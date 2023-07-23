北美｜矽谷商辦空置率攀升

受到企業裁員與混合辦公趨勢影響， 矽谷辦公室空置率目前正不斷攀升。

矽谷企業目前正加速縮減辦公空間，像是谷歌與臉書母公司Meta都已關閉部分辦公地點。

根據CoStar Group公司發布的統計數據指出，矽谷辦公室空置率已從2019年的11％上升到2021年6月的17％。CoStar表示，某些地區像是Menlo Park與山景城的空置率在今年春季更已經超過兩成。

部分區域空置率逾2成

儘管如此，矽谷辦公室的過剩程度依然低於鄰近的舊金山，後者空置率從2019年到迄今，已經成長三倍以上、來到25％以上。不過分析師與投資者預期，受到科技公司相繼進行人事精簡與減少不必要的辦公空間，兩者差距未來將會拉近。

Boston不動產公司總裁林得（Douglas Linde）曾在4月的法說電話會議上指稱：「今日市場對於辦公空間的需求並不多。」他所開發的聖荷西辦公大樓的租賃活動更是乏人問津。他坦承「在那裡沒有任何對話在進行」。

根據不動產經紀人與房東的說法，舊金山的辦公室空置率上升速度比矽谷更快、更早，部份原因須歸咎於對舊金山辦公空間的需求多來自規模較小的公司，然而這些公司取消租約的速度通常也比大企業更快。

相形之下，矽谷的辦公室主要由谷歌、Meta和蘋果等科技巨擘所主導，這些公司通常在取消辦公室一事上態度較為慎重。商業不動產服務公司CBRE Group執行副總裁福克斯（George Fox）指出，「就以往歷史來看，這些大型科技企業很少決定放棄辦公空間」

矽谷辦公室的空置率持續升高，也讓該地區的零售商、餐廳和其他依賴科技員工的小型企業感到憂心不已。谷歌今年稍早表示，針對Downtown West項目何時動工，目前正在重新考量，它的暫緩施工決定一度引發聖荷西的高度關切。該項目預計將占據該市80英畝土地，並提供多達25,000名員工的辦工空間。

根據Scoop Technologies公司提供的數據指出，包括亞馬遜、Lyft和Salesforce在內的幾家科技大廠正要求員工每周提撥部分時間返回辦公室辦公。Scoop Technologies是一家專門監測辦公室策略的軟體公司。

目前谷歌要求大部分員工每周三天要到辦公室工作，它在日前還向全數員工發送一封郵件，強調辦公室的出勤情況，將成為年終績效考核的指標之一。不過這些返回辦公室的政策並未遏止公司減少辦公空間的趨勢。

CoStar的數據顯示，在矽谷的次級租賃市場，可供使用的辦公空間面積已從2019年的270萬平方英尺增加到創紀錄的760萬平方英尺。

CoStar資深分析師休斯（Nigel Hughes）認為，這些科技公司先前已經做過調研，並決定將開始減少部分辦公空間。

谷歌Meta釋出辦公空間

谷歌最近在山景城與Moffett Park釋出130萬平方英尺的辦公空間、以用來提供次租。該措施是谷歌今年2月宣布最新計劃的一部分，該計劃的主要內容，大概為隨著員工人數精簡並轉向混合工作模式，谷歌將花5億美元減少辦公空間。

此外根據不動產經紀人的消息指出，Meta最近把70萬平方英呎的矽谷辦公空間對外釋出，這些空間與它關閉位在Sunnyvale的辦公室相關。Meta去年就曾對外透露，將斥資20億美元進行辦公室整合並且縮減辦公空間。

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Layoffs, hybrid-work patterns are reducing corporate footprints in Northern California towns.

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