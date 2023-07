中東｜中東踢出足球軟實力

中東國家最近幾年企圖利用運動, 作為經濟多元化的一項工具, 而且還可以藉此改善它們在國際上的形象。

英超球隊曼城在2023歐冠決賽中擊敗國際米蘭,首度奪得歐冠金杯,其勝利具有多重歷史意義。這是曼城繼本賽季贏得英超聯賽與足總盃冠軍後的第三冠,成為英格蘭足球史上單季三冠王的第二隊。

另外它還締造首次受到國家支持的俱樂部,拿下歐洲最高榮譽的紀錄。曼城的老闆是謝赫曼蘇爾(Sheikh Mansour),他的來頭不小,是阿拉伯聯合大公國第三任總統、阿布達比統治者賓薩德(Mohammed bin Zayed)的兄弟。

曼城的勝利獲得阿聯龐大資金的支持,在此同時沙烏地阿拉伯與卡達也計劃擴大對足球運動的投資。最近幾年,波灣國家努力將體育作為經濟多元化的工具,同時也希望透過該途徑洗刷它在國際間的不良形象。

鉅額投資引爭議

謝赫曼蘇爾在2008年收購了曼城,此後在球員轉會上的費用更超過世界足球中的任何其他俱樂部。根據德國追蹤足球轉會的網站Transfermarkt.com的統計,自2008年以來曼城的淨轉會支出高達16.4億美元,比同時期的勁敵曼聯增加約2億美元。

不過如此鉅資的投資規模也引發外界不少批評,國際特赦組織批評,阿聯的支出是足球運動中,「想用運動洗白一個國家受污染形象的最大膽的嘗試」。

Skema商學院體育和地緣政治經濟學教授查德威克(Simon Chadwick)表示,曼城的成功不僅是虛榮,也不單只是經濟上的成就,就軟實力、國家形象與品牌角度而言,也具有重大意義。

沙烏地阿拉伯是另一個尋求將體育置於中心舞台的波灣國家。而沙國主權基金也曾經在2021年收購英格蘭足球俱樂部Newcastle United的多數股權。

高球、籃球也軋一腳

它還資助備受國際矚目的LIV高爾夫賽事,該賽事與總部位於美國的PGA巡迴賽日前宣布另外界大感震驚的合併。

此外最近幾周該主權基金-公共投資基金(PIF)還收購英國四家俱樂部高達75%的股權,目標在於買下部分歐洲頂級足球球員。

金球獎得主本澤馬(Karim Benzema)已與Al-Ittihad俱樂部簽署一份據報導每季1億歐元的合約,還有其它傳聞表示其他幾名知名國際球員也成為沙國鎖定的目標。

PIF總裁阿爾魯邁揚(Yasir Al-Rumayyan)在談到沙國的體育戰略時,指出該國年輕的人口結構。

他說在五年前,沙國幾乎對每項運動創建了不同的協會。所以沙國對所有運動都感到興趣,這不僅是高爾夫球、足球或籃球,還有其他許多運動。

至於卡達對於足球的投資也相當積極。像法國足球俱樂部巴黎聖日耳曼在2011年就被卡達的體育投資公司收購。現在多哈還試圖收購曼聯,因該俱樂部的美國老板格雷澤家族(Glazer Family)宣布將對曼聯進行「策略選擇」的探索。

罕為人知的皇室成員謝赫賈西姆(Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani)已對該俱樂部提出競價,如果他能以63億美元價碼收購曼聯,考量到該俱樂部的輝煌歷史、球迷基礎與市場吸引力,這對卡達將是意義非凡的重大成就。

