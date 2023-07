北美｜紐約要收塞車費

紐約市計劃對進入鬧區車輛收費, 既能紓解塞車, 又有助改善老舊大眾運輸系統。

紐約市塞車嚴重舉世聞名,為解決長期交通壅塞之苦,紐約開全美先河,要對駛入曼哈頓下城的車輛徵收「塞車費」,其他美國城市也有意跟進,但恐打擊紐約計程車及共享車司機生計引起反彈。

紐約市擬徵收的「塞車費」,正式名稱為「中央商業區收費項目」(Central Business District Tolling Program),紐約州州長霍赫爾(Kathy Hochul)6月26日宣布,已獲聯邦主管機關亮綠燈,為紐約這項開全美先例的政策鋪路。

明年春季起生效

紐約市針對駛進曼哈頓60街以下塞車路段的車輛收費,交通尖峰時段每輛車收取9美元(約台幣280元)到23美元(約台幣720元),明年春季開始生效。

紐約曼哈頓下城是全世界最繁忙地區,每天有70萬輛汽卡車和計程車進城,交通壅塞情況全美最嚴重。

在預定收費的塞車路段,車子的平均時速只有7.1英里,而且有愈來愈龜速趨勢。自2010年起,紐約公車的行駛速度也下降28%。

塞車耗費經濟與社會成本,容易釀成交通事故,帶來更多碳排放及污染,占據原本給行人和戶外用餐的空間。根據估計,紐約人平均每年塞在車陣中117個小時,導致生產力及其他的損失將近2,000美元(約台幣6.3萬)。

向進入曼哈頓的駕駛收塞車費,旨在讓每天易塞車路段的車輛起碼減少10%,塞車區內行駛里程數減5%。

塞車費的提倡者指出,此舉有助改善大眾運輸,這是紐約生活不可或缺的一部分。紐約市區的交通75%靠公共運輸,但根據紐約大都會交通管理局(MTA),大眾運輸乘客量比疫情前少了25%到30%。

紐約當局計劃投注150億美元,改善已有百年歷史的紐約大眾運輸系統,MTA表示,塞車費未來將是老舊大眾運輸系統現代化的重要財源。MTA預估,向進城車輛收取塞車費,每年可產生10億美元收入。

多座城市有意跟進

紐約要收塞車費,對洛杉磯、舊金山、費城、西雅圖起鼓舞作用,這幾座美國城市也有意跟進採類似措施。

塞車費措施在倫敦、斯德哥爾摩、新加坡等國際大城行之有年,而且樹立成功典範。這些城市稱收塞車費的好處,包括減少二氧化碳污染、提高平均車速、緩解塞車問題。

倫敦2003年起加徵塞車費才一年,交通打結情況減少30%,平均車速提高30%。而斯德哥爾摩一項研究發現,與2007年啟動徵收塞車費計畫前相比,孩童因急性氣喘就醫大降50%左右。

但紐約收塞車費仍引發激烈反對,計程車與共享車司機擔心,這會讓目前勉強餬口的窘境雪上加霜,他們多為低收入戶及移民。

MTA指出,曼哈頓下城收塞車費後,該區對計程車的需求料下滑多達17%。事實上,紐約計程車司機6月下旬集結在州長官邸外,要求免繳塞車費,痛斥MTA在搶錢。

鄰近的紐澤西州通勤族和立法者批評,該措施傷害只有開車才到得了曼哈頓鬧區的駕駛,也重創收入微薄的司機。

精句選粹

President Joe Biden’s administration is set to allow New York City to move forward with a landmark program that will toll vehicles entering Lower Manhattan.



延伸閱讀