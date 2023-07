北美｜白領階級飯碗難保

人工智慧加速應用 與企業更重視營運效率, 令白領階層失去飯碗的機率大增。

人工智慧(AI)技術進步神速並取代人力,加上企業日益重視精簡營運結構與提升效率,恐怕令流失的白領工作一去不復返。專家預期,隨著企業重新審視白領階級的存在價值,勞力需求可能出現永久性轉變。

這意味著:美國數百萬名勞工職涯將面臨衝擊,他們的工作機會可能消失、減少或出現變化。

美國企業疫情期間過度招聘與利率持續攀升的壓力,促使不少公司近幾月開始裁撤白領員工。據研調機構Employ America分析,截至3月為止的一年,全美失業白領勞工數量增加約15萬人,這包括專業服務、管理階層、電腦專業、工程師與科學家等職位。

生成式AI 取代白領職

AI取代製造業工作早已不是新聞,如今連白領階級也難逃衝擊,這些職位包括會計師、軟體工程師、人資專家與律師等。聊天機器人ChatGPT爆紅,除了顯現生成式AI的應用潛力外,也切合企業改善效率的風氣。

IBM執行長克里希納(Arvind Krishna)近日宣布,他們將停止招募未來幾年可能被AI取代的工作。IBM有2.6萬個不須應對客戶的職務,預估其中30%在未來五年內將被AI與自動化取代,相當於7,800個就業機會可能消失。

IBM發言人表示:「我們仍持續召募數千個職位,招聘活動不會中斷。但我們在召募方面會考慮更周密。」

臉書母公司Meta執行長祖克伯(Mark Zuckerberg)也表明,在最新一波裁員後,許多職位將被新科技所取代。

各行各業的領導人表示,他們預期新科技將改變人們的工作方式。勞工能將繁瑣、無聊的工作交給AI處理,轉而從事更有意義與生產力的工作。

另一方面,多家企業高層指出,臃腫的管理階層拖累公司決策速度,有必要加以整頓。服飾業者Gap今年4月表示,他們如今已變成效率低下的官僚企業,新一輪裁員措施有助於改善此狀況。

白領 愈來愈不如藍領

美國汽車共乘業者Lyft新任執行長李希爾(David Risher)5月時透露,他們已將管理層數量從八層砍至五層,精簡結構能加快創新速度。該公司先前已預告將裁撤1,000名白領職位。

就業市場隨著景氣盛衰而變化,一旦低迷時期結束,企業通常會重新招人。但許多企業高層認為這次情況不同以往。

Employ America經濟學家穆伊(Preston Mui)表示,過去升息導致經濟衰退時,對利率變化最敏感的行業通常最先出現裁員潮,包括製造業與建築業等。但目前尚未看到此現象,原因可能是經濟結構出現變化。

經濟學家與人資專家表示,企業目前重點是留住藍領員工,例如餐廳服務生、倉儲人員與司機等,這類勞工供不應求。相反地,高階主管面臨投資人施壓,傾向開除中階主管與白領員工。

精句選粹

A once-in-a-generation convergence of technology and pressure to operate more efficiently has corporations saying many lost jobs may never return.

