。Tech Zity創辦人扎凱提斯(Darius Zakaitis)表示,過去十年來,立陶宛科技生態出現驚人成長,規模從30年前的200人暴增至如今1.8萬人。

他表示:「這是年輕人積極創業十年後的成果,有些人現在非常成功。立陶宛人非常勤勞、十分注重成效。這群高技術人才努力創建自家公司。」

維爾紐斯是波羅的海國家第二大城,擁有蓬勃發展的科技產業,包括二手衣電商Vinted與資安公司Nord等估值超過10億美元的獨角獸企業在內。

Nord在維爾紐斯擁有自己約300平方公尺的園區,距離Tech Zity新園區地點僅300公尺遠。Vinted總部也在200公尺附近。

維爾紐斯市長本昆斯卡斯(Valdas Benkunskas)聲明指出,在快速創新與極具遠見的企業支持下,維爾紐斯在歐洲科技界的地位十分穩固。

他表示:「這裡充斥著創業家、跨國人才與野心勃勃的投資人,已發展為一個現代科技中心,足以激發大膽想法、促成合作與發想以人為本的解決方案。」

本昆斯卡斯表示,立陶宛科技公司約99%的營收來自於海外。而該國科技業以以色列為榜樣,後者培育出許多成功科技企業,其中包括自駕技術公司Mobileye與地圖軟體公司Waze。

Tech Zity新園區將包括共同生活空間、餐廳與酒吧,以及文化與教育設施等,希望透過這些建設提供繁華夜生活與更多社交機會。

Tech Zity在維爾紐斯已管理三個科技園區,包括Tech Park、Tech Loft以及Tech Spa。谷歌與Bored Panda網站等科技公司在這些園區設有據點。

拚贏西歐有機會?

儘管立陶宛科技業實力雄厚,但距離英國、法國或德國這般等級的科技中心仍有一大段距離。該國2022年吸引2.22億歐元的風險投資,表現遠不如西歐對手。英國新創企業同年籌資金額高達300億美元,法國募資規模亦有135億歐元。

不過,根據當地新創業者表示,立陶宛正吸引愈來愈多的風險投資。Nord執行長奧克曼(Tom Okman)指出:「所有頂尖創投公司現在都來到立陶宛與新創企業、天使投資人交流。」

精句選粹

Lithuania is building a huge tech campus — Europe’s largest — in the capital of Vilnius, as it looks to become the new tech capital of the Baltics.

延伸閱讀