北美｜現代起亞成美竊賊首選

部分現代汽車與起亞的車主在愛車被偷後, 不好的經驗讓他們轉買其他品牌的汽車。

影音社群平台TikTok有群組展示如何偷竊現代汽車(Hyundai Motor)與起亞(Kia)沒有防盜鎖系統車輛的影片,令兩大品牌在美國失竊案暴增而引起車主發起集體訴訟。雖然現代與起亞2月推出防盜軟體,但三個月來仍未能解決失竊問題。

失竊潮 重傷品牌形象

現代與起亞的防盜軟體未能令車主們高枕無憂。像達雅斯(Shanaya Dias)的起亞休旅車Sportage已升級防盜軟體,但愛車4月在洛杉磯仍然被偷。

現代與起亞表示,已不斷透過電話通知和數位廣告等各種方式,向其車主、代理商和執法部門,展示其為自家車輛提供免費防盜軟體。但失竊問題仍困擾車主,讓現代與起亞的形象與相關費用付出沉重代價。

現代持有起亞近34%股權,彼此產品共用許多零件。出現問題時,往往兩大品牌都會遭受相同的困擾。

雖然兩造都表示,已安裝免費防盜軟體的車輛數量正快速增加,但自5月初以來,兩大品牌全美約800萬輛有潛在被盜問題的車輛裡,僅約7%升級防盜軟體。

儘管起亞仍對其設計的升級版防盜軟體有信心,但外界認為,讓車主要排隊等著升級防盜軟體,會長期衝擊其業務。部分代理商認為,現代與起亞不發出安全性召修相關車輛只會令問題惡化。

一個名為起亞男孩(Kia Boys)的群組,在TikTok和其他社交平台發布多段影片,講解如何以簡單工具去偷取沒有防盜電腦晶片的車輛,並發起偷車挑戰後,現代與起亞失竊數從去年夏季開始急增。

網路影片 教起他人偷車

以明尼亞波利斯市為例,當地警察局指今年初到4月中,近1,900輛現代與起亞的車輛被偷,遠超過去年同期的107輛。

現代汽車為此試圖與TikTok和其他社交平台合作,刪除那些教人如何偷車的影片,但當新影片被發布後又會引起新一波偷車浪潮。起亞表示,會繼續跟執法機關合作打擊偷竊,跟社交平台合作減少那些教唆犯罪影片內容的影響力。

雖然現代與起亞不斷擴大美國車市占有率,並一再獲得外界讚賞,但失竊潮重創兩大品牌的形象與聲譽。

美國好幾個城市已起訴現代與起亞,指控其產品未能防止偷竊,導致城市犯罪率增加,從而讓警方預算更緊張。兩大品牌表示這些訴訟是不必要和對彼此都沒有好處。

現代與起亞已在5月同意向被偷的車主們,支付逾2億美元來為集體訴訟達成和解。

美國17州的檢察總長早在4月促請負責運輸安全事務的聯邦主管機關,要現代與起亞為失竊問題而召修車輛。但兩大品牌指被偷竊的車輛沒有安全缺陷,並符合主管機關的安全規定。

現代與起亞受偷車教學影片所影響的車輛是在2011年到2021年間生產,是使用標準的汽車鑰匙而非「一鍵啟動」裝置,缺乏防盜晶片設計,因此被有心人找出漏洞,以簡單工具進行偷竊。

客戶忠誠度不斷流失

對於兩大品牌在2月中提出的防盜軟體解決辦法,代理商與部分州政府官員認為其不進行安全召修,只會令許多車主未能意識到免費升級防盜軟體的重要性。因為不少車主並非一定能收到現代與起亞提供免費升級的服務公告。

即使被偷的車主找回愛車,往往會發現像方向盤和其他零件因偷竊而遭破壞,但由於兩大品牌的零件出現供應短缺問題,讓車主要等待數周或數月才能取得零件去修車,有時候失竊車輛因破損嚴重至不值得修復的程度。

這些問題,已導致部分失竊車主轉買其他品牌的汽車,讓現代與起亞不斷流失客戶忠誠度。

精句選粹

Some Hyundai and Kia owners who have had their cars stolen said the experience has prompted them to switch brands.

延伸閱讀