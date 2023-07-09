北美｜紐約要收塞車費

紐約市計劃對進入鬧區車輛收費， 既能紓解塞車， 又有助改善老舊大眾運輸系統。

紐約市塞車嚴重舉世聞名，為解決長期交通壅塞之苦，紐約開全美先河，要對駛入曼哈頓下城的車輛徵收「塞車費」，其他美國城市也有意跟進，但恐打擊紐約計程車及共享車司機生計引起反彈。

紐約市擬徵收的「塞車費」，正式名稱為「中央商業區收費項目」（Central Business District Tolling Program），紐約州州長霍赫爾（Kathy Hochul）6月26日宣布，已獲聯邦主管機關亮綠燈，為紐約這項開全美先例的政策鋪路。

明年春季起生效

紐約市針對駛進曼哈頓60街以下塞車路段的車輛收費，交通尖峰時段每輛車收取9美元（約台幣280元）到23美元（約台幣720元），明年春季開始生效。

紐約曼哈頓下城是全世界最繁忙地區，每天有70萬輛汽卡車和計程車進城，交通壅塞情況全美最嚴重。

在預定收費的塞車路段，車子的平均時速只有7.1英里，而且有愈來愈龜速趨勢。自2010年起，紐約公車的行駛速度也下降28％。

塞車耗費經濟與社會成本，容易釀成交通事故，帶來更多碳排放及污染，占據原本給行人和戶外用餐的空間。根據估計，紐約人平均每年塞在車陣中117個小時，導致生產力及其他的損失將近2,000美元（約台幣6.3萬）。

向進入曼哈頓的駕駛收塞車費，旨在讓每天易塞車路段的車輛起碼減少10％，塞車區內行駛里程數減5％。

塞車費的提倡者指出，此舉有助改善大眾運輸，這是紐約生活不可或缺的一部分。紐約市區的交通75％靠公共運輸，但根據紐約大都會交通管理局（MTA），大眾運輸乘客量比疫情前少了25％到30％。

紐約當局計劃投注150億美元，改善已有百年歷史的紐約大眾運輸系統，MTA表示，塞車費未來將是老舊大眾運輸系統現代化的重要財源。MTA預估，向進城車輛收取塞車費，每年可產生10億美元收入。

多座城市有意跟進

紐約要收塞車費，對洛杉磯、舊金山、費城、西雅圖起鼓舞作用，這幾座美國城市也有意跟進採類似措施。

塞車費措施在倫敦、斯德哥爾摩、新加坡等國際大城行之有年，而且樹立成功典範。這些城市稱收塞車費的好處，包括減少二氧化碳污染、提高平均車速、緩解塞車問題。

倫敦2003年起加徵塞車費才一年，交通打結情況減少30％，平均車速提高30％。而斯德哥爾摩一項研究發現，與2007年啟動徵收塞車費計畫前相比，孩童因急性氣喘就醫大降50％左右。

但紐約收塞車費仍引發激烈反對，計程車與共享車司機擔心，這會讓目前勉強餬口的窘境雪上加霜，他們多為低收入戶及移民。

MTA指出，曼哈頓下城收塞車費後，該區對計程車的需求料下滑多達17％。事實上，紐約計程車司機6月下旬集結在州長官邸外，要求免繳塞車費，痛斥MTA在搶錢。

鄰近的紐澤西州通勤族和立法者批評，該措施傷害只有開車才到得了曼哈頓鬧區的駕駛，也重創收入微薄的司機。

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