北美｜梅西的票房實力

自從足球天王梅西宣布轉戰邁阿密國際足球俱樂部後, 球賽的二手票券銷售額已暴增28倍, 球迷也要支付4倍價格才能觀看邁阿密國際比賽。

自從足球傳奇巨星梅西(Messi)宣布與巴黎聖日耳曼分道揚鑣、轉戰到美國職業足球大聯盟(MLS)的邁阿密國際足球俱樂部後,不到短短三天時間,該聯盟球票價格已開始飆升。

線上二手票券交易平台StubHub表示,自從梅西加盟邁阿密國際後的消息發布後,7月開始的比賽銷售票房已經暴增近28倍。

StubHub指出,與去年同期相比,從今年7月起到明年的所有比賽,球票銷售已經達到整個2022賽季的銷售額。

然而想要親自到場,觀看被視為有史以來最偉大足球明星梅西的比賽,要付出的代價可一點都不低。

場地座位遠遠不夠

自從消息公開以來,StubHub上的邁阿密國際的平均票價已增加4.5倍,從原本的24.52美元跳升到124.51美元。這支球隊的老闆,也是在足球體壇上家喻戶曉的傳奇球星貝克漢。

另一家二手票務網站Vivid Seats則報導,墨西哥聯賽的Cruz Azul與邁阿密國際之間的聯賽盃比賽的平均價格也暴衝1,021%。6月4日,一張票的價格是122美元,然而六天後,同一張票的價格已經狂飆到1,413美元。

僅僅幾天時間,邁阿密國際從2023賽季中銷售第七高的球隊,迅速攀升到StubHub上賽季銷售額第四高的球隊。

體育業務分析師龐普利亞諾(Joe Pompliano)在接受CNBC訪問時指出,供應量有限是推升球票銷售飆高的主因。他說相對於邁阿密的球場,只能容納18,000個座位。如果是在歐洲球場,尤其是巴塞隆納,特別是梅西花費大部分職業生涯所在地區,則擁有100,000個座位。而基本上,這就是供需不平衡所造就的結果。

球隊周邊商品熱銷

邁阿密國際目前在MLS東部聯盟中排行墊底,由於表現成績不佳,該球隊最近還解雇三年任期的主教練納維爾(Phil Neville),目前正在另尋他人替代該職位。

不僅僅是邁阿密看到了這種上升趨勢,梅西未來的競爭對手也都在增長。

StubHub的發言布達里(Adam Budelli)認為,梅西的加盟將成為美國足球賽的金字招牌,吸引球迷前往球場觀看比賽,就像是在NFL和NBA的明星球員身上所看到的一樣。

梅西和邁阿密國際預計9月3日將前往SoFi體育場,與洛杉磯足球俱樂部(LAFC)有場友誼賽。根據StubHub的數據,該場比賽的銷售額從賽季中排名第15高迅速晉升到第二高,並有望成為LAFC賽季中的頭號盛事。

對於邁阿密國際而言,不單是球票銷售出現顯著增加,連球隊周邊商品也成為球迷搶購的目標。

美國Fanatics官網通常在交易尚未正式生效前,不會開始印製梅西邁阿密國際的球衣,然而球迷卻早已經大量買進該球隊的球衣。

Fanatics指出,自6月初以來,邁阿密國際的商品銷量比過去兩個月的總和還要多。另外在其官網網絡當中,該球隊是所有體育項目當中銷售排行第五名的隊伍。

此外邁阿密國際還準備將商機伸向未來的全球觀眾。根據Gerben Law律師事務所表示,該球隊已在6月5日提交一份商標申請,將「LIBERTAD PARA SONAR」等西班牙文註冊為球隊口號,其字面意思是指「自由夢想」。

精句選粹

Secondary ticket sales for Inter Miami FC have increased 28 times since Lionel Messi announced his move to Major League Soccer.

延伸閱讀