北美｜防AI作弊 口試成法寶

會寫報告的聊天機器人ChatGPT席捲全球, 學校老師擔心學生靠AI槍手作弊, 想到「遵循古法」,用有2,000年歷史的口試來反制。

新冠疫情爆發後,學校被迫遠距教學,老師擔心起學生作弊,會寫論文報告的聊天機器人ChatGPT去年問世後,更加深這個疑慮,有兩千年歷史的口試,如今被視為防學生AI(人工智慧)作弊的法寶。

2020年3月新冠疫情的關係,加州大學聖地牙哥分校改採線上授課,電機系高材生一臉焦慮告訴教授齊慧慧(Huihui Qi,音譯),擔心班上同學作弊影響她的成績。

要解決這個困境,齊教授想到一個有2,000年歷史卻被現代忽略的方法,那就是口試。她表示:「學生很緊張,他們以前沒人這樣應試。」

這項倡議促成長達三年的研究試驗,如今累積的口試次數來到7,000次。世界各地教授掀起口試潮,一方面改善教學,一方面防止學生作弊。

齊教授相信,口試能幫助學生擺脫死背硬記,訓練他們隨機應變,口試頓時成了全美大學的救星,國際學術誠信中心(ICAI)指出,早在新冠疫情之前,就有將近三分之二的大學生承認作弊。

疫情加上ChatGPT助長抄襲



專門販售抄襲偵測系統的Turnitin公司表示,新冠疫情來襲後剽竊變多,聊天機器人ChatGPT去年11月上線更助長抄襲。Turnitin今春發現,大學生交給教授的報告,約4%幾乎全靠AI生成。

貝勒大學(Baylor University)要教授盡可能要求學生課堂上手寫作業,史丹佛大學明年秋季部分考試將派員監考。

對口試有研究並有相關著作的澳洲中央昆士蘭大學(Central Queensland University)教育學院院長杜伯森(Stephen Dobson)表示,防學生作弊捍衛校譽的壓力,讓校方對口試興起濃厚的興趣。

口試至少可追溯到古希臘時代,希臘哲學家蘇格拉底喜歡在雅典街頭向學生提問聞名後世。杜伯森說,大學採口試這種傳統測驗方式已經有數百年,至今在很多歐洲國家仍然很受歡迎。

但到了17世紀,大部分英語系國家用筆試取代口試,主要是大規模筆試更有效率,測量學習成效的精確度也較高。美國學生接受口試的只能算少數,常得為論文辯護的博士候選人是其中之一。

齊教授安排七位開設九門不同工程學課程的教授,進行各項口試實驗,來決定哪種設計最公平有效。口試一般歷時10到15分鐘,包含各式各樣問題要學生回答,還要他們說明答案從何而來。

齊教授說:「我們感興趣的是他們怎麼得到答案,不僅僅是答案本身。」

口試增學習動機、提高成績



根據齊教授及其團隊的研究,將近三分之二學生回報,口試增強他們的學習動機,成績提高10%左右,而表現墊底的學生進步最大。

齊教授提到,口試最大的缺點是耗費的時間,因此大多在線上舉行。口試也不能完全消除作弊,講師懷疑學生在線上應答時,鏡頭外可能有他們的同學在一旁打暗號。

