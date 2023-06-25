北美｜霧霾入侵 N95口罩搶手

新冠疫情期間必備的N95口罩， 因疫情退燒打入冷宮後， 隨著加拿大野火給美國帶來霾害，又變得搶手起來。

加拿大森林野火引發的霧霾入侵美國東岸，從紐約到阿拉巴馬州的天空都染成橘紅色，空氣品質嚴重拉警報威脅美國人健康，新冠疫情期間搶手的N95口罩，如今再掀起需求熱。

加拿大野火釀成的濃煙往南飄向人口稠密的美國東岸，紐約市的細懸浮微粒（PM2.5）超標5倍，成了全球空氣品質最糟的城市。

醫師和衛生官員建議，N95口罩過濾濃煙中PM2.5最有效。紐約州州長霍赫爾（Kathy Hochul）宣布，提供紐約大眾100萬個N95口罩。

德州口罩生產商Armbrust American指出，紐約、費城等大城的天空籠罩霧霾，衛生官員建議當地居民佩戴口罩。執行長阿姆布拉斯特（Lloyd Armbrust）透露，2天內該公司N95口罩銷售量暴增16倍。

懸浮微粒 易引發氣喘

美國環保署（EPA）指出，野火濃煙挾帶的細懸浮微粒，會刺激眼鼻及喉嚨，只要接觸幾天到數周，就有引發氣喘的風險，讓心血管疾病惡化。N95口罩佩戴得宜，可過濾空氣中95％懸浮微粒。

新冠疫情期間N95口罩的需求火熱，但疫情降溫後，口罩生產商為庫存壓力所苦。2019年到2021年期間，3M公司將N95口罩的產量拉高3倍，美國工廠一個月內生產超過9,500萬個，結果需求因疫情退燒而下滑，銷售大受打擊。

3M發言人表示，「目前3M一次性口罩的供應能滿足顧客需求，我們與顧客合作將庫存口罩送到需要的地方。」該發言人說，如有必要，3M有這個能力提高產能。分銷公司固安捷（W.W.Grainger）指出，野火肆虐的關係，在加拿大和美國東北部，N95口罩、空氣清淨機等產品的詢問度增加。

居家修繕連鎖店Lowe’s表示，被加拿大野火波及的地區，口罩需求強勁。

居家修繕龍頭家得寶（Home Depot）發言人透露，該公司將口罩等產品送往野火災區，至於口罩、空氣清淨機等產品的銷量是否激增，發言人不予置評。紐約市部分家得寶門市，入口處附近設有N95口罩專區。

森林野火引發的霧霾料不會持久，但空氣品質持續拉警報。即便如此口罩生產商Armbrust表示，該公司及其他同業沒有擴產的打算，主要是重啟擱置已久的機器和增聘人力有困難。

空氣清淨機 也超熱賣

除了口罩之外，空氣清淨機也賣得嚇嚇叫。根據亞馬遜市調工具Jungle Scout，短短一周內，亞馬遜網站的空氣清淨機銷量暴增78％，空氣過濾器銷量也成長30％。

Jungle Scout指出，香港上市公司VeSync旗下一款Levoit空氣清淨機，銷量在一周內劇增60％。

空氣清淨機製造商Coway USA主管Gil Jung表示，該公司通常日賣1,000台空氣清淨機，但現在一天銷量增加10倍。他說，訂單除了來自公司官網，還有亞馬遜、沃爾瑪等零售商。

精句選粹

Wildfire smoke drifting from New York to Alabama has boosted demand for the N95 masks that were widely used during the pandemic.



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