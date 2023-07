北美｜美國遊民問題惡化

住屋費用攀升與 大眾能負擔得起的公寓供應有限, 是形成美國遊民問題的主因。

美國今年來露宿街頭和棲身庇護所的無家可歸者人數不斷攀升,主要是住屋費用不斷上升同時,政府在新冠疫情期間推出的租金補助等措施結束,加上住屋供應有限,和通膨壓力上升等經濟情況沒好轉,讓許多人無力負擔而被迫淪為遊民。

都會區流浪問題 惡化

根據多個社福團體與政府部門資料,從各個城市乃至整個州的遊民人數不斷增加,像芝加哥、邁阿密、波士頓和鳳凰城等許多大都會區的流浪問題也愈來愈嚴重。

專家認為新冠疫情期間各種政府保障民生的措施結束,和居住成本飆升,讓近年來遊民人數急速增加。

非營利組織社區庇護所委員會(CSB)報導,俄亥俄州哥倫布市今年來無家可歸者增加22%。其執行長伊索姆(Shannon Isom)指無家可歸和居無定所人數都在增加。

美國遊民問題跨部門委員會(USICH)指出,在政府結束租金補助和其他疫情期間的社福計畫後,許多社區都出現遊民愈來愈多的問題。其表示拜登政府今年來已為此提列4.86億美元新的補助券和補助金等措施因應。

但遊民問題難以應付的其中一個原因,是他們的人數常被低估,而天氣因素和計算方式變更等都會影響到統計數據,而統計結果往往是依賴趨勢和所聚集的資源等評估而來。

美國住宅暨都市發展部(HUD)資料顯示,去年全美遊民人數最高的100個地區裡,今年來人數就增加9%。若持續下去,全年遊民可能急速攀升。

專家認為美國全年遊民人數的最後評估數字,將主要來自紐約市和洛杉磯郡的評估,因為這是去年全美遊民人數最高的兩個地區,而目前仍未上報其最新數字。

但根據洛杉磯遊民服務局(LAHSA)數字,洛杉磯市遊民人數去年大增10%,正回升至逼近疫前的增加幅度。

其評估該市1月約46,260人無家可歸,高於去年同期的41,980人。以洛杉磯郡計算,同期人數增加9%至75,518人。若把市和郡的無家可歸人數合計年增約14%。

洛杉磯所在的加州向來以房價高昂而聞名,該州過去四年投入170億美元來解決遊民問題,但問題到去年卻仍持續惡化。至於洛杉磯近幾年來,也提出數十億美元計的稅金,為無家可歸者提供居住與相關服務的經費。

高租金付不起 房東趕人



儘管為解決遊民問題而投入許多經費與資源,但據各地庇護所資料顯示,居住費用不斷攀升和一般人能負擔得起的住房供應有限,是導致全美無家可歸者人數不斷增加的主因。

以鳳凰城地區為例,政府資料顯示當地公寓租金在2017年到2022年間大漲68%,鳳凰城所在的馬里科帕郡期間的遊民人數增加7%。人數增加的評估資料,部分來自區內遊民庇護所床位的增加數量。

現年55歲的柯絲(Sue Coss)表示她跟男友在疫情期間獲得政府租屋補助金而有安身之地。但在取消補助後,他們無力支付房租而被房東趕走,今年春季首次成為無家可歸的人,目前很多人情況跟他們一樣。

遊民問題就像洛杉磯市遊民服務局執行長凱勒姆(Va Lecia Adams Kellum)所說,有關遊民的統計數字,只是一再告訴大家早已知道的事實,問題不但沒有消失且持續惡化。

她強調,在居住費用不斷飆升和經濟環境不佳之下,即使提供再多庇護居所,也無法滿足愈來愈多的遊民需求。

精句選粹

Rising housing costs and the limited supply of affordable apartments are major factors contributing to homelessness around the country.

