北美｜美國IPO不吃香

經濟前景不明與市場動盪影響美企IPO意願，上市公司家數銳減， 但美企若傾向私有化，將影響公司財務透明度， 帶來成份股大者恆大缺乏競爭的負面影響。

標普500指數在6月初重返牛市，那斯達克指數今年來漲幅超過30％，但是大盤漲勢靠的是幾檔大型科技股和AI股帶動，這種僅由少數幾家企業左右美股走勢的現象也凸顯出，上市公司的數量愈來愈少。

美國企業在證交所上市的家數，與1996年高峰期相比大幅萎縮，當時有超過8,000家企業掛牌。而照芝加哥大學布斯商學院旗下的證券價格研究中心（CRSP）資料，如今美國上市公司銳減5成以上只剩3,700家。

上市公司數量減逾5成

經濟學家指出，2020年新冠疫情爆發經濟瀕臨衰退，通膨狂飆失控問題接踵而至，讓上市公司減少的趨勢加劇。憂心經濟不振及市場震盪之下，企業IPO（首次公開募股）活動幾乎完全乾涸，去年美國IPO市場金額劇減94.8％只剩80億美元，來到32年低點。

據CRSP報告，IPO低迷的窘況還沒結束，今年首季新上市股票總市值，相較去年同期少了60％。

尤其科技業IPO已沉寂好一段時間，儘管科技股為主的那斯達克指數在今年上半大噴發，漲幅超過3成，科技業卻長達18個月沒一件IPO案大功告成。

那指這波強彈攻勢，主要靠大型科技股蘋果和輝達拉抬，新創企業被投資人冷落。2021年IPO規模位列美國前七大的科技公司，自它們掛牌至今股價至少失血40％。

文藝復興資本（Renaissance Capital）數據和內容主管甘迺迪（Matthew Kennedy）說：「當估值砍半，投資人對投資新公司熱情不再，企業推遲IPO也是很自然的事。」

與此同時，美國企業破產家數也來到2010年來新高，家居用品零售商Bed Bath and Beyond、派對用品連鎖店Party City等在今年上半宣告破產的企業，難逃自證交所下市的命運。

投資人對股市信賴打折扣



美國公開上市的企業變少，意味美企傾向私有化，如此一來可規避公眾的檢視。上市企業受主管機關監督，依規定須揭露財報，這可確保公司財務的透明度，穩住投資人信心。

文藝復興資本主管甘迺迪指出，上市企業愈來愈少，整體公司財務透明度及投資人對股市的信賴也會打折扣。

上市企業減少的負面影響，還包括成份股大者恆大缺乏競爭。光是蘋果和微軟這兩檔科技股，在標普指數的權重合計占了15％左右。

富國銀行經濟學家6月8日透露，美國未上市企業的數量是上市公司的5倍。富國銀行表示，1999年美國科技公司從私募股權轉型為公開募股，平均相隔4年，但到了2019年間隔時間拉長到11年。

富國銀行經濟學家在報告中提到：「企業維持私有化，可免除監管規定帶來的負擔和成本，專心投入公司的長期戰略計畫。」

一些私募基金甚至利用熊市股價跌低時，大買上市公司股票。富國分析師指出，過去25年，私募股權基金的投資績效，一直遠勝全球股票、固定收益和小型股。

精句選粹

This consolidated power, which allows just a few companies to swing the direction of markets, is part of a strange trend that has surfaced in the American financial landscape: The number of publicly held companies is shrinking.

延伸閱讀