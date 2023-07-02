歐洲｜通膨飆 碧昂絲害的

美國流行天后碧昂絲在瑞典開演唱會， 吸引各國粉絲前去朝聖，旅館、飯店一房難求。

正當歐洲陷入對抗通膨的苦戰，意外出現另一個造成通膨惡化的原因：碧昂絲（Beyonce）。

美國流行天后碧昂絲贏得的葛萊美獎無人能及，是當代全世界最暢銷的歌手之一，此次全球巡迴演唱會的門票更是銷售一空。

除此之外，這位「女王碧（Queen Bey）」最近還達到另一項罕見成就，就是造成瑞典通膨居高不下。

暌違七年再辦演唱會



擁有龐大粉絲的碧昂絲選擇在瑞典展開她的《Renaissance》世界巡迴演唱會，5月10日、11日於斯德哥爾摩可容納5萬人的國家體育館場開唱，吸引來自美國和其他地區無數粉絲飛往瑞典朝聖，一方面是因為這是碧昂絲暌違七年再次舉辦演唱會，另一方面是因為票價比起美國、英國場更便宜。

丹麥丹斯克銀行（Danske Bank）駐瑞典首席經濟學家葛蘭（Michael Grahn）表示，碧昂絲展開巡迴演唱，導致瑞典的酒店房價和其他成本飆漲，瑞典5月通膨數據只有些微下滑0.2個百分點。

葛蘭表示，「或許並非全部是因為她（碧昂絲），畢竟當時也有其他活動舉行，但當你思考什麼是最主要的原因，她有最大的嫌疑。」

葛蘭並提到，「影響多少仍不確定，但上月餐廳和飯店價格上漲，這（演唱會）要負起大部分的責任。」

他說：「這並不是突如其來的，早在一個月前我們就聽說碧昂絲的歌迷很難訂到飯店 而且飯店房價一直漲 所以這是合理的猜測。」

據悉，由於斯德哥爾摩的飯店皆已經客滿，距離該首都50公里以外的客房價格也跟著上漲。

瑞典官方統計顯示，5月消費者物價較去年同期上揚9.7％，雖低於4月的10.5％，但遜於經濟學家預估，至於不計能源成本的核心通膨年率由4月的8.4％僅下降0.2個百分點至8.2％，同樣遜於經濟學家預期的7.8％，就是歸咎於飯店和餐飲價格大幅增加。

美國粉絲也來搶票



由於美國同樣演唱會的票價高達900美元，相較之下，歐洲票價反而便宜，促使一些美國粉絲決定要前往歐洲聽演唱會。

再者，近期美元、英鎊走強，瑞典克朗貶值，在匯率考量下，人們更樂於購買瑞典場的票價。

因許多外國遊客來到瑞典，促進當地餐廳、購物、休閒娛樂等活動的消費，推升當地物價。

根據官方資料，5月瑞典餐廳與飯店價格較4月大漲3.3％，休閒和文化活動、服飾價格也上揚。

美國搖滾巨星史普林斯汀（Bruce Springsteen）於6月下旬將於瑞典另一座城市哥德堡（Gothenburg）開演唱會，外界預料可能也會掀起類似的效應。

不只是瑞典，碧昂絲效應似乎也蔓延至英國。英官方統計局指出，上月音樂活動門票支出大增，是通膨最主要的原因之一。為了打擊居高不下的通膨，英國央行日前更是激進升息2碼。

隨著碧昂絲演唱會將於7月移師美國，經濟學家表示，屆時美國通膨再度竄升，聯準會可能要嚴陣以待了。

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