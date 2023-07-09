歐洲｜德國拖垮歐洲經濟

德國高度依賴的製造業轉疲 導致經濟減速， 連帶拖累歐元區整體經濟。

歐洲最大經濟體德國曾是推動歐元區成長的引擎，如今卻成為最大累贅。主因在於德國過度依賴製造業，但該產業如今面臨結構性挑戰，包括能源轉型成本龐大、全球供應鏈變化與技術勞工短缺等，這使得德國製造產品價格變貴、市場需求連帶下滑。

德國今年首季國內生產毛額（GDP）季減0.3％，加上去年第四季萎縮0.5％，符合「連兩季負成長」的衰退定義。德國是二十國集團（G20，排除俄羅斯）唯一經濟減速的國家，也是拖累整個歐元區跌入衰退的原因。

德國連兩季經濟負成長

Ifo經濟研究院預測，德國今年全年經濟將萎縮0.4％，遠不如歐元區整體的成長0.6％，但該國今年下半年經濟可望重拾動能。

過去遭遇經濟危機時，德國總能靠著製造業優異表現脫身，原因是其他國家對於德國產品需求火熱。但俄烏戰事爆發導致能源價格暴增，德國生產成本跟著水漲船高，連帶反映至商品價格上頭。

此外，隨著全球通膨與利率高漲，越來越多海外消費者無力負擔德國高價商品。

德國化工公司朗盛集團（Lanxess）執行長扎徹特（Matthias Zachert）表示：「全球需求轉弱之際，德國頓失競爭優勢。」該公司近日下修今年獲利預估。

受到俄羅斯切斷便宜天然氣供應影響，德國化工巨頭巴斯夫（BASF）近日宣布，他們計畫關閉德國路德維希港（Ludwigshafen）部分工廠，並將營運重心轉移至比利時與法國。德國工業聯邦協會（Federal Association of German Industry）今年4月底～5月初調查400家中小型企業後發現，約16％公司正積極將部分營運移轉至海外，另有三成企業考慮如此做，擁有龐大且成長快速市場的美國便是其一熱門地點。德國印刷與包裝機械製造商Heidelberger Druckmaschinen執行長蒙茲（Ludwin Monz）表示：「營運移至北美能帶來許多機會，我們正審慎考量當中。」

德國對於製造業與出口的依賴極高，這一點與世界工廠中國大陸類似。經濟合作暨發展組織（OECD）數據顯示，2021年製造業約佔德國國內生產毛額（GDP）的19％，比重足足是美國、英國或法國的兩倍。

下半年 可望雨過天晴

與七大工業國（G7）其他成員國相比，德國工廠雇用的勞工數量也高出許多。OECD指出，德國今年首季約810萬人在工廠工作，約佔該國人口的10％，此比重高於美國的低於5％。

除了製造業轉疲外，德國國內消費也走低，原因是能源與食物價格高漲壓縮民眾支出。幸好，隨著通膨自高點回落、薪資上漲，許多經濟學家預估家庭支出今年下半年可能獲得改善，而這能避免德國經濟跌入更深衰退。

精句選粹

Europe’s largest nation and its main growth engine has become the biggest drag on its economy.

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