北美｜美國零售竊案激增

美國不論大型零售商或小型店家都在抱怨偷竊案層出不窮。 專家指出, 引發這類犯罪案件遽增的觸動因素為高通膨與經濟不佳。

美國大型零售業者Target日前表示,由於行竊案件急遽增加,導致他們今年損失預計將高達5億美元。Nordstrom、Whole Foods和其他一些大型連鎖商則指出,基於經濟情勢惡化或是員工安全問題,他們須棄守在舊金山的業務。還有一些零售業者直言將竊案增加歸因於於決定關店的主要原因。

雖然目前尚不清楚這類犯罪是否變得更加嚴重,但在通膨升高與借貸成本增加、引發外界對經濟憂慮加深下,業界人士對於店內扒竊案接二連三發生,並不感到太過意外。

盜竊類型 可分兩種

佛羅里達大學犯罪學家,同時也是損失預防研究委員會主任的海耶斯(Read Hayes)指出,美國社區可能正面臨嚴重的失業問題,民眾很難找到工作。因此他們負擔不起基本生活必需品。損失預防研究委員會的成員包括Target、家得寶和Gap等零售業者。

他解釋目前困擾零售商的有兩種類型盜竊,一是以前從未行竊過的罪犯,他們手法不太成熟,多偷取必需品,像是麵包和肉類。

另外一種、也是更令人頭痛的則是機會犯罪。他解釋這是較有組織的零售犯罪。他們通常是一群機會主義者的罪犯,會在某個或多個地區趁有機會時進行偷竊,之後再把得手的物品轉售他人牟利。他說這些贓品通常會在網上出售,賣給附近的小商店,或是在街市上販賣。

然而引發行竊犯罪層出不窮的觸發因素為通膨。雖然美國通膨近來已有減緩跡象,但物價依然持續上漲,即使在經過兩年的高物價時期後,消費者仍被迫忍受這些生活所需品的價格飛漲。

在通膨期間,經濟壓力對於手頭拮据的民眾而言更加沉重,零售顧問公司Strategic Resource Group的零售專家兼執行董事的弗里金格(Burt Flickinget)指出,數百萬美國民眾無法負擔購買完整的食品、加滿一箱汽油,支付公共交通費用,支付家庭帳單或是償還信用卡債務。

高通膨 挑戰道德底線

根據最近的蓋洛普民意調查顯示,五分之三的美國人、或是61%,因為物價上漲而面臨經濟困境。其中又以低收入家庭感受最大的壓力。

該調查表示,即使通膨正在降溫,物價依然持續在高位的情況,對民眾造成的金融壓力越來越大。

哥倫比亞商學院零售研究主任科恩(Mark Cohen)同意,不斷升級的零售犯罪問題,確實暴露美國社會在特定時間點遭遇的困境。

科恩聲稱:「我們正處於一個將不良行為合法化、甚至視為常態的時期。槍支暴力事件激增,公民的不良行為激增,社會不和諧,美國人民極度分裂。」至於零售犯罪也是這種情況的不幸結果。

根據零售業最大貿易組織國家零售聯合會(National Retail Federation)的數據顯示,大規模的店內偷竊,正在成為零售業年度損失的主要來源。數據指出,2021年零售業的年度損失總額達到945億美元,比2020年的908億美元增加。其中有將近一半歸因於大規模商品行竊。該組織表示,零售商看到這類偷竊案件比前一年激增26.5%。

