北美｜白領階級飯碗難保

人工智慧加速應用 與企業更重視營運效率， 令白領階層失去飯碗的機率大增。

人工智慧（AI）技術進步神速並取代人力，加上企業日益重視精簡營運結構與提升效率，恐怕令流失的白領工作一去不復返。專家預期，隨著企業重新審視白領階級的存在價值，勞力需求可能出現永久性轉變。

這意味著：美國數百萬名勞工職涯將面臨衝擊，他們的工作機會可能消失、減少或出現變化。

美國企業疫情期間過度招聘與利率持續攀升的壓力，促使不少公司近幾月開始裁撤白領員工。據研調機構Employ America分析，截至3月為止的一年，全美失業白領勞工數量增加約15萬人，這包括專業服務、管理階層、電腦專業、工程師與科學家等職位。

生成式AI 取代白領職

AI取代製造業工作早已不是新聞，如今連白領階級也難逃衝擊，這些職位包括會計師、軟體工程師、人資專家與律師等。聊天機器人ChatGPT爆紅，除了顯現生成式AI的應用潛力外，也切合企業改善效率的風氣。

IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）近日宣布，他們將停止招募未來幾年可能被AI取代的工作。IBM有2.6萬個不須應對客戶的職務，預估其中30％在未來五年內將被AI與自動化取代，相當於7,800個就業機會可能消失。

IBM發言人表示：「我們仍持續召募數千個職位，招聘活動不會中斷。但我們在召募方面會考慮更周密。」

臉書母公司Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）也表明，在最新一波裁員後，許多職位將被新科技所取代。

各行各業的領導人表示，他們預期新科技將改變人們的工作方式。勞工能將繁瑣、無聊的工作交給AI處理，轉而從事更有意義與生產力的工作。

另一方面，多家企業高層指出，臃腫的管理階層拖累公司決策速度，有必要加以整頓。服飾業者Gap今年4月表示，他們如今已變成效率低下的官僚企業，新一輪裁員措施有助於改善此狀況。

白領 愈來愈不如藍領

美國汽車共乘業者Lyft新任執行長李希爾（David Risher）5月時透露，他們已將管理層數量從八層砍至五層，精簡結構能加快創新速度。該公司先前已預告將裁撤1,000名白領職位。

就業市場隨著景氣盛衰而變化，一旦低迷時期結束，企業通常會重新招人。但許多企業高層認為這次情況不同以往。

Employ America經濟學家穆伊（Preston Mui）表示，過去升息導致經濟衰退時，對利率變化最敏感的行業通常最先出現裁員潮，包括製造業與建築業等。但目前尚未看到此現象，原因可能是經濟結構出現變化。

經濟學家與人資專家表示，企業目前重點是留住藍領員工，例如餐廳服務生、倉儲人員與司機等，這類勞工供不應求。相反地，高階主管面臨投資人施壓，傾向開除中階主管與白領員工。

精句選粹

A once-in-a-generation convergence of technology and pressure to operate more efficiently has corporations saying many lost jobs may never return.

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