歐洲｜維也納蟬聯最宜居城市

經濟學人智庫(EIU)公布2023年全球最適宜居住城市排行榜,奧地利首都維也納打敗全球逾170個城市,蟬聯榜首。而丹麥首都哥本哈根和澳洲最大城市墨爾本,分別名列第二與第三名。

教育與醫療堪稱典範

EIU的「2023年全球宜居指數」依據穩定性、醫療照護、文化與環境、教育與基礎建設等五大領域的30項指標,對全球172個城市進行評分排名。報告顯示,維也納綜合穩定性、豐富的文化與娛樂、可靠的基礎建設、堪稱典範的教育與醫療照護,贏得冠軍殊榮。

EIU指出,維也納在過去幾年多次位居全球最適宜居住城市榜首,近年只有疫情造成排名下滑。2021年歐洲疫情仍十分嚴峻,維也納被擠出十名之外,僅名列第12名。維也納在2018年和2019年的排行榜亦拔得頭籌。

維也納市長路德維希(Michael Ludwig)表示,本市多次榮獲全球最適合居住城市冠軍殊榮,證明維也納是一座完善的城市,以穩健的政策決策為基礎,並為未來做好準備。

路德維希表示每位居民受惠於維也納高品質的生活、穩定性和可靠的基礎建設,這些成就歸功於每日為本市付出的每個人。

維也納是多項全球最宜居城市評比的常勝軍,除了EIU的排行榜外,也被英國風尚雜誌《Monocle》「2023年生活品質調查」評選為全球最宜居城市第一名,以及諮詢公司美世(Mercer)「2019年全球城市生活品質」調查的全球最宜居城市冠軍。

在EIU的2023年全球十大宜居城市排行榜,哥本哈根保持在第二名,澳洲墨爾本和雪梨今年的排名突飛猛進,擠進前五名,分別拿下第三與第四名,第五名為加拿大卡加利(Calgary)。

EIU表示,墨爾本和雪梨在醫療照護項目的評分大幅提升,去年疫情讓澳洲的醫療系統備受壓力。

隨著全球擺脫疫情,今年的全球宜居指數達76.2(總分為100),創下15年新高紀錄,超越去年的73.2。

就地域來看,歐洲在全球前十大宜居城市排行榜拿下四個席次(維也納、哥本哈根、瑞士蘇黎世與日內瓦),澳洲獲得兩席,加拿大表現亦相當搶眼,有三個城市(溫哥華、卡加利與多倫多)擠進前十名。

根據EIU報告,今年進步最大的十大城市,有八個來自亞太地區,主要因為各地逐漸從疫情恢復正常,生活品質顯著提升。紐西蘭首都威靈頓今年的排名上升35個位置,名列第23名,奧克蘭上升25個名次,與大阪並列第十名。

香港上升13個位置,名列第61名。EIU資深分析師Syetarn Hansakul表示,香港的排名進步許多,原因是解除防疫限制,生活品質和宜居程度明顯好轉。此外,亞洲和中東開發中國家的醫療照護和教育評分也大有提升。

勞工抗爭掀城市動盪

值得一提的是,今年全球城市在醫療照護、教育、基礎建設、文化和娛樂項目的評分上升,唯獨穩定性這項略為下滑。原因是許多城市陷入生活成本危機,引發勞工抗爭,以及部分城市犯罪率上升所致。

西歐城市動盪又格外頻繁,勞工多次發動罷工衝擊穩定性,造成排名下滑,舉例來說,德國法蘭克福與荷蘭阿姆斯特丹今年雙雙跌出十名外。EIU表示,勞工的怒火可能無法在短期內平息。

報告指出,全球大宗商品價格仍位在高檔,供應鏈中斷尚未完全復元,食品價格躥揚和部分國家貨幣貶值,將繼續助長民眾的不滿情緒。

精句選粹

Austria’s Vienna has come up top again as the best city to live in globally, according to a report by the Economist Intelligence Unit (EIU).



