歐洲｜英國移民人數創新高

儘管英國政府矢言壓低移民數量, 但去年淨移入人口仍攀升至60.6萬人, 創下歷史新高紀錄。

官方數據顯示,英國去年淨移入人口創下60.6萬新高紀錄,英國首相蘇納克(Rishi Sunak)再次承諾降低移民人數,不過英國又亟需勞工填補勞動力缺口,凸顯政府陷入兩難局面。

據英國國家統計局(ONS)最新報告顯示,去年移入英國移民為116萬人,其中92.5萬人來自歐盟以外國家,15.1萬人來自歐盟國家,另有8.8萬人為英國公民。

去年移出英國的移民共計55.7萬人,其中20.2萬人為歐盟國家公民,意味著移出英國的歐盟國民高於移入人數。歐盟公民占英國移民比重由英國正式脫歐之前2019年42%,降至目前13%。

保守黨政府多年來承諾降低移民數量,但最新報告顯示,去年英國淨移民人數達60.6萬人,高於去年6月止的一年的50.4萬人,亦遠遠超越2021年的48.8萬人。

歐盟以外國家占大多數

統計局表示,去年移民增加主要是歐盟以外國家的民眾赴英工作或求學,以及烏克蘭人和香港人依特殊簽證計畫入境所致。去年透過人道途徑進入英國的移民,比重由2021人的9%暴增逾一倍至19%。

報告出爐後,蘇納克直言「數字太高了」,他希望降低移民人數,並打算推出更多措施來實現目標。蘇納克曾表示,他希望將淨移民人數壓低至50萬人以下,保持在他去年秋季上任時的水準。

對此,隸屬工黨的英國影子內政大臣古柏(Yvette Cooper)批評,政府對移民毫無控制力,在解決技能勞工短缺問題,尤其是醫療和社會照護領域,或是讓民眾在疫情後返回職場徹底失敗。

降低移民人數是執政黨保守黨2019年的選舉政綱之一,當時的移民數據為22.6萬人。大量合法移民一直是英國政壇的焦點話題,也是促成2016年英國脫歐公投的重要原因。

後脫歐時代的移民政策是蘇納克明年大選前難以拿捏的平衡,他一方面承受來自部分選民降低移民壓力,許多選民當初支持脫歐便是因移民問題,同時面對英國重要產業勞工短缺,部分原因脫歐後有大批歐盟公民返國。勞工嚴重不足是英國通膨居高不下原因之一。

英國政府近日收緊留學生帶家人赴英的規定,新措施只允許唸研究所的研究生帶同家人同行。英國內政部亦表示,禁止有人利用學生簽證作為工作的跳板,在學生簽證終止之前不得更換簽證類型,並重新檢查財力證明。

英國移民部長詹里克(Robert Jenrick)指出,新措施加上烏克蘭和香港的移入人口將逐漸減少,有助移民人數下滑,並重回疫情前的水準。他強調,英國退出歐盟後能對移民有更大的掌控權。

技能勞工短缺 脫歐後惡化



在此同時,許多產業的雇主表示,他們難以招聘到足夠的人手,英國脫歐後情況又惡化。位在諾福克(Norfolk)的安養院集團Armscare 執行長塞格爾(Raj Sehgal)指出,由於照護需求增加和後疫情時期人力枯竭,過去一年安養照護產業的職缺數創新高,超過16.5萬個。

塞格爾表示,吸引英國年輕勞工到許多安養院所在的鄉村地區工作並不容易,脫歐和英鎊貶值又降低英國對歐盟勞工吸引力。再者,聘雇外籍勞工的過程極不友善,打擊想要協助推動國家經濟成長的雇主。

