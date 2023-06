北美｜霧霾入侵 N95口罩搶手

新冠疫情期間必備的N95口罩, 因疫情退燒打入冷宮後, 隨著加拿大野火給美國帶來霾害,又變得搶手起來。

加拿大森林野火引發的霧霾入侵美國東岸,從紐約到阿拉巴馬州的天空都染成橘紅色,空氣品質嚴重拉警報威脅美國人健康,新冠疫情期間搶手的N95口罩,如今再掀起需求熱。

加拿大野火釀成的濃煙往南飄向人口稠密的美國東岸,紐約市的細懸浮微粒(PM2.5)超標5倍,成了全球空氣品質最糟的城市。

醫師和衛生官員建議,N95口罩過濾濃煙中PM2.5最有效。紐約州州長霍赫爾(Kathy Hochul)宣布,提供紐約大眾100萬個N95口罩。

德州口罩生產商Armbrust American指出,紐約、費城等大城的天空籠罩霧霾,衛生官員建議當地居民佩戴口罩。執行長阿姆布拉斯特(Lloyd Armbrust)透露,2天內該公司N95口罩銷售量暴增16倍。

懸浮微粒 易引發氣喘

美國環保署(EPA)指出,野火濃煙挾帶的細懸浮微粒,會刺激眼鼻及喉嚨,只要接觸幾天到數周,就有引發氣喘的風險,讓心血管疾病惡化。N95口罩佩戴得宜,可過濾空氣中95%懸浮微粒。

新冠疫情期間N95口罩的需求火熱,但疫情降溫後,口罩生產商為庫存壓力所苦。2019年到2021年期間,3M公司將N95口罩的產量拉高3倍,美國工廠一個月內生產超過9,500萬個,結果需求因疫情退燒而下滑,銷售大受打擊。

3M發言人表示,「目前3M一次性口罩的供應能滿足顧客需求,我們與顧客合作將庫存口罩送到需要的地方。」該發言人說,如有必要,3M有這個能力提高產能。分銷公司固安捷(W.W.Grainger)指出,野火肆虐的關係,在加拿大和美國東北部,N95口罩、空氣清淨機等產品的詢問度增加。

居家修繕連鎖店Lowe’s表示,被加拿大野火波及的地區,口罩需求強勁。

居家修繕龍頭家得寶(Home Depot)發言人透露,該公司將口罩等產品送往野火災區,至於口罩、空氣清淨機等產品的銷量是否激增,發言人不予置評。紐約市部分家得寶門市,入口處附近設有N95口罩專區。

森林野火引發的霧霾料不會持久,但空氣品質持續拉警報。即便如此口罩生產商Armbrust表示,該公司及其他同業沒有擴產的打算,主要是重啟擱置已久的機器和增聘人力有困難。

空氣清淨機 也超熱賣

除了口罩之外,空氣清淨機也賣得嚇嚇叫。根據亞馬遜市調工具Jungle Scout,短短一周內,亞馬遜網站的空氣清淨機銷量暴增78%,空氣過濾器銷量也成長30%。

Jungle Scout指出,香港上市公司VeSync旗下一款Levoit空氣清淨機,銷量在一周內劇增60%。

空氣清淨機製造商Coway USA主管Gil Jung表示,該公司通常日賣1,000台空氣清淨機,但現在一天銷量增加10倍。他說,訂單除了來自公司官網,還有亞馬遜、沃爾瑪等零售商。

